Sky News сообщил о переносе вылета британцев из Омана из-за усталости пилота

Tекст: Дмитрий Зубарев

Самолет с гражданами Британии не смог вылететь из Омана из-за того, что пилоту потребовался отдых после переработки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Пассажиры пытались покинуть Ближний Восток на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе.

Чартерный рейс был запланирован на среду на 23.00 по местному времени (22.00 по московскому времени). По словам одного из пассажиров, процесс регистрации затянулся примерно на четыре часа из-за технических проблем. Некоторые пассажиры находились в состоянии сильного стресса, у ряда людей начались панические атаки.

«Из-за медленной регистрации и задержек пилот отработал положенное время, поэтому ему был необходим отдых», – рассказал один из пассажиров телеканалу. По информации Sky News, вылет рейса теперь ожидается позднее в четверг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля эвакуировали своих дипломатов из ОАЭ после двух попыток нападения на них. МЧС России отправило спецборт с россиянами, покинувшими Иран, из Азербайджана в Москву. Посольство России заявило, что 31 россиянин перешел армяно-иранскую границу.