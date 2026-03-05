Иран провел 19-ю волну операции «Правдивое обещание 4» против США и Израиля

Иран заявил о 19-й волне ударов по объектам США и Израиля

Tекст: Вера Басилая

КСИР сообщил, что атака была осуществлена с использованием ракет и беспилотников по позициям на территории Израиля, а также по американским военным базам в регионе Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

Удары по Ирану были нанесены США и Израилем 28 февраля, несмотря на продолжающиеся переговоры по иранскому «ядерному досье» между Вашингтоном и Тегераном. По сообщениям, атаки привели к разрушениям и гибели гражданских лиц в Иране, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Хаменеи «циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права». Министерство иностранных дел России осудило нападение США и Израиля и призвало к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий.

Иранский военный чиновник пригрозил Израилю ударом по атомному реактору в Димоне в случае попыток свержения режима в Иране.

Североатлантический альянс заявил о готовности активировать механизм коллективной защиты стран-участниц в случае агрессии со стороны Тегерана.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к руководству соседних стран, объяснив, что действия Ирана являются вынужденными и оборонительными из-за агрессии США и Израиля.