В Подольске задержали мужчину за нападения с ножом на прохожих

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сообщения о нападении на прохожих в микрорайоне Климовск поступили в дежурную часть Климовского отдела полиции, указало ведомство на своем сайте.

Неизвестный с ножом сначала атаковал возле магазина 38-летнего местного жителя, затем у пешеходного перехода ранил 67-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья. Оба пострадавших были доставлены в больницу с ножевыми ранениями.

Позже выяснилось, что тот же человек зашел в продуктовый магазин на улице Молодежной и угрожал расправой продавцу.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту временного проживания в Подольске. Им оказался ранее судимый 44-летний мужчина из Республики Саха (Якутия).

В ходе обыска в квартире был найден складной нож, использованный при совершении преступлений.

Задержанный признался, что был пьян и не может объяснить мотивы своих поступков. Дело завели по статье «Хулиганство с применением оружия», по ней ему грозит до семи лет лишения свободы. Мужчина арестован.

