    5 марта 2026, 10:11 • Новости дня

    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.

    Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля. Власти намерены усовершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности, включая их коммерческую эксплуатацию.

    «Минтрансу России... представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием... средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», – говорится в документе.

    Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить езду на электросамокатах по тротуарам.

    Власти предложили полностью исключить передвижение на таких устройствах в пешеходных зонах.

    Минтранс представил проект изменений в ПДД для классификации пользователей средств индивидуальной мобильности как водителей.

    4 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    Путин утвердил новую штатную численность Вооруженных сил
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ .

    Президент России Владимир Путин утвердил новую штатную численность Вооружённых сил России, указ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно опубликованному указу, общая численность армии теперь составляет 2 391 770 человек, из которых 1 502 640 – военнослужащие.

    В документе отмечается: «Установить штатную численность Вооружённых сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих».

    Указ вступает в силу с момента подписания.

    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
    4 марта 2026, 20:19 • Новости дня
Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    Путин освободил из плена и передал Будапешту двух мобилизованных на Украине венгров
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил освобождение двух граждан Венгрии, которые были насильно мобилизованы на Украине и оказались в плену российской армии.

    Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, которые были принудительно мобилизованы на Украине, сообщает ТАСС. Об этом Путин заявил на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    Путин подчеркнул, что к нему обратился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении венгерских граждан, оказавшихся в плену российской армии. По его словам, речь идет о людях с двойным гражданством, которые были мобилизованы украинскими властями против своей воли.

    Владимир Путин отметил: «Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт». Таким образом, освобожденные граждане отправятся в Венгрию вместе с главой венгерского МИД.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Орбаном, где стороны обсудили ситуацию в регионе Ирана и возможные последствия для энергетического рынка.


    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
    4 марта 2026, 22:18 • Новости дня
Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз

    Путин назвал нападение на газовоз в Средиземном море террористической атакой

    Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

    Владимир Путин в интервью ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море является террористической атакой, сообщается на сайте Кремля.

    «Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода, но удивляет только то, что это усугубляет ситуацию на мировых энергетических рынках, на рынках газа, в том числе и в данном случае, прежде всего, для Европы. Получается, что. киевский режим кусает, на самом деле, ту руку, с которой клюет, а именно руку Евросоюза. Евросоюз предоставляет киевскому режиму помощь бесконечную – и оружием, и деньгами. А киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой», – заявил Путин.

    Путин отметил, что подобные действия усугубляют положение на мировых энергетических рынках, особенно на рынке газа для Европы. По его словам, киевский режим «кусает ту руку, с которой клюет», отметив, что «киевский режим создает для Евросоюза проблемы одну за другой».

    Глава государства также сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    «Мы проинформировали по этому вопросу уже наших турецких друзей. Посмотрим, что будет происходить в данной сфере, но это очень опасная игра, особенно сегодня», – заявил Путин.

    Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море.

    Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    МИД России заявил о возможности принятия политико-дипломатических мер из-за атаки, которая привела к ущербу для окружающей среды.

    4 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил МЧС организовать вывоз россиян с Ближнего Востока

    Путин поручил организовать вывоз россиян с Ближнего Востока
    @ Алексей Штокал/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин дал поручения МЧС, МИД и другим ведомствам по организации вывозных рейсов с Ближнего Востока, передает ТАСС. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства, подчеркнув, что все необходимые команды уже отданы.

    Путин обратился к участникам совещания с вопросом о ситуации с вывозом российских туристов с Ближнего Востока. Глава государства подчеркнул: «Я соответствующие команды там раздал уже МЧС, МИД и так далее».

    Ранее в среду спецборт МЧС России вылетел из Азербайджана в Москву с 117 гражданами, которые покинули Иран. Российская авиакомпания Red Wings также начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

    До этого замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин потребовал от авиакомпаний предоставить подробный план вывозных рейсов с Ближнего Востока до 7 марта и меры поддержки пассажиров.

    В странах Ближнего Востока сейчас находятся около 50 тыс. российских туристов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, накануне МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в страны Персидского залива.


    5 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса ухода с газового рынка Европы не означает принятого решения, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.

    Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    4 марта 2026, 21:27 • Новости дня
    4 марта 2026, 21:27 • Новости дня
Эксперт: Ветераны СВО внесут значительный вклад в борьбу с преступностью

    Подполковник МВД Иванников: Боевой опыт поможет участникам СВО в работе в полиции

    Эксперт: Ветераны СВО внесут значительный вклад в борьбу с преступностью
    @ Анна Кричфалушая/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Ветераны СВО не только решат проблему дефицита квалицированных кадров в системе МВД, но и усилят борьбу с преступностью и терроризмом. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил Олег Иванников, подполковник запаса МВД. В среду президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил ведомству активнее привлекать участников спецоперации для решения кадровых проблем.

    «Ветераны специальной военной операции будут обеспечены рабочими местами в органах внутренних дел – это полностью соответствует той концепции, которую глава государства высказывал на всех встречах с бойцами», – отметил Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД.

    «Служба в органах внутренних дел во все времена считалась достойной профессией. Граждане будут с большим уважением относиться к заслугам полицейского, если ранее он был участником СВО. Поэтому нужно быть готовым к новым кадровым назначениям», – подчеркнул собеседник.

    По мнению Иванникова, у МВД хватит ресурсов, чтобы подготовить бывших военных к работе в органах внутренних дел, обучить их тонкостям УПК и работы с гражданским населением. «Безусловно, будут задействованы профильные вузы МВД России, а также учебные заведения, которые готовят юристов. Потенциал профессорско-преподавательского состава в России вполне позволяет решить все задачи, которые поставил президент», – отмечает спикер.

    Иванников считает, что бывшие участники СВО пройдут не только переподготовку, «но и станут профессионалами в полном смысле этого слова в вопросах борьбы с преступностью и терроризмом». По его мнению, ветераны спецоперации, которые приходят с пониманием, кто такой враг и что такое Родина, смогут с работающими ныне полицейскими повысить эффективность работы правоохранителей.

    «Каждый сотрудник органов внутренних дел выполняет свои должностные обязанности на том месте, где ему поручено. И совмещение тех, кто прошел СВО, и тех, кто в тылу боролся с преступностью, создаст очень надежный, верный симбиоз и единство. Это позволит еще более эффективно бороться с организованной преступностью, с терроризмом, да и с большинством противоправных проявлений», – добавил эксперт.

    По его словам, «участников СВО ждут в органах внутренних дел и надеются, что своим трудом, своей службой они внесут значительный вклад в дело борьбы с преступностью».

    В среду президент России Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД. Одной из серьезных проблем министерства, подчеркнул глава государства, «остается существенный некомплект личного состава».

    «Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников – все прекрасно это понимают. Могу сказать, что целый ряд решений на этот счет принят, и они будут гарантированно исполнены, начиная уже с текущего года. Понятно, не хочу здесь вдаваться – каждый сидящий в зале понимает, о чем я говорю: прежде всего об уровне заработной платы», – сказал Путин.

    Одним из важнейших вариантов пополнения личного состава президент назвал «привлечение на службу ветеранов специальной военной операции». «С их боевым опытом, психологической и физической закалкой они способны серьезно укрепить ряды МВД. Прошу активнее вести подбор таких кандидатов на имеющиеся вакансии», – подчеркнул глава государства.

    4 марта 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин выступил за сбалансированное внедрение ИИ в учебный процесс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе открытия по видеосвязи новых образовательных объектов в регионах заявил о необходимости активнее внедрять в процесс обучения современные цифровые и платформенные решения, включая технологии искусственного интеллекта.

    Путин подчеркнул, что такие изменения должны происходить очень аккуратно и сбалансированно, чтобы не упростить и не исказить саму суть образования, передает ТАСС.

    «В целом предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые, платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта. Но действовать при этом, мы много раз тоже уже об этом говорили, нужно очень аккуратно и сбалансированно. Не допускать упрощения и искажения образовательного процесса», – заявил он.

    Ранее Путин предупредил о риске деградации из-за искусственного интеллекта.

    Ранее президент на выставке, посвященной искусственному интеллекту, организованной «Сбером», обсудил с одним из разработчиков голосового помощника «Алиса» влияние подобных технологий на развитие мышления у детей.

    4 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости адаптации образования к запросам экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости адаптировать программы высшего и среднего образования под запросы национальной экономики, предприятий и бизнеса.

    По его словам, образовательные программы должны учитывать высокую динамику рынка труда и предоставлять возможность гражданам развивать и менять профессиональные навыки на протяжении всей жизни, передает ТАСС.

    «Программы и среднего, и высшего образования должны быть адаптированы под запросы национальной экономики, наших предприятий, бизнеса, в том числе они должны учитывать высокую динамику рынка труда, давать возможность в течение жизни менять и наращивать профессиональные навыки», – сказал Путин.

    Ранее Путин призвал внедрять ИИ в школы без упрощения обучения.

    Напомним, в среду глава государства принимает участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны в формате видеосвязи.

    4 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    Путин заявил о стабильном развитии отношений России и Венгрии

    Путин: Отношения России и Венгрии развиваются в положительном ключе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отношения между Россией и Венгрией остаются устойчивыми и развиваются в положительном ключе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

    По словам российского лидера, Москва осведомлена об усилиях главы венгерского МИД по поддержанию динамики взаимодействия между двумя странами, передает РИА «Новости».

    «Знаем о ваших усилиях по поддержанию динамики наших отношений, несмотря на известные сложности», – отметил Путин.

    Напомним, в среду Кремль анонсировал встречу Путина с главой МИД Венгрии Сийярто.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о продолжении сотрудничества с Россией.

    4 марта 2026, 19:09 • Новости дня
    Путин открыл новые школы и детский сад по видеосвязи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент РФ Владимир Путин в начале совещания с правительством принял участие в открытии образовательных учреждений в субъектах России по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин провёл совещание с членами правительства в формате видеоконференции, сообщает сайт Кремля. Перед обсуждением основной повестки президент принял участие в открытии новых образовательных учреждений в регионах России.

    В Екатеринбурге открылся детский сад, который специализируется на развитии инженерно-технических способностей у дошкольников. В Суздале начала работу новая средняя общеобразовательная школа. Также завершено строительство зданий политехнического лицея в Оренбурге и средней школы в Иркутске.

    «Сегодня у нас на связи Владимирская, Иркутская, Оренбургская и Свердловская области. Здесь успешно реализованы востребованные проекты в сфере образования, построены новые, хорошо оснащённые здания школ и детских садов. Некоторые из них уже ведут свою деятельность, другие будут открыты в ближайшее время», – сказал он.

    Глава государства подчеркнул, что создание таких объектов – часть большой, системной работы по укреплению образовательной инфраструктуры, по формированию в субъектах Федерации единых, равных возможностей для получения современного, качественного образования.

    Ранее Путин сообщил, что власти России выделили около 940 млрд рублей на обновление образовательной инфраструктуры с 2019 года.


    4 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Путин заявил о строительстве более 1700 новых школ с 2019 года

    Путин: С 2019 года на строительство 1700 школ направили 940 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядка 940 млрд рублей было выделено на модернизацию образовательной инфраструктуры в России с 2019 года, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    Средства были направлены из федерального бюджета в рамках государственных программ, охватывающих школы и детские сады, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что на эти средства удалось построить более 1700 новых зданий школ.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин 4 марта в режиме видеоконференции примет участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны.

    5 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    5 марта 2026, 14:33 • Новости дня
Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.

    Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».

    Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.

    5 марта 2026, 04:40 • Новости дня
    Песков объяснил разницу выступлений Черчилля в Фултоне и Путина в Мюнхене
    Песков объяснил разницу выступлений Черчилля в Фултоне и Путина в Мюнхене
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Фултонская речь экс-премьер-министра Британии Уинстона Черчилля в 1946 году невозможно сравнивать с мюнхенским выступление президента России Владимира Путина в 2007 году, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «С моей точки зрения, вряд ли их можно сравнивать. Фултонская речь, скорее, была руководством к действию, к конфронтации. Мюнхенская речь была призывом,  призывали опомниться», – объяснил он ТАСС.

    Так Песков высказался на фоне 80-летия программного выступления британского политика Черчилля.

    Напомним, речь Уинстона Черчилля, лидера оппозиции после поражения консервативной партии в июле 1945 в британском парламенте, была произнесена им 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже города Фултона, США. Для СССР она стала сигналом к началу холодной войны, хотя перед выступлением политик напомнил, что не имеет государственного или иного статуса и зачитывает исключительно собственные мысли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что западным политикам следует вспоминать афоризм Уинстона Черчилля о «русском медведе».

    Глава Росархива Артизов рассказал о реакции Сталина на Фултонскую речь Черчилля. Telegraph выяснила, что ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР.

    4 марта 2026, 17:34 • Новости дня
    4 марта 2026, 17:34 • Новости дня
Путин заявил о развитии мотивирующих образовательных пространств в России

    Путин сообщил о создании новых образовательных пространств для детей по стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент на совещании с правительством отметил, что создание современных пространств помогает детям развивать таланты и способствует будущему страны.

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в формате видеоконференции подчеркнул важность создания мотивирующих к учебе пространств для детей, передает ТАСС.

    Он заявил: «Удобные, мотивирующие к учебе пространства важны для воспитания подрастающего поколения, для раскрытия талантов и потенциала наших молодых людей, нашей молодежи, а значит – для будущего России, для ее поступательного развития».

    Путин отметил, что в стране активно появляются новые и хорошо оснащённые образовательные объекты. По его словам, это часть масштабной работы по укреплению образовательной инфраструктуры.

    Президент добавил, что власти стремятся создать в регионах единые и равные возможности для получения современного и качественного образования. Такой подход, по мнению главы государства, способствует развитию молодого поколения и будущему самой страны.

    Ранее на совещании Путин сообщил, что с 2019 года на строительство 1 700 школ в стране направили 940 млрд рублей. До этого в среду в Кремле сообщили, что Путин 4 марта примет участие в церемонии открытия новых школ и детсадов в различных регионах страны в режиме видеоконференции.


    5 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Путин поручил защитить самозанятых от чрезмерных штрафов

    Путин поручил проанализировать штрафы для самозанятых

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил правительству изучить и при необходимости ограничить практику применения чрезмерных штрафов для самозанятых исполнителей по гражданско-правовым договорам.

    Соответствующее поручение Владимира Путина о возможности сокращения штрафов для самозанятых опубликовано на сайте Кремля.

    Документ касается анализа практики установления хозяйствующими субъектами чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых граждан, работающих по гражданско-правовым договорам. В перечне поручено при необходимости подготовить изменения в законодательство, которые ограничат подобную практику.

    Согласно распоряжению, доклад по итогам анализа необходимо представить до первого июля. За исполнение поручения отвечает премьер-министр Михаил Мишустин. В поручении отмечается, что меры должны быть направлены на защиту прав самозанятых граждан, чтобы исключить случаи установления для них необоснованных финансовых санкций.

    Ранее президент Владимир Путин призвал не допускать ухода самозанятых граждан в теневой сектор экономики.

    Совет Федерации предложил правительству завершить эксперимент с этим налоговым режимом к 2026 году.

    Кабмин отказался менять условия работы и налогообложения до 2028 года.

