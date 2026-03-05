  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    5 марта 2026, 10:47 • Новости дня

    Путин поручил рассмотреть реформу института присяжных заседателей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился проработать предложения по повышению мотивации присяжных, увеличению компенсаций и ужесточению ответственности за вмешательство.

    Поручение президента России Владимира Путина рассмотреть предложения о совершенствовании института присяжных заседателей опубликовано на сайте Кремля. В перечне отмечается, что необходимо привлечь к работе Генеральную прокуратуру, а также научные и общественные организации.

    В числе предложений Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека – повышение мотивации граждан к исполнению обязанностей присяжных. Для этого обсуждается возможность увеличения компенсационного вознаграждения за счет федерального бюджета.

    Особое внимание уделяется усилению ответственности за вмешательство в деятельность присяжных заседателей и сокращению оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных присяжными.

    Доклад по итогам рассмотрения предложений должен быть представлен до 1 июля. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Верховного суда Игорь Краснов.

    Ранее Путин поручил Верховному суду продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    4 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ .

    Президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность Вооружённых сил России, указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно опубликованному указу, общая численность армии теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.

    В документе отмечается: «Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих».

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    5 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.

    Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля. Власти намерены усовершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности, включая их коммерческую эксплуатацию.

    «Минтрансу России... представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием... средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», – говорится в документе.

    Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить езду на электросамокатах по тротуарам.

    Власти предложили полностью исключить передвижение на таких устройствах в пешеходных зонах.

    Минтранс представил проект изменений в ПДД для классификации пользователей средств индивидуальной мобильности как водителей.

    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    5 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса ухода с газового рынка Европы не означает принятого решения, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.

    Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    4 марта 2026, 21:27 • Новости дня
    Эксперт: Ветераны СВО внесут значительный вклад в борьбу с преступностью

    Подполковник МВД Иванников: Боевой опыт поможет участникам СВО в работе в полиции

    @ Анна Кричфалушая/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ветераны СВО не только решат проблему дефицита квалицированных кадров в системе МВД, но и усилят борьбу с преступностью и терроризмом. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил Олег Иванников, подполковник запаса МВД. В среду президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил ведомству активнее привлекать участников спецоперации для решения кадровых проблем.

    «Ветераны специальной военной операции будут обеспечены рабочими местами в органах внутренних дел – это полностью соответствует той концепции, которую глава государства высказывал на всех встречах с бойцами», – отметил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД.

    «Служба в органах внутренних дел во все времена считалась достойной профессией. Граждане будут с большим уважением относиться к заслугам полицейского, если ранее он был участником СВО. Поэтому нужно быть готовым к новым кадровым назначениям», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Иванникова, у МВД хватит ресурсов, чтобы подготовить бывших военных к работе в органах внутренних дел, обучить их тонкостям УПК и работы с гражданским населением. «Безусловно, будут задействованы профильные вузы МВД России, а также учебные заведения, которые готовят юристов. Потенциал профессорско-преподавательского состава в России вполне позволяет решить все задачи, которые поставил президент», – отмечает спикер.

    Иванников считает, что бывшие участники СВО пройдут не только переподготовку, «но и станут профессионалами в полном смысле этого слова в вопросах борьбы с преступностью и терроризмом». По его мнению, ветераны спецоперации, которые приходят с пониманием, кто такой враг и что такое Родина, смогут с работающими ныне полицейскими повысить эффективность работы правоохранителей.

    «Каждый сотрудник органов внутренних дел выполняет свои должностные обязанности на том месте, где ему поручено. И совмещение тех, кто прошел СВО, и тех, кто в тылу боролся с преступностью, создаст очень надежный, верный симбиоз и единство. Это позволит еще более эффективно бороться с организованной преступностью, с терроризмом, да и с большинством противоправных проявлений», – добавил эксперт.

    По его словам, «участников СВО ждут в органах внутренних дел и надеются, что своим трудом, своей службой они внесут значительный вклад в дело борьбы с преступностью».

    В среду президент России Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Одной из серьезных проблем министерства, подчеркнул глава государства, «остается существенный некомплект личного состава».

    «Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников – все прекрасно это понимают. Могу сказать, что целый ряд решений на этот счет принят, и они будут гарантированно исполнены, начиная уже с текущего года. Понятно, не хочу здесь вдаваться – каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю: прежде всего об уровне заработной платы», – сказал Путин.

    Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава президент назвал «привлечение на службу ветеранов специальной военной операции». «С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», – подчеркнул глава государства.

    4 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин выступил за сбалансированное внедрение ИИ в учебный процесс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе открытия по видеосвязи новых образовательных объектов в регионах заявил о необходимости активнее внедрять в процесс обучения современные цифровые и платформенные решения, включая технологии искусственного интеллекта.

    Путин подчеркнул, что такие изменения должны происходить очень аккуратно и сбалансированно, чтобы не упростить и не исказить саму суть образования, передает ТАСС.

    «В целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые, платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом, мы много раз тоже уже об этом говорили, нужно очень аккуратно и сбалансированно. Не допускать упрощения и искажения образовательного процесса», – заявил он.

    Ранее Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

    Ранее президент на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

    4 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости адаптации образования к запросам экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать программы высшего и среднего образования под запросы национальной экономики, предприятий и бизнеса.

    По его словам, образовательные программы должны учитывать высокую динамику рынка труда и предоставлять возможность гражданам развивать и менять профессиональные навыки на протяжении всей жизни, передает ТАСС.

    «Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики, наших предприятий, бизнеса, в том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки», – сказал Путин.

    Ранее Путин призвал внедрять ИИ в школы без упрощения обучения.

    Напомним, в среду глава государства принимает участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны в формате видеосвязи.

    4 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Путин заявил о стабильном развитии отношений России и Венгрии

    Путин: Отношения России и Венгрии развиваются в положительном ключе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения между Россией и Венгрией остаются устойчивыми и развиваются в положительном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    По словам российского лидера, Москва осведомлена об усилиях главы венгерского МИД по поддержанию динамики взаимодействия между двумя странами, передает РИА «Новости».

    «Знаем о ваших усилиях по поддержанию динамики наших отношений, несмотря на известные сложности», – отметил Путин.

    Напомним, в среду Кремль анонсировал встречу Путина с главой МИД Венгрии Сийярто.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    4 марта 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин открыл новые школы и детский сад по видеосвязи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин в начале совещания с правительством принял участие в открытии образовательных учреждений в субъектах России по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин провёл совещание с членами правительства в формате видеоконференции, сообщает сайт Кремля. Перед обсуждением основной повестки президент принял участие в открытии новых образовательных учреждений в регионах России.

    В Екатеринбурге открылся детский сад, который специализируется на развитии инженерно-технических способностей у дошкольников. В Суздале начала работу новая средняя общеобразовательная школа. Также завершено строительство зданий политехнического лицея в Оренбурге и средней школы в Иркутске.

    «Сегодня у нас на связи Владимирская, Иркутская, Оренбургская и Свердловская области. Здесь успешно реализованы востребованные проекты в сфере образования, построены новые, хорошо оснащённые здания школ и детских садов. Некоторые из них уже ведут свою деятельность, другие будут открыты в ближайшее время», – сказал он.

    Глава государства подчеркнул, что создание таких объектов – часть большой, системной работы по укреплению образовательной инфраструктуры, по формированию в субъектах Федерации единых, равных возможностей для получения современного, качественного образования.

    Ранее Путин сообщил, что власти России выделили около 940 млрд рублей на обновление образовательной инфраструктуры с 2019 года.


    5 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.

    Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».

    Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.

    4 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о строительстве более 1700 новых школ с 2019 года

    Путин: С 2019 года на строительство 1700 школ направили 940 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 940 млрд рублей было выделено на модернизацию образовательной инфраструктуры в России с 2019 года, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    Средства были направлены из федерального бюджета в рамках государственных программ, охватывающих школы и детские сады, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что на эти средства удалось построить более 1700 новых зданий школ.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин 4 марта в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны.

    5 марта 2026, 04:40 • Новости дня
    Песков объяснил разницу выступлений Черчилля в Фултоне и Путина в Мюнхене
    Песков объяснил разницу выступлений Черчилля в Фултоне и Путина в Мюнхене
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Фултонская речь экс-премьер-министра Британии Уинстона Черчилля в 1946 году невозможно сравнивать с мюнхенским выступление президента России Владимира Путина в 2007 году, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «С моей точки зрения, вряд ли их можно сравнивать. Фултонская речь, скорее, была руководством к действию, к конфронтации. Мюнхенская речь была призывом,  призывали опомниться», – объяснил он ТАСС.

    Так Песков высказался на фоне 80-летия программного выступления британского политика Черчилля.

    Напомним, речь Уинстона Черчилля, лидера оппозиции после поражения консервативной партии в июле 1945 в британском парламенте, была произнесена им 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже города Фултона, США. Для СССР она стала сигналом к началу холодной войны, хотя перед выступлением политик напомнил, что не имеет государственного или иного статуса и зачитывает исключительно собственные мысли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что западным политикам следует вспоминать афоризм Уинстона Черчилля о «русском медведе».

    Глава Росархива Артизов рассказал о реакции Сталина на Фултонскую речь Черчилля. Telegraph выяснила, что ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР.

    4 марта 2026, 17:34 • Новости дня
    Путин заявил о развитии мотивирующих образовательных пространств в России

    Путин сообщил о создании новых образовательных пространств для детей по стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент на совещании с правительством отметил, что создание современных пространств помогает детям развивать таланты и способствует будущему страны.

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в формате видеоконференции подчеркнул важность создания мотивирующих к учебе пространств для детей, передает ТАСС.

    Он заявил: «Удобные, мотивирующие к учебе пространства важны для воспитания подрастающего поколения, для раскрытия талантов и потенциала наших молодых людей, нашей молодежи, а значит – для будущего России, для ее поступательного развития».

    Путин отметил, что в стране активно появляются новые и хорошо оснащённые образовательные объекты. По его словам, это часть масштабной работы по укреплению образовательной инфраструктуры.

    Президент добавил, что власти стремятся создать в регионах единые и равные возможности для получения современного и качественного образования. Такой подход, по мнению главы государства, способствует развитию молодого поколения и будущему самой страны.

    Ранее на совещании Путин сообщил, что с 2019 года на строительство 1 700 школ в стране направили 940 млрд рублей. До этого в среду в Кремле сообщили, что Путин 4 марта примет участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны в режиме видеоконференции.


