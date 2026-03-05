Японские НПЗ попросили власти высвободить стратегическую нефть

Bloomberg: Японские НПЗ просили власти высвободить стратегическую нефть

Tекст: Дмитрий Зубарев

Японские нефтеперерабатывающие предприятия обратились к правительству с просьбой высвободить нефть из стратегических резервов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, нефтяники также настаивают на срочном рассмотрении вопроса, так как длительная процедура может привести к затягиванию поставок.

Один из источников отметил: «Японские нефтеперерабатывающие компании просят правительство высвободить нефть из стратегических запасов страны в связи с обострением кризиса на Ближнем Востоке».

Япония импортирует свыше 90% нефти с Ближнего Востока, при этом примерно 80% поставок проходит через Ормузский пролив. Из-за эскалации конфликта движение танкеров в проливе, по данным Marine Traffic, сократилось на 90% за последнюю неделю.

Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что стратегических запасов нефти в стране достаточно на 254 дня, однако подтвердила, что часть судов воздерживается от прохода через Ормузский пролив.

