  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Индия увеличила закупки российской нефти
    5 марта 2026, 10:03 • Новости дня

    Индия увеличила закупки российской нефти

    Индия увеличила закупки российской нефти
    @ Sivaram Venkitasubramanian/NurPhot/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    В условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке Индия вновь увеличила закупки российской нефти – два танкера c 1,4 млн баррелей Urals изменили маршрут и разгружаются в портах страны на текущей неделе, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, поставки российской нефти снова направляются в Индию на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По данным сервисов слежения за судами Kpler и Vortexa, два танкера с суммарным грузом около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, ранее обозначавшие пунктом назначения Восточную Азию, теперь идут в индийские порты и должны прибыть туда на этой неделе.

    Танкер Odune, способный перевозить до 730 тыс. баррелей, уже пришёл в порт Парадип на восточном побережье Индии. Второй танкер, Matari, с грузом более 700 тыс. баррелей, ожидается в порту Вадинар на западе страны в четверг. Оба судна ранее находились под санкциями Британии и Евросоюза.

    Как отмечает издание, в последние недели индийские нефтепереработчики сокращали закупки российской нефти из-за опасений осложнить торговые переговоры с Вашингтоном, что заставило Москву искать новых покупателей в Китае. Однако война на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива увеличили риски нехватки сырья, и Индия снова возвращается к российским поставкам.

    По данным источников, еще одно судно – Indri, также ранее следовавшее к Сингапуру, резко изменило курс и теперь идет в Индию с грузом в 730 тыс. баррелей Urals. Его, как и остальные два судна, санкционировали власти Британии и Евросоюза в прошлом году.

    Представители компаний-владельцев и управляющих танкерами, зарегистрированных в Азербайджане и Гонконге, не дали комментарии относительно смены направления поставок нефти.

    Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова нарастить объем поставок нефти в Китай и Индию, если появится дополнительный спрос.

    Кроме того, Новак сообщил, что в Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке.

    На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    3 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 03:35 • Новости дня
    Reuters сообщило о взрыве на танкере у берегов Кувейта

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о получении сообщения об инциденте в 30 морских милях юго-восточнее от кувейтского порта Мубарак Аль-Кабир.

    Капитан танкера, стоящего на якоре в порту, сообщил, что слышал и видел сильный взрыв с левого борта, после чего заметил небольшое судно, покидающее этот район, говорится, передает Reuters со ссылкой на сообщение UKMTO.

    «В воде была обнаружена нефть из грузового судна, что потенциально может нанести ущерб окружающей среде, и судно набрало воду. Весь экипаж в безопасности», –  добавили в UKMTO.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Блокировка маршрута показала уязвимость американской военной кампании и угрозу роста цен на энергоносители. Иранские военные уничтожили более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.

    В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии

    Вагенкнехт предупредила о риске резкого роста цен в Германии из-за ударов по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о высокой вероятности ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран, пишет РИА «Новости».

    «Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность», – написала Вагенкнехт в своих социальных сетях.

    Политик подчеркнула, что за последние годы уровень жизни большинства немцев существенно снизился: с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от роста цен на десять процентных пунктов. По ее словам, покупательная способность населения продолжает падать.

    Вагенкнехт призвала правительство Германии возобновить работу трубопровода «Северный поток» и вернуть импорт российской нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Она считает, что без этих шагов страна рискует столкнуться с еще большим ростом стоимости топлива и коммунальных услуг.

    В последние дни стоимость бензина E5 и E10 на автозаправках по всей Германии достигла двух евро за литр, хотя еще в прошлую пятницу цена составляла около 1,8 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии появились очереди на автозаправках из-за резкого роста цен на бензин после удара по Ирану.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что страна рискует столкнуться с повторением миграционного кризиса десятилетней давности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого сообщалось, что отказ Германии от российского черного золота сделал импортную нефть значительно дороже, и за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 млрд евро.

    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»

    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Комментарии (4)
    3 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении Румейла

    Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении
    @ Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Добыча нефти на крупнейшем иракском месторождении Румейла была полностью прекращена из-за сбоев в экспортных операциях, вызванных военными действиями в регионе Ближнего Востока.

    Добыча нефти на крупнейшем месторождении Ирака Румейла полностью остановлена, передает Shafaq News. Решение связано с возникшими перебоями в экспортных операциях, которые обусловлены обострением военной обстановки на юге страны.

    Источник портала уточнил, что «добыча нефти на всех скважинах месторождения Румейла прекращена». Ожидается, что приостановка работы затронет значительную часть нефтяного экспорта Ирака, поскольку Румейла играет ключевую роль в экономике страны. Власти пока не уточнили, как долго продлится остановка добычи.

    Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 206 тыс. баррелей в сутки в апреле. В частности, Ирак получил разрешение поднять добычу до 4,299 млн баррелей в сутки.

    До этого американская компания Chevron получила право управления месторождением «Западная Курна – 2» на юге Ирака, ранее контролируемым «Лукойлом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки Ирана охватили ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кипр и Ирак, включая гостиницы и энергетические объекты.


    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 10:12 • Новости дня
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    Трамп предложил эскорт танкерам в Ормузском проливе
    @ ALI HAIDER/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговым судам в Персидском заливе предложат американскую страховку и военное сопровождение для стабилизации мировых цен на энергоносители, заявил президент США Дональд Трамп.

    Соединенные Штаты «немедленно» предложат страхование от политических рисков для судов в регионе залива, передает Axios.

    Белый дом намерен сгладить скачки нефтяных котировок, которые провоцируют рост стоимости бензина.

    «В случае необходимости ВМС США начнут сопровождение танкеров через Ормузский пролив как можно скорее», – написал политик в соцсетях. Он подчеркнул, что Америка обеспечит свободный поток энергии в мир, несмотря ни на что.

    Финансовые гарантии планируется предоставлять через корпорацию по финансированию развития США. Через Ормузский пролив проходит около четверти мировой морской торговли нефтью, но из-за высоких страховых ставок движение там практически остановилось.

    После появления информации о планах Вашингтона мировые цены на нефть марки Brent снизились до уровня чуть выше 80 долларов за баррель. Ранее во вторник котировки достигали 85 долларов впервые с 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник командующего Корпусом стражей исламской революции пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив. Компания QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после иранских авиаударов. Эксперты энергетического рынка спрогнозировали скачок цен на сырье до 120 долларов за баррель.

    Комментарии (5)
    2 марта 2026, 21:54 • Новости дня
    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов

    Цены на нефть продолжили рост на фоне ближневосточного конфликта

    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цены на нефть продолжают расти на фоне сохранения напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

    По данным на 18.40 по московскому времени, майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличились на 5,65 доллара, то есть на 7,75%, и составили 78,52 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

    Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) также показали рост. Стоимость увеличилась на 4,41 доллара, или 6,58%, и достигла 71,43 доллара за баррель.

    Ранее нефть марки Brent подорожала более чем на 7% после ударов по Ирану.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Сийярто: Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия и Россия рассматривают возможность доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия и Россия готовы совместно искать запасные пути для поставок нефти и газа, если существующие маршруты станут недоступны, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Например, если транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» будет по-прежнему затруднена, мы рассмотрим варианты транспортировки морским путем», – заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

    По словам министра, вопрос энергетического сотрудничества между двумя странами остается приоритетным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Венгрией сохраняют устойчивость и развиваются положительно.

    Путин дал поручение проработать переход с газового рынка Европы на новые открывающиеся рынки.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие

    Зеленский назвал прекращение огня условием работы нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский увязал возобновление нефтяного транзита по «Дружбе» с остановкой боевых действий, также он усомнился в своем участии в будущих выборах.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской прессе заявил, что для ремонта трубопровода, по которому сырье идет в Словакию и Венгрию, необходимо остановить боевые действия, передает РИА «Новости».

    «Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал он.

    Также политик признался, что не уверен в выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако голосование откладывается из-за военного положения.

    Киев остановил прокачку российской нефти через свою территорию 27 января, неоднократно сдвигая сроки возобновления транзита. Власти Словакии считают, что «Дружба» функционирует исправно, а действия украинской стороны являются политическим шантажом ради сближения с Евросоюзом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно повреждения нефтепровода «Дружба».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о блокировке пакета санкций ЕС до возобновления поставок нефти.

    Власти Венгрии установили по космическим снимкам, что трубопровод «Дружба» технически исправен и нет причин для остановки прокачки сырья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 08:33 • Новости дня
    Дмитриев: Цена на нефть в 100 долларов неизбежна

    Дмитриев заявил о неизбежности роста цен на нефть выше 100 долларов

    Дмитриев: Цена на нефть в 100 долларов неизбежна
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил уверенность в дальнейшем удорожании энергоносителей, спрогнозировав рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    По словам Дмитриева, стоимость нефти с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов, передает ТАСС. Цена на нефть марки Murban составляет 96 долларов за баррель.

    «Цена на нефть в 100 долларов неизбежна», – заявил Кирилл Дмитриев в социальной сети.

    Позднее Дмитриев уточнил, что даже британский журнал The Economist ожидает роста стоимости нефти выше 100 долларов за баррель. По его мнению, ситуацию усугубляет конфликт на Ближнем Востоке, что оказывает серьезное давление на мировые энергетические рынки.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ограничений энергоснабжения из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть для США будет временным и в дальнейшем стоимость энергоносителей снизится.

    Дмитриев предупредил о риске серьезных потрясений на рынках сырья и сельхозпродукции в случае закрытия Ормузского пролива.

    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 08:12 • Новости дня
    Нефть подорожала после выхода оценки запасов в США

    Мировые цены на нефть выросли на оценках запасов в США

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду выросли после выхода оценки запасов сырья в США.

    Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.22 увеличивалась на 1,45% относительно закрытия, до 82,58 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,06%, до 75,35 доллара, передает РИА «Новости».

    В ночь на среду Американский институт нефти опубликовал оценку запасов в США, согласно которым коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 27 февраля, выросли на 5,6 млн баррелей.

    Позднее будет опубликована официальная статистика минэнерго США.

    Также рынки продолжают оценивать риски перебоев в поставках сырья на фоне геополитической ситуации в мире. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В итоге резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 19:16 • Новости дня
    Новак сообщил о росте интереса Индии к российской нефти

    Новак заявил о повышенном спросе Индии на российскую нефть для переработки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке, заявили в правительстве РФ.

    Вице-премьер России Александр Новак в эфире Первого канала отметил, что Россия фиксирует рост интереса со стороны Индии к поставкам российской нефти для переработки. По его словам, индийские политики уже озвучили соответствующие заявления, что подтверждает текущий спрос на фоне изменяющейся ситуации на мировом рынке.

    Новак подчеркнул, что значительную роль в формировании спроса играют события на Ближнем Востоке. Он заявил: «Мы видим сейчас заявления индийских политиков о том, что есть повышенный интерес в Индии к нашей нефти на переработку в текущих условиях. Ну, очевидно, что сегодня большие неопределенности, связанные с событиями на Ближнем Востоке, многое будет зависеть от того, как будут развиваться эти события. Сегодня рынок реагирует».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.

    Позже глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что страна привержена стратегической автономии, а решения об импорте нефти принимаются с учетом интересов индийских компаний.

    В то же время объем импорта необработанного алюминия из России в Индию достиг 2,82 млн долларов, что стало рекордным показателем с 2023 года.


    Комментарии (2)
    4 марта 2026, 05:01 • Новости дня
    SC: Блокада Ормузского пролива вынудит США и Израиль капитулировать

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Блокировка ключевого морского маршрута – Ормузского пролива – продемонстрировала уязвимость американской военной кампании, она грозит резким взлетом цен на энергоносители, заявил обозреватель Мартин Джей в статье для Strategic Culture.

    «Нефть станет критически важным, решающим фактором, который определит, как долго Израиль и США смогут продолжать эту операцию», – говорится в материале Strategic Culture, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что Иран перекрыл Ормузский пролив.

    Американский флот в этой ситуации оказался бессильным наблюдателем. Эксперты энергетического рынка уже прогнозируют скачок цен на сырье до 120 долларов в ближайшие недели. По мнению автора, президент США Дональд Трамп мог серьезно недооценить последствия таких событий.

    Журналист предупредил, что втягивание других государств Персидского залива в конфликт нанесет сокрушительный удар по их экономикам. Это ускорит развитие событий в пользу Ирана и заставит США капитулировать, так как Тегеран нащупал ахиллесову пяту противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке. Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Ибрахим Джабари пригрозил сжечь любое судно при попытке прохода через Ормузский пролив.

    Эксперт по энергетике Игорь Юшков спрогнозировал рост цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае полной блокады маршрута.

    Комментарии (0)
    3 марта 2026, 15:15 • Новости дня
    Индия осудила нападения на торговые суда в Персидском заливе

    МИД Индии осудил нападения на торговые суда в Персидском заливе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Индийское внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность нападениями на торговые суда в Персидском заливе и призвало к прекращению эскалации.

    Индия решительно осуждает нападения на торговые суда и призывает к их немедленному прекращению, сообщает РИА «Новости».

    Министерство иностранных дел Индии подчеркнуло критическую важность Персидского залива для страны: здесь проживает и работает почти 10 млн граждан Индии. Безопасность и благополучие индийских граждан, а также стабильность поставок энергоносителей через этот регион имеют первостепенное значение для индийской экономики, подчеркнули в МИД страны.

    Также в ведомстве отметили, что последние нападения на суда привели к гибели и исчезновению индийских граждан. «Будучи страной, граждане которой занимают видное место в мировой рабочей силе, Индия также решительно выступает против нападений на торговые суда. В последние несколько дней в результате таких нападений уже погибли или пропали без вести некоторые индийские граждане», – заявили в МИД Индии.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится операция США против Ирана?







    Результаты
    36 комментариев

    Индия также выступает за скорейшее прекращение конфликта на Ближнем Востоке и подчеркивает приверженность диалогу и дипломатии для урегулирования ситуации. В заявлении МИД отмечается, что большое количество жертв вызывает скорбь и озабоченность. Правительство Индии продолжит внимательно следить за развитием ситуации и будет принимать решения в интересах национальной безопасности.

    Ситуация в регионе остается крайне напряженной: США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, что приводит к разрушениям и жертвам среди мирного населения. В ответ Иран атакует израильские территории, а также военные объекты США на Ближнем Востоке.

    Накануне власти Омана сообщили о взрыве и пожаре на танкере у своих берегов, в результате которого погиб один из членов экипажа, гражданин Индии.

    Ранее Международная морская организация рекомендовала судам воздерживаться от прохода через Ормузский пролив до улучшения ситуации.

    Еще в понедельник власти Индии выражали глубокую тревогу и потребовали урегулировать конфликт в регионе через диалог и дипломатию на фоне ударов США и Израиля по Ирану.

    Комментарии (0)
    4 марта 2026, 23:11 • Новости дня
    В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава компании-оператора иракских портов Фархан аль-Фартуси сообщил, что цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров.

    «Внутренние цепочки поставок, или коридоры, между иракскими портами и портами в регионе, то есть за Ормузским проливом в направлении Ирака, по-прежнему функционируют в соответствии с потребностями. Однако цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров», – сообщил он Иракскому информационному агентству (INA).

    Он пояснил, что в зоне ожидания в портах Умм-Каср Северный и Умм-Каср Южный, находится около 16 или 17 судов.

    «Работа ведется, и процедуры в порту оптимизированы», уточнил аль-Фартуси, добавив, что «существует отдел ISPS (Международная служба безопасности), отвечающий за организацию безопасности в соответствии с международными требованиями, что обеспечивает бесперебойное функционирование, одновременно информируя суда в порту и суда в зоне ожидания о безопасности наших портов».

    Аль-Фартуси подчеркнул «необходимость адаптации к нынешним обстоятельствам и защиты портов и судов, пребывающих в портах».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Также власти Ирана заявили, что проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через пролив сейчас невозможен.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россия вернула из украинского плена 200 военных
    Аналитики отметили резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана
    Украинские F-16 остались без ракет из-за прекращения западных поставок
    Шри Ланка спасла 32 моряков с торпедированного подлодкой США иранского корабля
    Стало известно о риске новой войны между Эфиопией и Эритреей
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов
    Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы