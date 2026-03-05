КСИР заявил о блокировке Ормузского пролива для судов США и ЕС

Ормузский пролив полностью контролируется Ираном, и суда из США, Израиля и европейских стран не смогут пройти через него, передает РИА «Новости». Об этом официально заявила служба по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции.
В сообщении отмечается, что любые военные, торговые и другие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и их союзниками, не получат разрешения на проход.
«Военные, торговые и прочие суда, связанные с США, Израилем, европейскими странами и теми, кто их поддерживает, не получат разрешение на передвижение, а в случае обнаружения непременно будут атакованы», – говорится в заявлении КСИР.
Ранее стало известно, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через эту зону.
Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.
Иранские военные заявили о поражении более десяти судов, включая танкеры, в Ормузском проливе после нападения США и Израиля.
Военные Ирана уничтожили более 10 нефтяных танкеров в этом районе.