NYT: Сбитая над Турцией иранская ракета была нацелена на базу НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника США и западного чиновника, средства противовоздушной обороны НАТО смогли перехватить ракету на подлете к воздушному пространству Турции. По их данным, целью атаки могла быть именно база Инджирлик, на которой сосредоточены военнослужащие США и других стран-участниц альянса, передает РИА «Новости».

В четверг вооружённые силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.

Накануне баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, был своевременно перехвачен и обезврежен средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган осудил удары США, Израиля и Ирана, подчеркнув при этом отсутствие угроз безопасности границ страны.

