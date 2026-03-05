Иранские дроны атаковали топливные резервуары израильской авиабазы

Подразделения иранской армии нанесли удар по инфраструктуре израильской авиабазы «Рамат-Давид», целью которого стали резервуары с горючим, передает РИА «Новости».
В Тегеране уточнили, что для выполнения боевой задачи использовались беспилотные аппараты.
«Военно-морские силы армии Ирана, запустив несколько беспилотников Aresh в сторону оккупированных территорий, нанесли удары по топливным резервуарам авиабазы «Рамат-Давид», – гласит заявление военных, опубликованное местной гостелерадиокомпанией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран начал наступательную операцию против Израиля под названием «Правдивое обещание 4». Иранская армия провела новый массированный ракетный обстрел израильской территории.
Ранее ливанское движение «Хезболла» нанесло удары беспилотниками по авиабазе Рамат-Давид.