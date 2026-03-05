Иран остался без интернета на пять суток

Международная служба мониторинга NetBlocks зафиксировала критический сбой связи в стране, передает РИА «Новости».
«Иран отключен от интернета уже более 120 часов», – говорится в публикации службы в соцсети X.
Эскалация конфликта началась 28 февраля, когда американские и израильские силы приступили к нанесению ударов по объектам на иранской территории, включая Тегеран. Поступают сообщения о значительных разрушениях и гибели гражданского населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль нанесли серию ударов по иранским объектам в конце февраля. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории. Иранские силы также атаковали американские военные базы на Ближнем Востоке.