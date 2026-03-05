Bloomberg: НАТО решило заменить танки дронами и ИИ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Руководство НАТО пригласит оборонные компании на специальный форум для обсуждения эффективных вложений, передает Bloomberg.

Основное внимание на июльской встрече будет уделено не обычной тяжелой технике, а современным технологиям.

Эту повестку активно продвигает администрация президента США Дональда Трампа, требуя от Европы стать главным гарантом собственной безопасности. Союзники планируют продемонстрировать прогресс в достижении цели по расходам на оборону в размере 5% ВВП.

Высокопоставленный военачальник НАТО Пьер Вандье указал на важность скорости перевооружения. «Вот почему нам нужна гораздо более гибкая и адаптируемая смесь устаревшего оборудования и новых оборонных технологий, что позволит нам заполнить пробелы», – заявил адмирал.

Спецоперация на Украине показала, что современная война опирается на использование дронов, спутников и логистических систем. При этом переход к технологиям не снимет со стран-участниц обязательств по выполнению амбициозных финансовых нормативов.

До этого руководство НАТО подтвердило замену публичного форума на саммите в Анкаре мероприятием для представителей оборонной промышленности. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте назвал приоритетной целью увеличение военных расходов стран-участниц до 5% ВВП.

Некоторые государства на фоне этих финансовых требований начали пересматривать контракты на поставку американских истребителей F-35.