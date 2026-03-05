Экс-глава ГВСУ №8 признал вину в хищениях миллиардов у Минобороны

Выгулярный признал себя виновным, заявил о раскаянии и готовности содействовать органам предварительного расследования, говорится в материалах дела, передает ТАСС.
Срок следствия продлили до 23 апреля.
Уголовное производство касается хищения средств при выполнении 14 государственных контрактов на общую сумму свыше 9 млрд рублей. Дело возбудили летом 2023 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Позже в одно производство объединили еще несколько эпизодов, связанных с махинациями в оборонно-строительной сфере.
Помимо Выгулярного, в материалах фигурируют бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова и учредитель компании «Зодчий» Илья Леонов.
Заочные обвинения предъявлены экс-сенатору Александру Тер-Аванесову, который объявлен в розыск. Всего в списке обвиняемых числятся девять человек, чьи активы арестованы для возмещения ущерба.
Ранее суд наложил арест на имущество фигурантов дела о хищении 9 млрд рублей у Минобороны. Также под стражу была заключена бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова.