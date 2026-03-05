Эксперт: США через две недели могут остаться без ракет THAAD

Эксперт Грико: У США через две недели могут закончиться ракеты для систем THAAD

Tекст: Мария Иванова

Запасы перехватчиков для комплексов THAAD могут закончиться в ближайшее время, передает ТАСС. Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико отметила: «Данный конфликт уже начинает превращаться в войну на истощение».

По оценкам специалиста, Вашингтон столкнулся с острой нехваткой боеприпасов для отражения атак мощных иранских баллистических ракет. Если интенсивность использования систем останется на уровне прошлогодней эскалации, арсеналы иссякнут примерно через две недели.

Ранее издание The New York Times указывало на экономическую невыгодность ситуации, когда дешевые иранские беспилотники истощают запасы дорогостоящих американских противоракет. Производственные мощности не успевают покрывать растущий спрос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg предупредило о риске исчерпания арсеналов ракет-перехватчиков США всего за несколько дней. Газета Financial Times напомнила о заказе Пентагоном менее 650 таких боеприпасов с момента начала эксплуатации системы. В ходе предыдущего обострения американские военные израсходовали до 150 ракет комплекса THAAD .