Tекст: Дмитрий Зубарев

В Вашингтоне открылась конференция Alliance of Sovereign Nations, организованная конгрессменом-республиканцем из Флориды Анной Паулиной Луной и при поддержке консервативной организации Turning Point USA, сообщает Politico.

Мероприятие собрало европейских правых популистов – в США их встречают куда теплее, чем на родине, где они часто становятся изгоями для политического истеблишмента. Главной звездой конференции стал спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, однако среди участников в основном политики среднего звена из Австрии, Бельгии, Грузии, Кипра, Хорватии, Сербии, Германии и делегация из Румынии.

Джордж Симион, лидер румынской партии «Союз за объединение румын», заявил: «Движение MAGA чрезвычайно важно для румын, особенно для консервативно-патриотического крыла, тех, кто идентифицирует себя с ценностями и политикой MAGA». Симион отметил, что с нетерпением ждет встречи с Джонсоном и назвал его одним из друзей своей партии в Вашингтоне. По словам представителей Луна, цель конференции – обсуждение вопросов энергетики, свободы слова и миграции, а также развитие прямого диалога между американскими и европейскими консерваторами.

Конференция позиционируется как альтернатива Всемирному экономическому форуму, где, по мнению организаторов, «обычные» граждане зачастую остаются в стороне от важных политических дискуссий. Барбара Бонте, депутат Европарламента от бельгийской партии Vlaams Belang, подчеркнула: «Конференция – это сигнал, что диалог между Европой и США не мертв, а просто вышел на новый уровень». Европейские участники считают, что сотрудничество с MAGA и республиканцами США может усилить позиции правых сил на континенте.

В числе других участников – конгрессмены-республиканцы Байрон Доналдс и Райан Зинке, которые обсуждают вопросы энергетической независимости, а также Рэнди Файн, выступающий на панели по национальному суверенитету и миграции. Некоторые из них признались, что о самой конференции узнали лишь накануне, согласившись участвовать по просьбе Луна.

Хотя популярность правых движений в Европе растет, большинство центристских партий ЕС традиционно отказываются сотрудничать с ними. Тем не менее, организаторы форума и участники убеждены, что подобные встречи позволяют укреплять связи между европейскими и американскими консервативными силами, несмотря на критику со стороны либеральных политиков и СМИ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты подчеркнули связь между внутренним напряжением у Дональда Трампа и эскалацией конфликта с Ираном. Дмитрий Медведев задал вопрос о понимании европейскими политиками смысла лозунга MAGA. Американист выделил основные приоритеты во внешней политике Трампа.