Индия увеличила закупки российской нефти

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg, поставки российской нефти снова направляются в Индию на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По данным сервисов слежения за судами Kpler и Vortexa, два танкера с суммарным грузом около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, ранее обозначавшие пунктом назначения Восточную Азию, теперь идут в индийские порты и должны прибыть туда на этой неделе.

Танкер Odune, способный перевозить до 730 тыс. баррелей, уже пришёл в порт Парадип на восточном побережье Индии. Второй танкер, Matari, с грузом более 700 тыс. баррелей, ожидается в порту Вадинар на западе страны в четверг. Оба судна ранее находились под санкциями Британии и Евросоюза.

Как отмечает издание, в последние недели индийские нефтепереработчики сокращали закупки российской нефти из-за опасений осложнить торговые переговоры с Вашингтоном, что заставило Москву искать новых покупателей в Китае. Однако война на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива увеличили риски нехватки сырья, и Индия снова возвращается к российским поставкам.

По данным источников, еще одно судно – Indri, также ранее следовавшее к Сингапуру, резко изменило курс и теперь идет в Индию с грузом в 730 тыс. баррелей Urals. Его, как и остальные два судна, санкционировали власти Британии и Евросоюза в прошлом году.

Представители компаний-владельцев и управляющих танкерами, зарегистрированных в Азербайджане и Гонконге, не дали комментарии относительно смены направления поставок нефти.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова нарастить объем поставок нефти в Китай и Индию, если появится дополнительный спрос.

Кроме того, Новак сообщил, что в Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке.

На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.