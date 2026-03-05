В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия

Депутат Колесник: Отмена запрета на транзит ядерного оружия станет актом агрессии Финляндии

Tекст: Анастасия Куликова

«В последнее время европейские страны все чаще озвучивают свои ядерные амбиции. Так, в Эстонии заявляют о готовности разместить в стране ядерное оружие НАТО, в Польше открыто говорят о стремлении получить собственный арсенал, а Эммануэль Макрон сообщает о намерении распространить французский «ядерный зонтик» на всю Европу», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер.

В этой связи собеседник упомянул и сведения СВР о том, что Париж и Лондон работают над скрытой передачей Киеву ядерного оружия и средств его доставки. По мнению парламентария, обсуждаемая правительством Финляндии отмена запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию – часть «обострения». Впрочем, инициатива вызывает целый ряд вопросов, и ключевой – зачем это Хельсинки.

«Финляндия граничит с востока с Россией. Снятие ограничений будет означать подтягивание ЯО к нашим границам и станет актом агрессии против Москвы, очередной мерой в нагнетании обстановки», – акцентировал Колесник. По его оценкам, обсуждения в Финляндии, как и амбиции Польши и Эстонии, создают дополнительные угрозы для Калининградской и Ленинградской областей и Санкт-Петербурга.

«Транзит ядерного оружия – это, что называется, игра со спичками. Может произойти что угодно: несчастный случай, утечка ядерного топлива. Мы не станем терпеть такое у себя под боком», – подчеркнул собеседник. Депутат считает правильным в качестве ответной меры продолжать усиливать границу, а также предпринимать шаги по отрезвлению стран.

«Возможно, стоит публиковать некоторые карты и документы о последствиях, скажем, для финнов в случае тех или иных решений. Они должны понимать, что играют с огнем», – заключил Колесник.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии рассматривает возможность отмены запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на правительственные источники. В настоящее время ограничения закреплены в законе о ядерной энергии.

Министерство обороны республики прорабатывает инициативу по пересмотру законодательства. Как отмечает Yle, тема обсуждается в контексте недавнего вступления Финляндии в НАТО и на фоне геополитической неопределенности в регионе. Если ограничения будут сняты, через страну смогут проходить ядерные боеприпасы государств альянса.

Президент Финляндии Александр Стубб заверял об отсутствии у республики планов становиться ядерным государством. «Мы участвуем в планировании НАТО по ядерному оружию, но не являемся и не будем государством, обладающим ЯО», – говорил он. Политик также отмечал, что не видит необходимости менять ситуацию с ядерным сдерживанием, которое осуществляют США.