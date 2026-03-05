Израиль атаковал командные центры «Хезболлы» в Бейруте

Армия обороны Израиля сообщила о проведении серии атак на командные центры движения «Хезболлах» в Бейруте, передает РИА «Новости».
Военные уточнили, что один из пораженных объектов активно использовался воздушными силами данной организации.
Заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. «Недавно ВВС Израиля завершили серию разведывательных ударов по нескольким командным центрам... «Хезболлы» в Бейруте. Среди целей был командный центр, используемый воздушным подразделением "Хезболлы», – говорится в сообщении армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля сообщила о нанесении одновременных ударов по Тегерану и Бейруту. Вооруженные силы атаковали командные центры и склады оружия шиитской группировки в столице Ливана.