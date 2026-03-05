В результате ударов США и Израиля по Ирану погибли 49 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Жертвами нападения на провинцию Западный Азербайджан стали не менее 49 человек, еще 275 получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Красный Полумесяц.

Взрывы также зафиксированы в жилых кварталах на севере и западе Тегерана, где ранения получили порядка 30 жителей. Поступали сведения о пролете боевой авиации и истребителей в небе над иранской столицей.

Днем ранее сообщалось о 38 погибших и 212 пострадавших в соседней провинции Восточный Азербайджан.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате атак американских и израильских сил по иранской территории увеличилось до 1045 человек. Иранское общество Красного Полумесяца подтвердило гибель 787 граждан исламской республики. В различных районах Тегерана прогремело несколько взрывов.