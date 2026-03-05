Военное командование Ирана опровергло закрытие Ормузского пролива

Tекст: Вера Басилая

По словам Хейдери, Иран не закрывал Ормузский пролив и продолжает поддерживать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь, передает РИА «Новости».

«Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам», – заявил Хейдери.

На фоне этих заявлений, по данным сервиса MarineTraffic, вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива стоят на якоре порядка 52 судов, из которых 39 – это контейнеровозы. Кроме того, среди них зафиксированы три танкера, а остальные суда относятся к специальным назначениям, в числе которых буксиры.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и товаров.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде сообщил об установлении полного контроля над Ормузским проливом.

Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через эту зону.

Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.

Иранские военные сообщили о поражении более десяти судов, включая танкеры, в Ормузском проливе после нападения США и Израиля.