КМЗ сообщил о поставке дизель-генераторов для ледокола «Лидер»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машзавод» (КМЗ) завершит контракт на поставку аварийных дизель-генераторов для головного атомного ледокола «Лидер» в текущем году, передает РИА «Новости»

Даниленко сообщил, что первый агрегат уже изготовлен, а всего сумма контракта превышает 160 млн рублей. Оборудование предназначено для обеспечения аварийного электроснабжения систем безопасности реакторных установок судна в экстренных ситуациях.

Он пояснил, что аварийные дизель-генераторы входят в состав электроэнергетической системы ледокола и обеспечивают бесперебойную работу реакторов при выходе из строя основных и резервных источников питания. «При возникновении аварийной ситуации они могут обеспечить функционирование реакторов до 30 суток при расчетных трех сутках», – отметил Даниленко.

Головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 «Лидер» строится на заводе «Звезда» и будет оснащен двумя реакторами РИТМ-400 мощностью 120 МВт. Планируется, что ледокол обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути при толщине льда до 4,3 метра. Сдача судна намечена на 2030 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что строительство атомного ледокола «Лидер» завершится к 2030 году. США начали ледокольную гонку с Россией в Арктике. Россия реализует масштабный инфраструктурный проект в Арктике, который расширяет возможности Северного морского пути.