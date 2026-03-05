  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Индия увеличила закупки российской нефти
    5 марта 2026, 10:55 • Новости дня

    Сенат США отклонил попытку ограничить военные полномочия Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенат США отказался ограничивать полномочия Дональда Трампа на ведение боевых действий против Ирана, несмотря на гибель шести американских военнослужащих за четыре дня операций.

    Сенат США отклонил инициативу о введении ограничений на полномочия президента Дональда Трампа по продолжению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса, передает The New York Times.

    Голосование прошло практически по партийной линии: пятьдесят три сенатора выступили против рассмотрения резолюции, сорок семь поддержали инициативу.

    Авторы резолюции, демократы Тим Кейн и республиканец Рэнд Пол, пытались воспользоваться положением закона 1973 года, предусматривающим ускоренное рассмотрение подобных инициатив. Однако в рядах республиканцев только Пол поддержал ограничение полномочий президента, остальные члены партии проголосовали против.

    Среди демократов исключение составил Джон Феттерман, который выступил против резолюции из-за своей поддержки Израиля и нежелания ограничивать власть президента в вопросах защиты союзника.

    Перед голосованием сенатор Кейн заявил: «Американцы хотят, чтобы президент Трамп снижал цены, а не втягивал нас в бесконечные войны», подчеркнув, что глава государства начал удары по Ирану без одобрения Конгресса.

    Республиканцы оправдывают военную кампанию необходимостью реагировать на угрозы со стороны Ирана, отмечая гибель верховного лидера Али Хаменеи и его советников в результате ударов США и Израиля. Сенатор Роджер Уикер выразил соболезнования по поводу гибели шести американских военных и отметил многолетние потери США в регионе.

    Министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявили, что США и Израиль продолжают массированные воздушные удары по Ирану, а операция переходит в более интенсивную фазу. По их словам, иранская баллистическая программа и военно-морской флот понесли серьезные потери, а удары постепенно расширяются вглубь территории страны.

    Ряд республиканцев, в частности Джош Хоули, выразили готовность пересмотреть свою позицию, если кампания выйдет за пределы воздушных ударов и потребует ввода наземных войск.

    Следующее голосование по аналогичной инициативе ожидается в Палате представителей, где ее также, вероятно, ждет провал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. ПВО Ирана также сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта сообщили о крушении нескольких военных самолетов США.

    3 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    Трамп ударил Мерца на пресс-конференции в Белом доме
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп ударил канцлера Германии Фридриха Мерца по ноге во время пресс-конференции в Белом доме.

    Трамп, отвечая на вопрос журналиста о политике в отношении Германии, заявил: «Как мы собираемся обращаться с Германией? Я думаю, нам следует ударить их очень, очень сильно». После этих слов он со смехом легонько стукнул Мерца, сидящего рядом, по ноге, передает «Российская газета».

    Мерц также выступил на пресс-конференции, отметив, что конфликт между США, Израилем и Ираном наносит ущерб экономике Германии. Он подчеркнул, что этот конфликт должен быть завершен как можно скорее.

    Ранее в Германии предрекли новый миграционный кризис из-за войны с Ираном.

    3 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Трамп заявил о полном разрыве торговли с Испанией

    Трамп объявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией, причиной стал отказ Мадрида увеличить военные расходы.

    США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией из-за отказа Мадрида повысить военные расходы до 5% ВВП. Такое заявление сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Белом доме, передает ТАСС.

    «У них есть великие люди, но у них нет великого руководства. И, как вы знаете, они были единственной страной в НАТО, которая не согласилась повысить военные расходы до 5%. Я не думаю, что они намерены соглашаться на повышение чего-либо», – заявил Трамп.

    Он также отметил, что Испания хотела оставить военные расходы на уровне 2% ВВП, и даже этот уровень, по словам Трампа, «не платят». Президент подчеркнул, что в связи с этим США прекратят всю торговлю с Испанией и не хотят иметь с ней никаких дел.

    Накануне Испания запретила США использовать свои военные базы для ударов по Ирану без международного мандата. Ранее власти Испании определили укрепление связей с Китаем приоритетом во внешнеполитической доктрине для Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером предложил Евросоюзу защищать глобальную торговлю от односторонних действий США.


    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    3 марта 2026, 08:41 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    Трамп выразил недовольство «неограниченными» запасами боеприпасов у США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что США располагают «почти неограниченными запасами» боеприпасов, однако этот уровень его не устраивает.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что запасы боеприпасов среднего и большого калибра в стране «никогда не были такими большими и качественными», передает РИА «Новости».

    По его словам, Соединенные Штаты располагают практически неограниченными запасами оружия, достаточными для ведения войн «вечно» и с успехом. Трамп отметил: «Запасы боеприпасов Соединенных Штатов среднего и большого калибра никогда не были так велики или так хороши.

    «В конечном счете, наши запасы на хорошем уровне, но они не на том уровне, на котором хотелось бы», – написал президент в соцсети Truth Social.

    В другой публикации Трамп сообщил, что значительная часть американских боеприпасов хранится в странах, расположенных далеко за пределами США. Он написал в соцсети Truth Social, что «в отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения».

    На ваш взгляд
    Чем закончится операция США и Израиля против Ирана?






    Результаты
    Ранее Трамп пообещал увеличить темпы производства вооружений.

    The Washington Post писала, что гибель трёх американских военных и ранение ещё пятерых обострили опасения по поводу ограниченных запасов систем ПВО США.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что скажется на конфликте на Украине.

    Высшее военное руководство США выразило опасения из-за возможной атаки на Иран на фоне исчерпания запасов ракет и отсутствия широкой поддержки союзников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что планы Трампа закончить иранскую кампанию за четыре недели объясняются, в том числе, истощением запасов противоракет у Пентагона.

    3 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе

    Дипломат Долгов: Запад замалчивает ужасную трагедию в Иране с ударом по школе в Иране

    Дипломат упрекнул Запад в двойных стандартах в связи с ударом по иранской школе
    @ Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Совбезе ООН часто поднимаются важные темы, например, защита детей. Но в дискуссиях не всегда выясняются виновные за нарушения международных норм. Запад нередко уходит от того, чтобы прямо назвать ответственных за ту или иную трагедию, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее первая леди в США Мелания Трамп выступила в ООН с речью о безопасности детей при военных конфликтах.

    «Вопрос обеспечения безопасности детей в условиях вооруженных противостояний нужно обсуждать, в том числе на площадке ООН», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Впрочем, по его мнению, важно делать это по-честному, открыто и без двойных стандартов, а также оперировать конкретными примерами.

    Последний из инцидентов – ужасная трагедия в Иране: не менее 150 учениц начальной школы для девочек погибли в результате ударов США и Израиля. «На Западе предпочли широко не освещать эти события. Прозвучали несколько заявлений о том, что Вашингтон и Тель-Авив проводят расследование, чья это была ракета и куда она попала», – поразился спикер.

    «Я считаю, что виновные за произошедшее должны понести наказание. Но вопрос, как это сделать и возможно ли это через дискуссию в Совете Безопасности ООН?» – добавил дипломат, признавшись, что есть сомнения на этот счет.

    Долгов с сожалением отменил, что трагедий со смертью детей много. «Сколько несовершеннолетних было убито в Донбассе, Югославии, Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии? Западные политики периодически вспоминают «ужасного и страшного» Каддафи, но умалчивают про убитых мирных жителей и в том числе детей», – продолжил он.

    Вместе с тем, если в Европе или США происходит какой-то теракт на улице, в торговом центре или школе, западные СМИ неделями обсуждают это. Мы видим, что Запад не отходит от двойных стандартов в международной политике и ее медийной составляющий», – напомнил он.

    «На этом фоне здоровым контрастом звучит позиция России, призывающей к немедленному прекращения огня в Иране и возобновлению дипломатического трека – с учетом интересов всех стран Персидского залива», – резюмировал Долгов.

    Ранее первая леди США Мелания Трамп возглавила заседание Совета безопасности ООН, посвященное безопасности и образованию детей в условиях военных конфликтов, а также «продвижению толерантности и мира во всем мире», сообщает BBC.

    «США поддерживают всех детей во всем мире. Я надеюсь, что скоро воцарится мир», – заявила она, не указав, где именно. Спикер также выразила соболезнования семьям погибших американских военнослужащих, не упомянув конкретно какие-либо военные действия.

    В свою очередь, заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло заявила: «Когда вспыхивают конфликты, дети оказываются в числе тех, кто страдает наиболее сильно. За последние два дня нам напомнили об этой истине».

    «В связи с продолжающимися военными операциями в регионе школы в Израиле, ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане закрылись и перешли на дистанционное обучение», – добавила она, упомянув о «сообщениях из Ирана о трагедии в начальной школе».

    Перед началом встречи посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил: «Глубоко позорно и лицемерно, что в первый же день своего председательства в Совбезе США созвали совещание высокого уровня по защите детей».

    Пор данным Тегерана, в субботу в результате американо-израильского удара по начальной школе для девочек в городе Минаб погибли 165 человек, большинство из которых – дети от 7 до 12 лет. Иранские СМИ опубликовали аэрофотоснимок того, как экскаваторы роют могилы для жертв атаки.

    Центральное командование вооруженных сил США заявило, что расследует сообщения об инциденте. Госсекретарь Марко Рубио заверил, что «Соединенные Штаты не будут преднамеренно нападать на школу». Израильские военные заявили, что им «неизвестно» о каких-либо операциях ЦАХАЛ в этом районе.

    МИД России в своем заявлении осудил произошедшее. «Любые атаки по гражданским объектам – будь то в Иране или арабских странах – недопустимы и должны быть полностью исключены», – отметило ведомство. Москва также призвала к «срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому». «При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива», – уточняется в тексте.

    Напомним, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. Газета ВЗГЛЯД писала, что Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада.

    2 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля

    Эксперт Рожин: Уроки прошлогоднего конфликта с США помогают Ирану выстоять сейчас

    Эксперт: Иран заставил монархии Персидского залива дорого платить за атаки США и Израиля
    @ Vahid Salemi/AP/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Единственный шанс Ирана выйти «живым» из войны с США и Израилем – затягивать конфликт. Так Тегеран сможет сделать экономические потери монархий Персидского залива недопустимыми. Ущерб заставит страны обратиться к Вашингтону с просьбой перейти к деэскалации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил об убийстве 48 иранских лидеров.

    «Ирану удается проявлять стойкость при противостоянии с Израилем и США благодаря учтенным урокам прошлогодней кампании. В некотором роде Тегерану удается сводить конфликт в ничью за счет накопленных ракет, а не флота или авиации», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «За последние полгода иранское руководство отдало в ВПК приоритет наращиванию производства ракет и БПЛА. Тегеран не сомневался, что в ближайшее время конфликт повторится и не питал иллюзий относительно своих вооруженных сил в сравнении с американо-израильской коалицией», – заметил собеседник.

    «Кроме того, Иран создал определенную систему управления вооруженными силами. Это позволило обеспечить функционирование обороны даже при частичном выпадения командного состава. И как мы видим, это работает: иранские силы сохраняют боеспособность. Они проводят скоординированные атаки по множеству объектов ближневосточного региона, прорывая узлы ПВО противника», – указал он.

    «Также ряд экспертов высказывают предположения, что Тегеран получает разведывательную информацию с китайских спутников. Возможно, в течение последнего полугода в страну шли также поставки техники из ряда других стран. В итоге, сейчас Иран готов к противостоянию лучше, чем в июне 2025 года», – полагает аналитик.

    «Что касается флота, то здесь главная задача Ирана состоит в блокаде Ормузского пролива, с чем он, предварительно, справляется. Очевидно, иранское командование даже не попытается вступать в прямые бои с американским судами ввиду отсутствия шансов на успех», – продолжил эксперт.

    «Думаю, конфликт развивается примерно в соответствии с ожиданиями Тегерана. И сейчас он занимается системным повышением издержек для всех участников войны – даже ценой собственных потерь. Иран заставляет США и Израиль платить высокую цены за атаки. Но больше всего на себе это ощущают монархии Персидского залива», – подчеркнул спикер.

    «Затягивание конфликта даже на несколько дней будет создавать ОАЭ, Кувейту, Катару, Саудовской Аравии недопустимые экономические издержки. Каждые новые сутки войны скажутся на мировых финансовых, фондовых и сырьевых рынках. Тегеран ждет, что уже на следующей неделе Абу-Даби, Эль-Кувейт, Доха и Эр-Рияд начнут обращаться к Вашингтону с просьбами перейти к деэскалации», – пояснил он.

    «Кроме того, у самих США начинают истощаться запасы снарядов ПРО. Таким образом, главной переменной в прогнозировании нынешнего конфликта является количество ракет и дронов у Ирана. Единственная тактика, при которой Тегеран будет иметь шанс выйти живым из нынешней войны – это ее затягивание и повышение ставок для всех участников», – резюмировал Рожин.

    Ранее Иран сообщил об ударах сотнями ракет и беспилотников по американским базам в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте. Центральное командование вооруженных сил США доложило о гибели трех военнослужащих. Еще пятеро получили серьезные ранения. Кроме того, иранские вооруженные силы сбили американский истребитель F-15 над ирано-кувейтской границей, передает агентство Tasnim.

    Министерство обороны Кувейта подтвердило крушение самолета. Последний подобный инцидент фиксировался в 1995 году во время конфликта в Косово, когда югославские войска сбили американский истребитель-невидимку F-117. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран сам решит, «как и когда закончится эта война».

    «У нас было два десятилетия, чтобы изучить поражения американских военных на востоке и западе. Мы извлекли соответствующие уроки», – заявил он, имея в виду американские военные вторжения в Ирак и Афганистан в начале 2000-х годов. «Бомбардировки в нашей столице никак не влияют на нашу способность вести войну», – добавил дипломат.

    В то же время Центральное командование США заявило, что Три американских истребителя F-15E были потеряны над Кувейтом из-за дружественного огня, Кувейт признал вину за инцидент.

    В свою очередь, глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в ходе атак по Ирану были убиты 48 лидеров страны. Также, по его словам, американские военные уничтожили девять иранских военных кораблей и «преследуют остальные», передает Reuters.

    Всего за двое суток операции американские самолеты и корабли нанесли удары по более чем тысячи иранских целей. Сообщалось о сбросах 900- килограммовых бомб с самолетов-невидимок B-2 на укрепленные подземные ракетные базы Ирана. Американист Малек Дудаков объяснял газете ВЗГЛЯД, с чем связаны планы Трампа закончить иранскую кампанию именно за четыре недели.

    3 марта 2026, 05:41 • Новости дня
    Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН
    Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН
    @ Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Первая леди США Мелания Трамп выступила с речью в Совбезе ООН, посвященной безопасности несовершеннолетних в зонах военных конфликтов.

    «Спасибо за теплый прием», – сказала Мелания Трамп, обращаясь к членам Совета безопасности ООН, передает ТАСС.

    Главной темой обсуждения стала проблема обеспечения безопасности детей и доступности образования в условиях вооруженных противостояний.

    В состав Совета Безопасности входят пять постоянных участников, включая Россию, Британию, Китай, США и Францию.

    Также в структуре присутствуют десять непостоянных членов, сменяющихся ежегодно в порядке ротации.

    Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что Мелания Трамп возглавит заседание Совета Безопасности.

    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    @ Kyle Mazza/imago-images/Global Look Pres

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    3 марта 2026, 10:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    Bloomberg: Европа сможет выдержать месяц войны США и Ирана
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьба европейской экономики зависит от того, удастся ли завершить военное противостояние на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном в течение ближайших четырех недель.

    Ближайший месяц определит, столкнется ли Евросоюз с новым кризисом или лишь с временными трудностями восстановления, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что его удары по Ирану, в ходе которых погиб аятолла Али Хаменеи, продлятся именно столько.

    Затяжная кампания грозит подорвать восстановление еврозоны и разогнать инфляцию, с которой борется ЕЦБ. «Если конфликт будет недолгим, а цены на энергоносители вырастут лишь кратковременно, ущерб будет ограничен», – отметили экономисты в материале.

    Аналитики предупредили, что длительная война заставит правительства увеличить расходы для защиты граждан от роста цен. Нефть уже превысила 80 долларов за баррель, а при перекрытии Ормузского пролива котировки могут взлететь до 100 долларов.

    Китай, являясь наряду с Россией ключевым партнером Тегерана, зависит от поставок нефти и попытается не допустить блокировки маршрута. В Европейском центробанке пока считают преждевременным оценивать последствия атак, но готовы пересмотреть прогнозы при ухудшении ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после начала военной операции против Тегерана провел телефонные переговоры с лидерами курдских фракций. Иранские беспилотники в рамках ответных действий нанесли удар по международному аэропорту Эрбиля на севере Ирака. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне обострения ситуации предрек значительный рост цен на нефть и газ.

    4 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида

    Трамп заявил о готовности использовать испанские базы вопреки запрету Мадрида

    Трамп пригрозил использовать базы Испании без разрешения Мадрида
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В разгар эскалации войны с Ираном президент США Дональд Трамп обрушился на союзников в Европе, заявив о готовности задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем жестко раскритиковал союзников за нежелание вступать в конфликт с Ираном, пишет Politico.

    Глава Белого дома выразил особое недовольство действиями Лондона и Мадрида, которые отказались предоставить полную поддержку.

    «Испания ведет себя очень, очень несговорчиво, как и Британия. Второе шокирует, но сейчас не эпоха Черчилля. Соединенное Королевство ведет себя крайне несговорчиво», – заявил Трамп.

    Британский премьер Кир Стармер ранее выступил против смены власти в Иране с воздуха, разрешив использовать базы лишь для ограниченных оборонительных задач. Мадрид пошел еще дальше, полностью запретив Вашингтону задействовать свои объекты в регионе для ударов по Тегерану.

    Американский лидер в ответ дал понять, что Вашингтон способен проигнорировать суверенное решение испанских властей. Он отметил, что американские силы могут просто прилететь и использовать необходимую инфраструктуру, и никто не сможет им этого запретить.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал действия США и Израиля, назвав борьбу с иранскими властями важной для безопасности Европы. Берлин также пытается убедить испанских партнеров увеличить расходы на оборону в рамках обязательств перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Испании не разрешило использовать свои военные базы американским силам.

    Решение президента США нанести удар по Ирану усугубило разногласия внутри Евросоюза.

    Лидеры европейских стран открестились от участия в атаке.

    4 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    Axios: Нападение на Иран началось после звонка Нетаньяху Трампу
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Разговор между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху 23 февраля стал отправной точкой для удара по Ирану, когда ЦРУ подтвердило присутствие аятоллы Хаменеи и его окружения в одном месте, сообщает Axios.

    Нетаньяху позвонил президенту США Дональду Трампу и сообщил, что высшее руководство Ирана соберется в одном месте в Тегеране в субботу утром. По данным источников, Нетаньяху отметил, что все они могут быть уничтожены одним ударом, что стало ключевым фактором для принятия решения о начале атаки, передает Axios.

    Разговор прошел в Ситуационной комнате Белого дома и стал поворотным моментом в подготовке операции против Ирана. До этого Трамп уже склонялся к удару, но не определился с моментом. После подтверждения информации разведкой США и обсуждений с Нетаньяху подготовка к атаке ускорилась. При этом Трамп решил не акцентировать внимание на Иране в своем ежегодном обращении, чтобы не насторожить руководство страны.

    В тот же день советники Трампа сообщили, что переговоры с Ираном зашли в тупик, а дипломатическое решение невозможно. В пятницу днем Трамп отдал окончательный приказ о нанесении удара. Через 11 часов после этого по Тегерану были нанесены бомбовые удары, в результате которых погиб аятолла Али Хаменеи и началась война.

    Официальные лица в США и Израиле подтвердили согласованность действий и подчеркнули, что дата удара была выбрана совместно. Американские власти заявили, что ускорение операции оставило мало времени для подготовки общественного мнения и эвакуации граждан. В итоге более 1,5 тыс. американцев обратились за помощью в эвакуации после начала боевых действий.

    Израильский посол в Вашингтоне отказался комментировать детали звонка, но подчеркнул беспрецедентный уровень сотрудничества с США по иранскому вопросу. Дональд Трамп также отверг обвинения в том, что решение о нападении было принято под давлением со стороны Израиля.

    Госсекретарь Марко Рубио позже подчеркнул, что данная операция была неизбежна и являлась лишь вопросом времени. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила уникальную возможность для успешных совместных действий союзников.

    Портал Axios узнал о рассмотрении в Белом доме возможности ликвидации Али Хаменеи.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с Дональдом Трампом совместные удары по иранской территории.

    Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил ликвидировать следующего верховного лидера Ирана, если тот продолжит угрозы в адрес Израиля, США и их союзников.

    Гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи усложнила возможные сценарии для достижения договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

    Газета ВЗГЛЯД писала, на какие последствия рассчитывает Вашингтон после атаки на Иран и убийство Хаменеи.

    3 марта 2026, 08:59 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского украинским основателем бродячего цирка

    Трамп сравнил Зеленского с основателем бродячего цирка Барнумом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского украинским основателем знаменитого бродячего цирка в XIX веке в Соединенных Штатах Финеасом Тейлором Барнумом.

    Дональд Трамп во вторник назвал Владимира Зеленского украинским Финеасом Тейлором Барнумом, передает РИА «Новости».

    Барнум был основателем бродячего цирка в Соединенных Штатах в XIX веке и прославился как шоумен и предприниматель.

    Трамп отметил, что экс-президент Джо Байден «тратил все свое время и деньги страны, отдавая их украинскому Ф.Т. Барнуму (Зеленскому)». Он также подчеркнул, что Байден предоставил сотни миллиардов долларов и оружие высшего качества бесплатно, но не позаботился о замене этой техники.

    Ранее Трамп называл Барнума человеком, который мог «продать что угодно и когда угодно» независимо от того, работает это или нет. Барнум в США считается одним из родоначальников современного шоу-бизнеса и агрессивного PR, прославившись формулой «публике нужно зрелище».

    Ранее Трамп назвал Владимира Зеленского «лучшим продавцом» в истории. Президент США заявил о предоставлении Киеву 350 млрд долларов через «глупого президента» Джо Байдена. Глава Белого дома сравнил легкость получения этой помощи с «конфетой, отобранной у ребенка».

    Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    3 марта 2026, 15:31 • Новости дня
    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране

    CBS: США будут продолжать операцию в Иране до достижения поставленных целей

    CBS назвал ключевые цели операции США в Иране
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения нескольких ключевых целей, сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

    По данным CBS News, Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана, передает ТАСС.

    Кроме этого, глава Белого дома хочет не допустить, чтобы Тегеран «разработал ядерное оружие». Еще одна задача – лишить Иран возможности вооружать, финансировать и координировать «террористические армии» на территории других стран.

    Ранее военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы.

    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Главное
    Россия вернула из украинского плена 200 военных
    Аналитики отметили резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    Украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок
    Шри Ланка спасла 32 моряков с торпедированного подлодкой США иранского корабля
    Стало известно о риске новой войны между Эфиопией и Эритреей
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов
    Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы