Сенат США отклонил попытку ограничить военные полномочия Трампа

Сенат США отклонил инициативу о введении ограничений на полномочия президента Дональда Трампа по продолжению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса, передает The New York Times.
Голосование прошло практически по партийной линии: пятьдесят три сенатора выступили против рассмотрения резолюции, сорок семь поддержали инициативу.
Авторы резолюции, демократы Тим Кейн и республиканец Рэнд Пол, пытались воспользоваться положением закона 1973 года, предусматривающим ускоренное рассмотрение подобных инициатив. Однако в рядах республиканцев только Пол поддержал ограничение полномочий президента, остальные члены партии проголосовали против.
Среди демократов исключение составил Джон Феттерман, который выступил против резолюции из-за своей поддержки Израиля и нежелания ограничивать власть президента в вопросах защиты союзника.
Перед голосованием сенатор Кейн заявил: «Американцы хотят, чтобы президент Трамп снижал цены, а не втягивал нас в бесконечные войны», подчеркнув, что глава государства начал удары по Ирану без одобрения Конгресса.
Республиканцы оправдывают военную кампанию необходимостью реагировать на угрозы со стороны Ирана, отмечая гибель верховного лидера Али Хаменеи и его советников в результате ударов США и Израиля. Сенатор Роджер Уикер выразил соболезнования по поводу гибели шести американских военных и отметил многолетние потери США в регионе.
Министр обороны Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявили, что США и Израиль продолжают массированные воздушные удары по Ирану, а операция переходит в более интенсивную фазу. По их словам, иранская баллистическая программа и военно-морской флот понесли серьезные потери, а удары постепенно расширяются вглубь территории страны.
Ряд республиканцев, в частности Джош Хоули, выразили готовность пересмотреть свою позицию, если кампания выйдет за пределы воздушных ударов и потребует ввода наземных войск.
Следующее голосование по аналогичной инициативе ожидается в Палате представителей, где ее также, вероятно, ждет провал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Ирана сбили американский истребитель F-15 над Кувейтом. ПВО Ирана также сбили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Власти Кувейта сообщили о крушении нескольких военных самолетов США.