Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море

Российский танкер сжиженного природного газа Arctic Pioneer остановился в Средиземном море после того, как в этом районе, по утверждению Москвы, другой российский танкер подвергся атаке украинских беспилотных катеров, передает Bloomberg.

Arctic Pioneer, ходящий под российским флагом и перевозящий топливо с попавшего под санкции арктического СПГ-проекта, с 3 марта находится на рейде у египетского Порт-Саида, свидетельствуют данные отслеживания судов.

В тот же период, по информации Москвы, танкер Arctic Metagaz, также перевозящий санкционный российский СПГ, был атакован украинскими дронами в тех же водах. За последние недели Arctic Pioneer доставил груз в Китай и возвращался в российские воды. При этом Служба безопасности Украины пока не прокомментировала сообщения России о нападении на Arctic Metagaz.

Эксперты отмечают, что новые угрозы могут вынудить российский так называемый «теневой» флот СПГ менять маршруты, что еще больше усложнит экспорт газа с предприятий, испытывающих трудности из-за западных санкций. До последнего времени российский санкционный СПГ направлялся в Китай через Средиземное море и Суэцкий канал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал нападение на российский газовоз террористической атакой. Министерство иностранных дел России заявило о праве страны ответить на этот инцидент. В результате атаки на российский газовоз пострадали два члена экипажа.