Hurriyet: Турция пытается «заморозить» кризис вокруг Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет турецкая проправительственная Hurriyet, «Анкара в некотором смысле пытается заморозить кризис. Причина этого – опасения по поводу дальнейшего развития ситуации в регионе», передает РИА «Новости».

По информации газеты, турецкие политические круги опасаются, что дальнейшая эскалация может изменить архитектуру безопасности Ближнего Востока. Под угрозой оказываются стратегические энергетические маршруты и безопасность стран Персидского залива, а также хрупкий баланс между Израилем и Ираном, что может повлиять не только на регион, но и на мировую экономику.

Для Турции ситуация имеет особую значимость: страна одновременно является членом НАТО, соседом Ирана и важным игроком на Ближнем Востоке. В материале особо отмечается, что для Анкары это не просто региональный кризис, а серьезный геополитический риск.

По данным Hurriyet, Турция не стремится к прямой конфронтации с Ираном, однако рассматривает расширение конфликта на страны Персидского залива как крайне опасный сценарий. В Анкаре также считают, что военные действия США и Израиля против Тегерана лишь усугубляют региональные противоречия.

Издание напоминает, что интервенции на Ближнем Востоке, как показал опыт Ирака и Сирии, не приводят к разрешению кризисов, а только усложняют их. Аналитики предупреждают, что дальнейшее ослабление Ирана может вызвать крупные изменения в балансе сил в Ираке, Сирии, Ливане и странах Персидского залива.

Ранее сообщалось, что иранская баллистическая ракета, сбитая над территорией Турции, была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.

В четверг вооружённые силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.

Накануне баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, был своевременно перехвачен и обезврежен средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган осудил удары США, Израиля и Ирана, подчеркнув при этом отсутствие угроз безопасности границ страны.