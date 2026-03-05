Оманская нефтяная компания остановила работу объекта из-за аварии

Авария на топливном резервуаре в Омане привела к приостановке работы объекта

Tекст: Мария Иванова

О происшествии на инфраструктуре Oman Oil Marketing Company проинформировал телеканал Asharq, передает ТАСС. Представители организации подтвердили факт нештатной ситуации на одном из своих резервуаров с горючим.

В официальном заявлении предприятия отмечается: «Работа на пострадавшем объекте была временно приостановлена». Руководство приняло необходимые меры безопасности сразу после обнаружения неполадок.

На данный момент специалисты не называют точные причины возникновения аварии. Однако подчеркивается, что инцидент не привел к человеческим жертвам и ограничился исключительно материальными потерями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе нефтяной терминал в оманском порту Дукм получил повреждения в результате налета беспилотников. Нефтяной танкер MKD VYOM подвергся атаке безэкипажного катера у побережья страны.

Саудовский НПЗ Aramco в порту Рас-Таннура временно остановил производство из-за удара дрона.