КСИР заявил о блокировке Ормузского пролива для судов США и ЕС

Иран запретил проход судов США, Израиля и Европы через Ормузский пролив

Tекст: Вера Басилая

Ормузский пролив полностью контролируется Ираном, и суда из США, Израиля и европейских стран не смогут пройти через него, передает РИА «Новости». Об этом официально заявила служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции.

В сообщении отмечается, что любые военные, торговые и другие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и их союзниками, не получат разрешения на проход.

«Военные, торговые и прочие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и теми, кто их поддерживает, не получат разрешение на передвижение, а в случае обнаружения непременно будут атакованы», – говорится в заявлении КСИР.

Ранее стало известно, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через эту зону.

Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.

Иранские военные заявили о поражении более десяти судов, включая танкеры, в Ормузском проливе после нападения США и Израиля.

Военные Ирана уничтожили более 10 нефтяных танкеров в этом районе.

