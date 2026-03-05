Таможня Германии разъяснила запрет ЕС на вывоз предметов роскоши в Россию

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе федеральной таможни Германии уточнили: «Запрещается прямо или косвенно продавать, поставлять, перевозить или экспортировать предметы роскоши физическим или юридическим лицам, организациям или структурам в России либо для использования в России. Если иное не указано в перечне, запрет распространяется на товары стоимостью более 300 евро за штуку», передает РИА «Новости».

Таможенники разъясняют, что под косвенными поставками понимаются передачи через третьих лиц и отправки товаров с расчетом, что они в итоге окажутся в России. Перечень запрещенной к экспорту продукции закреплен в приложении к санкционному регламенту Евросоюза. Туда входят ювелирные изделия, часы, кожа, сумки, одежда, аксессуары, дорогостоящие вина и другие товары, стоимость которых превышает пороговые значения.

Кроме предметов роскоши, под ограничения попадает высокотехнологичная продукция, электроника, IT-компоненты, товары и технологии двойного назначения, оборудование для авиационной и морской отраслей, а также отдельные промышленные и химические товары.

Как сообщили в таможенной службе Австрии, россиянам, вылетающим из этой страны с предметами роскоши дороже 300 евро за штуку, может грозить изъятие товаров и судебное разбирательство. При выявлении таких покупок пассажира могут не допустить к вылету и привлечь к ответственности.

В конце декабря таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям.

Ранее Земельный суд Марбурга приговорил 56-летнего гражданина Германии к пяти годам лишения свободы за контрабанду автомобилей класса люкс в Россию на сумму примерно 5 млн евро.