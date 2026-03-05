США и Израиль разбомбили более сотни гражданских объектов Ирана

Штаб Иранского общества Красного Полумесяца зафиксировал значительный ущерб от действий американских и израильских ВВС, передает ТАСС.
«На настоящий момент 105 гражданских объектов подверглись атакам со стороны сионистского режима и США», – приводит заявление организации иранская гостелерадиокомпания.
Согласно поступившей информации, основной удар пришелся на густонаселенные жилые кварталы. Значительные повреждения зданий отмечены в городах Урмия, Исфахан, Хамадан, Керманшах, Мераге и в иранской столице Тегеране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, количество погибших в результате атак американских и израильских сил по иранской территории увеличилось до 1045 человек.
Корпус стражей исламской революции заявил о поражении школ и больниц в ходе бомбардировок. Значительный ущерб понесли по меньшей мере 504 различных объекта инфраструктуры исламской республики.