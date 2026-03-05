  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Индия увеличила закупки российской нефти
    5 марта 2026, 11:20 • Новости дня

    КСИР заявил о блокировке Ормузского пролива для судов США и ЕС

    Иран запретил проход судов США, Израиля и Европы через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили о запрете для судов США, Израиля и европейских стран проходить через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.

    Ормузский пролив полностью контролируется Ираном, и суда из США, Израиля и европейских стран не смогут пройти через него, передает РИА «Новости». Об этом официально заявила служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции.

    В сообщении отмечается, что любые военные, торговые и другие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и их союзниками, не получат разрешения на проход.

    «Военные, торговые и прочие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и теми, кто их поддерживает, не получат разрешение на передвижение, а в случае обнаружения непременно будут атакованы», – говорится в заявлении КСИР.

    Ранее стало известно, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через эту зону.

    Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.

    Иранские военные заявили о поражении более десяти судов, включая танкеры, в Ормузском проливе после нападения США и Израиля.

    Военные Ирана уничтожили более 10 нефтяных танкеров в этом районе.

    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    5 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест Ирану в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения.

    Азербайджан выразил официальный протест Ирану после удара беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

    По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.

    Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.

    Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.

    В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.

    Российское дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет возле российских представительств и потребовало исключить подобные случаи в будущем. Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    «Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Стало известно о гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ после удара Ирана

    Mehr: Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран, сообщило агентство Mehr.

    Группа сотрудников Центрального разведывательного управления США погибла после ракетной атаки по их командному пункту. Инцидент произошел в одном из ближневосточных государств, передает ТАСС.

    Согласно поступившим данным, среди убитых числятся высокопоставленные представители американской спецслужбы. Удар был нанесен иранскими силами непосредственно по штаб-квартире ведомства.

    Ранее сообщалось, что иранские военные уничтожили шесть офицеров ЦРУ в ходе ракетного удара по ОАЭ.

    5 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Медведев заявил, что у НАТО «поехала крыша»

    Медведев констатировал сумасшествие НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса, обвинив организацию в полной потере рассудка из-за убийства лидера Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.

    НАТО сошла с ума, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке, считает Медведев. По его словам, у НАТО «поехала крыша», а «дегенераты из альянса» во главе с «сервильным сыночком Трампа» Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США.

    «А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» – написал в Max Медведев.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление Рютте о применении статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    5 марта 2026, 13:44 • Новости дня
    NPR: Удар по школе в Иране был высокоточным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атака с воздуха на иранскую школу разрушила не только образовательное учреждение, но задела и медицинский центр, также она наносилась из высокоточного оружия, сообщают американские СМИ.

    Анализ спутниковых фотографий свидетельствует о том, что попадание боеприпасов затронуло несколько объектов одновременно, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское радио NPR

    Под огнем оказались учебное заведение, клиника и ряд близлежащих построек, причем атака отличалась высокой точностью.

    «На них видно, что удар пришелся также по больнице и другим зданиям рядом со школой», – отмечается в публикации.

    Три независимых эксперта подтвердили наличие следов разрушений на предоставленных кадрах. Профессор Миддлберийского колледжа Джеффри Льюис охарактеризовал произошедшее как точный удар с воздуха. По его мнению, практически все здания комплекса были поражены благодаря высокоточному наведению.

    Напомним, ракетный удар по начальной школе в иранском городе Минаб унес жизни до 160 человек. Пентагон на фоне сообщений о массовых жертвах начал расследование обстоятельств атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее запредельным уровнем жестокости.

    5 марта 2026, 12:22 • Новости дня
    Лавров заявил о двойных стандартах Запада по Ирану и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что действия Ирана осуждаются, при этом атаки США полностью игнорируются.

    Лавров указал на избирательный подход к международным событиям, когда действия Ирана активно осуждаются, а атаки со стороны США практически не получают никакой оценки, передает РИА «Новости».

    По словам министра, в Совете безопасности ООН предлагают рассматривать резолюцию с осуждением «агрессии Ирана», при этом полностью игнорируются действия Соединённых Штатов.

    В ходе круглого стола с участием иностранных послов Лавров призвал к единой позиции по прекращению любых боевых действий на Ближнем Востоке. Он предложил ввести полный мораторий на атаки, которые приводят к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры, подчеркнув, что подобная практика сейчас наблюдается во многих странах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль эвакуировал своих дипломатов из ОАЭ после двух попыток нападения. Спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с россиянами, покинувшими Иран. Посольство России сообщило, что 31 россиянин перешел армяно-иранскую границу.

    5 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Тегеран объявил об уничтожении баз США и Израиля в Курдистане

    Иранские военные уничтожили базы США и Израиля в Курдистане

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные силы Ирана полностью уничтожили американские и израильские базы в Курдистане, нанеся ответный удар после массированных атак США и Израиля по иранской территории, заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Федахосейн Малеки.

    Член парламентской комиссии по нацбезопасности Федахосейн Малеки подтвердил успех операции, передает РИА «Новости».

    «Иран силой уничтожил базы США и сионистов в Курдистане», – приводит его слова агентство ISNA.

    Тегеран атакует объекты Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и израильскую территорию в качестве ответной меры. Жертвами ударов западной коалиции в стране стали уже около 1 тыс. человек, включая учениц школы для девочек.

    Вашингтон и Тель-Авив назвали свои действия превентивными из-за якобы существующих ядерных угроз. При этом американские власти перестали скрывать стремление к смене руководства в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории исламской республики.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран уничтожил истребитель F-15 под Тегераном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские системы противовоздушной обороны ликвидировали истребитель F-15 близ горной цепи на севере страны, сообщают информационные агентства.

    Военный самолет засекли и ликвидировали в воздушном пространстве исламской республики, передает ТАСС.

    Местом инцидента стала территория, расположенная к северу от столицы Ирана, рядом с высотами Альборз.

    Несколькими днями ранее иранские ПВО уничтожили американский истребитель F-15. Также иранские военные сбили американский ударный разведывательный беспилотник Reaper на юге страны.

    5 марта 2026, 13:04 • Новости дня
    Иракское сопротивление нанесло 29 ударов по базам США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение шиитского сопротивления в Ираке за сутки осуществило 29 атак с применением беспилотников и ракет на военные объекты США в Ираке и регионе, говорится в заявлении иракского движения сопротивления.

    Иракское шиитское движение сопротивления за последние сутки провело 29 атак на военные объекты США в Ираке и регионе, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении организации говорится, что бойцы движения использовали десятки беспилотников и ракет во время этих операций.

    По словам представителей сопротивления, удары были нанесены не только по базам США в Ираке, но и по объектам в других странах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали вышки связи иранской оппозиции в Ираке. Курды сосредоточили тысячи бойцов на границе для атаки на Иран. Власти Ирака рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе.

    5 марта 2026, 13:40 • Новости дня
    Лавров: США оправдали убийство Хаменеи спасением Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Тель-Авив объясняют устранение иранского духовного лидера Ирана Али Хаменеи необходимостью предотвратить якобы готовившееся покушение на Дональда Трампа, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что западные союзники пытаются легитимизировать ликвидацию Али Хаменеи, ссылаясь на угрозу жизни Трампа, передает ТАСС.

    «Эта история отменена. Включая и беседы между нами и американцами, нами и израильтянами. Просто сказано: «Если бы мы не убили аятоллу, он бы убил президента США». И все», – отметил министр.

    Ранее Трамп объявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе авиаударов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал иранцев к свержению режима на фоне сообщений о смерти аятоллы.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал отомстить за убийство духовного лидера страны.

    5 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    CNN: Катарские ВВС сбили иранские Су-24 перед атакой на базу США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В небе над Персидским заливом якобы уничтожили два фронтовых бомбардировщика Су-24 ВВС Ирана, эти самолеты якобы были в паре минут до удара по базе США в Катаре, сообщают американские СМИ.

    Су-24 направлялись к объекту Аль-Удейд, сообщили источники CNN, передает РИА «Новости».

    Катарская авиация якобы перехватила иранские самолеты в непосредственной близости от цели.

    На перехват противника поднялись истребители F-15, которые сбили иранские бомбардировщики.

    Сбитые машины упали в море, не успев нанести урон контингенту из 10 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов.

    До этого сообщалось, что катарские военные сбили два иранских истребителя Су-24 после пересечения границы эмирата. Ранее ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.

    5 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Шейхи привезли подарки детям на застрявшем лайнере у Катара

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дети туристов, в числе которых есть россияне, на круизном лайнере Celestyal Journey у побережья Катара получили подарки и сладости от местных шейхов во время вынужденной стоянки судна.

    Пассажиры круизного лайнера Celestyal Journey, застрявшего у побережья Катара, рассказали о визите катарских шейхов. По словам туристки Валерии Колесовой, детям на борту были вручены подарки и мини-боксы со сладостями в знак поддержки. Она отметила: «На борту обстановка хорошая, спокойная. Нас кормят, ни в чем не отказывают, развлекают, поддерживают и морально. К нам приезжали шейхи катарские, детям дарили подарки, мини-боксы со сладостями, выражая тем самым поддержку», передает ТАСС.

    Туристы рассказали, что 28 февраля наблюдали в небе взрывы и перехват ракет, а также видели пролетающие военные вертолеты и самолеты. Несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке и закрытие воздушного пространства Катара, пассажиров обеспечивают питанием и развлекательными программами.

    Министерство обороны Катара ранее сообщало об отражении ракетных и беспилотных ударов со стороны Ирана по международному аэропорту Хамад, все атаки были отражены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, туристы из Москвы, Твери и других городов не могут покинуть круизный лайнер Celestyal Journey у берегов Катара из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Общее число застрявших на борту российских туристов составляет 217 человек.

    Вывоз туристов из Катара запланирован на 7 марта.

    5 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о взрыве и повреждении танкера с нефтью у иракского порта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов поврежден у иракского порта Хор-эз-Зубайр, этому предшествовал взрыв у левого борта судна, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании Sonangol Marine Services.

    Танкер Sonangol Namibe под флагом Багамских Островов был поврежден в результате взрыва у иракского порта Хор-эз-Зубайр, передает ТАСС, ссылаясь на Reuters и представителя компании Sonangol Marine Services.

    По данным агентства, к левому борту судна подошло небольшое судно, после чего произошел громкий взрыв. «Небольшое судно приблизилось к левому борту танкера, и через некоторое время раздался громкий взрыв», – приводит Reuters заявление компании.

    В результате инцидента корпус танкера оказался поврежден, вода начала поступать внутрь через пробоину. Несмотря на это, судно остается на плаву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирака заявили об отсутствии проблем с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе. Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров, проходящих через этот район. За сутки через Ормузский пролив прошли только два танкера.

