Стало известно о риске новой войны между Эфиопией и Эритреей

NYT: Эфиопия и Эритрея перебросили войска к границе из-за доступа к Красному морю

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, в Аддис-Абебе на минувших выходных прошел военный парад, ставший демонстрацией силы: по улицам проехали танки, пролетели истребители, а специальные подразделения прошли маршем. На главном плакате была изображена фотография премьер-министра Абия Ахмеда, солдат, выламывающий дверь, и надпись: «Хотят они этого или нет, мы не останемся без выхода к морю».

По мнению аналитиков, ситуация обостряется на фоне усиленного перемещения войск обеих стран к общей границе. В прошлом месяце Эфиопия официально обвинила Эритрею в занятии части своей территории, назвав это «актом явной агрессии» и потребовав вывода войск. Эритрея отвергла эти обвинения, а президент Исайас Афеворки назвал разговоры о войне абсурдными, добавив: «Если против нас развяжут войну, мы знаем, как ответить».

Для Эфиопии, крупнейшей страны мира без выхода к морю, доступ к Красному морю – ключевой вопрос экономики, безопасности и национальной гордости. Президент Эфиопии Тайе Атске Селассие на недавних торжествах по случаю победы при Адуа заявил: «Возрождение Эфиопии произойдет, когда география перестанет ограничивать судьбу 120 млн наших граждан, и они перестанут быть лишены выхода к морю». Вопрос порта в Ассабе, находящегося всего в 65 километрах от границы, стал главным предметом спора.

Новый конфликт может повторить трагедию прошлых лет: с 1998 по 2000 год в войне между странами погибло не менее 80 тыс. человек, а сейчас угроза еще выше из-за применения дронов. Эксперты отмечают, что противостояние рискует дестабилизировать весь Африканский Рог и стать ареной соперничества Саудовской Аравии и ОАЭ: эмираты поддерживают Абия, а Афеворки недавно посетил Эр-Рияд.

Ранее отношения лидеров двух стран улучшились: в 2018 году Абий и Исайас встречались в Асмэре, спустя год Абий получил Нобелевскую премию мира. Однако после войны в Тыграе, где обе страны выступали союзниками, недовольство условиями мирного соглашения 2022 года и внутренние конфликты вновь разжигают напряженность. Эфиопия обвиняет Эритрею в поддержке амхарских и других оппозиционных сил, что в Асмаре отрицают.

В настоящее время Эфиопия ведет торговлю через Джибути и ищет альтернативные пути, включая переговоры о доступе к порту в Бербере, Сомалиленд. Несмотря на заявления о стремлении к миру, премьер-министр подчеркивает: «Эфиопия создала силу, которая завершает задачи за короткое время».