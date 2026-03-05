Китай объявил о планах удержать стратегическую инициативу в мире

Tекст: Дарья Григоренко

Документ был опубликован в первый день работы четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. В проекте отмечается: «В условиях жесткой международной конкуренции мы должны удерживать стратегическую инициативу, путем высококачественного развития устойчиво противостоять всем факторам неопределенности», передает ТАСС.

Важную роль в этом процессе отводят взаимодействию КНР с ведущими мировыми державами, что оказывает значительное влияние на внутреннее развитие страны.

Китай сейчас переживает момент, когда стратегические возможности сочетаются с рисками и вызовами. Власти КНР считают, что страна располагает множеством благоприятных условий для активного участия в решении международных проблем, однако отмечают усиление геополитических конфликтов, пробелы в системе глобального управления и возрастающие угрозы безопасности.

В документе подчеркивается, что односторонний подход, протекционизм и силовая политика со стороны некоторых государств усиливаются, а международный торгово-экономический порядок сталкивается с серьезными вызовами. При этом отмечена недостаточная динамика роста мировой экономики и усложнение соперничества между крупными державами.

Несмотря на внешнюю нестабильность, Китай уверен в своем огромном внутреннем потенциале, который способен частично компенсировать внешние риски и поддерживать стабильность внутри страны.

Накануне сообщалось, что власти КНР решили повысить финансирование национальной обороны до 1,9 трлн юаней (276 млрд долларов), такие данные содержатся в опубликованном проекте бюджета страны.

Кроме того, Китай выразил готовность устранить торговые противоречия с Евросоюзом.