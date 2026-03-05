В России появились две отрасли со средней зарплатой больше 400 тыс. рублей

Зарплаты в финансах и нефтегазе в России превысили 400 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно исследованию, специалисты нефтегазовой отрасли за последний месяц года в среднем получали 411 тыс. рублей, а в финансах и страховании – 458 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В других высокооплачиваемых отраслях, к примеру, в сфере воздушного и космического транспорта средняя зарплата составила 348 тыс. рублей, а у работников международных организаций – 334 тыс. рублей. При этом, как отмечают эксперты, эти показатели учитывают доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает сверхвысокие зарплаты.

Среднемесячная начисленная зарплата в России в декабре составила почти 140 тыс. рублей до вычета налогов и премий, что примерно на 11 тыс. рублей больше, чем годом ранее.

В февраля сообщалось, что средний ежемесячный доход работающих граждан России увеличился за год на 10 тыс. рублей и составил в ноябре 2024 года 98 192 рубля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя зарплата в Магаданской области и на Чукотке превысила отметку в 200 тыс. рублей. Помощник главы Минстроя России Светлана Кузьменко сообщила о возможном доходе сварщика в 500 тыс. рублей.