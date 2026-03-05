Соцфонд сообщил о досрочной выплате пенсий в марте миллионам россиян

Tекст: Вера Басилая

Изменения в графике коснутся тех, кому деньги обычно приходят на карту с седьмого по девятое число. В этот раз средства поступят раньше, сообщили в пресс-службе Социального фонда России, передает ТАСС. Перенос даты связан с предстоящими длинными выходными.

«В связи с длинными выходными в марте, приуроченными к празднованию Международного женского дня, часть пенсионеров заранее получит выплаты за текущий месяц», – заявили в ведомстве. До праздников деньги перечислят тем, кто по графику получает их через банк в указанные даты.

Ситуация с почтовой доставкой выглядит иначе: выплаты за восьмое число придут заранее, так как отделения будут закрыты. Тем, кто ждет почтальона седьмого или девятого марта, деньги принесут по обычному расписанию. Даты лучше уточнять непосредственно в своем отделении связи.

Никаких заявлений подавать не требуется, перечисление произойдет автоматически для всех видов пенсий, включая страховые и социальные. По предварительным оценкам, изменения затронут около 4 млн жителей страны.

Член комитета Госдумы Светлана Бессараб напомнила об удвоении фиксированной выплаты к пенсии с марта для граждан старше 80 лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, и прибавка коснется более 4 млн человек.