В Тегеране разбомбили жилой комплекс со съемочной группой RT внутри

RT сообщил о бомбардировке жилого комплекса Бруджерди в Тегеране

Tекст: Мария Иванова

Здание комплекса Бруджерди стало целью атаки, но находящиеся там сотрудники телеканала находятся в полной безопасности. Инцидент произошел в столице Ирана, где сейчас работают представители российских СМИ.

В официальном заявлении вещателя приводятся подробности случившегося. «Жилой комплекс Бруджерди в Тегеране, где работает съемочная группа RT, подвергся бомбардировке. Наша группа в безопасности», – говорится в публикации Telegram-канала RT.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее возле офиса телеканала RT в Тегеране уже произошел прилет.