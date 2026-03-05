  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Индия увеличила закупки российской нефти
    5 марта 2026, 10:51 • Новости дня

    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков

    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по сепаратистским формированиям, готовившим при поддержке США и Израиля нападение через западную границу страны.

    Тегеран нанес упреждающий удар по позициям боевиков, готовивших нападение, передает РИА «Новости».

    В министерстве разведки отметили: «Сепаратистские террористические группировки намеревались при поддержке американо-сионистского врага, злоупотребив военными условиями, перейти западную границу страны... Однако в ходе совместной превентивной наступательной операции... значительная часть позиций и объектов наемников была уничтожена».

    Обострение произошло после того, как США и Израиль начали бомбардировки иранской территории, включая столицу. Жертвами атак стали мирные жители, а также верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В связи с гибелью главы государства объявлен 40-дневный траур.

    Глава Центрального командования США Брэдли Купер заявил о поражении 2 тыс. целей на территории исламской республики.

    Между тем источник в силах безопасности Ирана опроверг информацию о наземном вторжении курдских отрядов.

    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    5 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    Эксперт Дандыкин: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    @ Department of Defense/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США атакой на иранский фрегат IRIS Dena решили показать свою мощь и отыграться на относительно беззащитном судне. Но это не помешает Пентагону наградить командира подлодки за сомнительный героизм, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее подлодка США потопила корабль Ирана в Индийском океане.

    «Торпедирование подлодкой США иранского фрегата IRIS Dena в Индийском океане похоже на месть Ирану за гибель американских военных в ходе ответных действий Тегерана на американо-израильскую операцию. Очевидно, все идет не по плану Вашингтона. Такого количества жертв среди своих солдат в Белом доме не ожидали», – отметил Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Другими словами, Пентагон решил показать свою мощь всему миру и отыграться на относительно беззащитном крейсере. Иранский корабль находился в международных водах и шел с учений. Технически он, возможно, мог бы засечь подлодку с помощью своего противолодочного оборудования, гидроакустических станций, но не делал этого, поскольку не ожидал атаки», – продолжил собеседник.

    «Не думаю, что атака была обоснована с военной точки зрения. Более того, заметьте: глава Пентагона Пит Хегсет не стал никак обосновывать произошедшее. В своем комментарии он просто заявил, что иранский корабль «думал, что находится в безопасности в международных водах». Впрочем, после удара по иранской школе для девочек действия американских военных могут быть непредсказуемыми», – указал собеседник.

    «Но как бы то ни было, это не помешает американскому руководству наградить командира подлодки какой-нибудь медалью за якобы героизм, который, если честно, сомнителен. Кстати, Хегсет заявил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда подлодка США торпедировала военный корабль. Белый дом пытается придать инциденту еще и историческую значимость», – пояснил он.

    Эксперт также напомнил, что на самом деле последний в истории случай торпедирования АПЛ надводного корабля произошел в 1982 году, когда легкий крейсер военно-морских сил Аргентины General Belgrano был потоплен британской подлодкой Conqueror в ходе Фолклендской войны. «США гордиться нечем», – заключил спикер.

    Ранее иранский фрегат IRIS Dena был торпедирован и потоплен американской подводной лодкой в Индийском океане примерно в 74 км от Шри-Ланки. Пентагон сообщил, что атака была совершена с использованием торпеды Mark 48.

    В феврале IRIS Dena принимало участие в многонациональных военно-морских учениях MILAN 2026 и международном военно-морском параде 2026 в индийском Вишакхапатнаме, сообщает Reuters. Хегсет назвал произошедшее «тихой смертью». «США совершили преступление и горько пожалеют об атаке на иранский корабль», – пообещал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему у США нет никакого плана по действиям в отношении Ирана.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    5 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест Ирану в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения.

    Азербайджан выразил официальный протест Ирану после удара беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

    По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.

    Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.

    Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.

    В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.

    Российское дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет возле российских представительств и потребовало исключить подобные случаи в будущем. Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.

    5 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Запущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    Запущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    @ Public Domain

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дрон, запущенный с территории Ирана, упал на территорию аэропорта в Нахичеванской автономной республике в Азербайджане, сообщили СМИ.

    Как пишет азербайджанское агентство АПА, «запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта Нахичевани. В ближайшее время ожидается заявление официальных структур по поводу атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру Азербайджана», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что один из дронов попал в терминал аэропорта, а еще несколько упали в других районах города. Один из беспилотников упал вблизи школы в Нахичевани.

    После падения дронов на территории аэропорта начался сильный пожар, сообщил местный сайт Axar.az. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

    В четверг TWZ отметил резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет рядом с российскими представительствами и потребовало исключить подобные случаи в будущем.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    «Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    5 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах Москвы и союзников создать атмосферу, исключающую возможность военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что речь идет о поддержке стратегических партнеров, которые страдают от действий Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Россия продолжит конструктивный диалог с этими странами и другими членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее, чтобы укрепить атмосферу, препятствующую агрессивным действиям против Ирана.

    Глава МИД также обратил внимание на политику Запада на Ближнем Востоке, отметив, что западные страны старались не допустить продвижения позитивной повестки дня в регионе. Лавров заявил:

    «Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» – «или с нами, или против нас», – заявил Лавров.

    Он добавил, что основной принцип Запада – «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».

    Лавров выступил с этими заявлениями в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины и безопасности на Ближнем Востоке.

    Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона.

    Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку на исламскую республику неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Стало известно о гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ после удара Ирана

    Mehr: Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран, сообщило агентство Mehr.

    Группа сотрудников Центрального разведывательного управления США погибла после ракетной атаки по их командному пункту. Инцидент произошел в одном из ближневосточных государств, передает ТАСС.

    Согласно поступившим данным, среди убитых числятся высокопоставленные представители американской спецслужбы. Удар был нанесен иранскими силами непосредственно по штаб-квартире ведомства.

    Ранее сообщалось, что иранские военные уничтожили шесть офицеров ЦРУ в ходе ракетного удара по ОАЭ.

    5 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    В Тегеране разбомбили жилой комплекс со съемочной группой RT внутри

    RT сообщил о бомбардировке жилого комплекса Бруджерди в Тегеране

    Tекст: Мария Иванова

    Жилой массив в иранской столице, где базируются российские репортеры, оказался под ударом, однако сотрудники медиа не пострадали.

    Здание комплекса Бруджерди стало целью атаки, но находящиеся там сотрудники телеканала находятся в полной безопасности. Инцидент произошел в столице Ирана, где сейчас работают представители российских СМИ.

    В официальном заявлении вещателя приводятся подробности случившегося. «Жилой комплекс Бруджерди в Тегеране, где работает съемочная группа RT, подвергся бомбардировке. Наша группа в безопасности», – говорится в публикации Telegram-канала RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее возле офиса телеканала RT в Тегеране уже произошел прилет.

    5 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Медведев заявил, что у НАТО «поехала крыша»

    Медведев констатировал сумасшествие НАТО на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал действия Североатлантического альянса, обвинив организацию в полной потере рассудка из-за убийства лидера Ирана, а также предложил дать президенту США Дональду Трампу Нобелевскую премию за новую войну.

    НАТО сошла с ума, убив верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и начав войну на Ближнем Востоке, считает Медведев. По его словам, у НАТО «поехала крыша», а «дегенераты из альянса» во главе с «сервильным сыночком Трампа» Рютте начинают обсуждать использование ст. 5 Вашингтонского договора для помощи США.

    «А слабо еще за новую войну выдвинуть главу Белого дома на Нобелевскую премию мира?» – написал в Max Медведев.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса к активации механизма коллективной обороны в случае нападения со стороны Ирана.

    Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин назвал заявление Рютте о применении статьи о коллективной обороне в операции США и Израиля против Ирана неприкрытым цинизмом.

    5 марта 2026, 11:23 • Новости дня
    Axios: Курды сосредоточили тысячи бойцов на границе для атаки на Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военизированные курдские формирования создали коалицию и перебросили силы к иранской границе для возможного начала масштабного наступления на северо-западе Ирана, сообщают СМИ.

    Курдские вооруженные группы, действующие вдоль ирано-иракской границы, готовятся к наземному наступлению на фоне продолжающихся ударов Вашингтона и Тель-Авива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Несколько фракций заранее сформировали коалицию и располагают тысячами бойцов в приграничных районах.

    Часть участников формирований в последние недели перебросили из лагерей в Иракском Курдистане на иранскую сторону. Некоторые группы, предположительно, получают поддержку разведслужб Израиля и США для усиления давления на Тегеран и провоцирования внутренних волнений.

    В Белом доме ранее заявили, что президент Дональд Трамп не одобрял план оказания помощи курдским формированиям для нападения на Иран.

    Ранее в прессе сообщили о начале наземных военных действий курдских сил против Ирана. Источник в силах безопасности исламской республики опроверг сведения о проникновении тысяч бойцов через границу. Президент США Дональд Трамп ранее обсудил ход конфликта с лидерами курдских фракций Ирака.

    5 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Застрявшие в Дубае украинцы пожаловались на равнодушие дипломатов

    Застрявшие в Дубае украинцы пожаловались на бросивших их дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Находящаяся в Дубае гражданка Украины пожаловалась, что украинский МИД ничего не делает для эвакуации украинских туристов или помощи с расселением.

    Гражданка Украины, находящаяся в Дубае, рассказала о сложной ситуации, в которой оказались украинские туристы в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По ее словам, после отмены всех рейсов люди не могут покинуть страну, а помощь от украинского МИД отсутствует. Она заявила: «Мы застряли... МИД... их надо закрыть, они не имеют никакого смысла».

    Туристы жалуются, что вынуждены доплачивать за проживание в отелях, поскольку срок их бронирования уже истек, и не понимают, как долго еще им придется оставаться в стране. Девушка отметила, что представителям МИД Украины было важно лишь собрать статистику для возможного учета погибших.

    Ранее российские туристы столкнулись с мошенническими схемами выселения из отелей в ОАЭ.

    Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.

    5 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Лавров раскрыл цель ударов США по Ирану

    Лавров заявил о попытке США и Израиля поссорить регион

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона и могут привести к серьезным последствиям.

    По словам Лаврова, одной из целей военной операции США и Израиля против Ирана было стремление внести раскол между Тегераном и другими странами региона, передает РИА «Новости».

    «У меня нет сомнений, еще раз хочу к этому вернуться, что одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива», – заявил Лавров.

    Лавров отметил, что внутри самих США сейчас идут споры об истинных целях операции против Ирана. Он сообщил, что даже среди американских политиков нет единого мнения относительно задач, которые преследует проведение военных действий.

    Министр также предупредил о масштабных рисках текущего кризиса на Ближнем Востоке для всего мира и глобальной экономики. По его словам, действия Израиля и США несут «колоссальнейшие последствия» для международной стабильности и могут негативно повлиять на экономическое положение в мире.

    Россия выразила соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения на Ближнем Востоке из-за развивающегося кризиса. Лавров отметил, что Москва разделяет боль утраты среди всех пострадавших в этом конфликте мирных жителей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России.

    5 марта 2026, 13:44 • Новости дня
    NPR: Удар по школе в Иране был высокоточным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атака с воздуха на иранскую школу разрушила не только образовательное учреждение, но задела и медицинский центр, также она наносилась из высокоточного оружия, сообщают американские СМИ.

    Анализ спутниковых фотографий свидетельствует о том, что попадание боеприпасов затронуло несколько объектов одновременно, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское радио NPR

    Под огнем оказались учебное заведение, клиника и ряд близлежащих построек, причем атака отличалась высокой точностью.

    «На них видно, что удар пришелся также по больнице и другим зданиям рядом со школой», – отмечается в публикации.

    Три независимых эксперта подтвердили наличие следов разрушений на предоставленных кадрах. Профессор Миддлберийского колледжа Джеффри Льюис охарактеризовал произошедшее как точный удар с воздуха. По его мнению, практически все здания комплекса были поражены благодаря высокоточному наведению.

    Напомним, ракетный удар по начальной школе в иранском городе Минаб унес жизни до 160 человек. Пентагон на фоне сообщений о массовых жертвах начал расследование обстоятельств атаки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее запредельным уровнем жестокости.

    5 марта 2026, 11:03 • Новости дня
    Газовые котировки в Европе превысили отметку в 650 долларов

    Биржевая цена газа в Европе превысила 650 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Торги на европейских хабах начались с резкого подорожания энергоресурсов, стоимость которых поднялась почти на 12%.

    Биржевая стоимость газа в европейском регионе в начале четверга демонстрирует уверенный рост, достигая показателей выше 650 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Соответствующая информация следует из данных лондонской биржи ICE.

    Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего хаба TTF в Нидерландах открыли сессию в десять утра по Москве на уровне 655,6 доллара. Этот показатель на 11,8% превысил итоговые значения предыдущих торгов.

    Спустя пять минут цена скорректировалась до 639,7 доллара, показывая рост на 9,1%. Расчет динамики ведется от стоимости закрытия прошлого дня, составлявшей 586,2 доллара за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки беспилотников.

