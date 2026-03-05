В Японии назвали главную угрозу здоровому долголетию

Чувство покинутости и оторванности от общества создают серьезные риски для людей преклонного возраста, передает РИА «Новости».
В Токийском столичном центре исследований сделали важное заявление по этому поводу. «Изоляция и одиночество являются серьёзными факторами, угрожающими здоровому долголетию», – подчеркнули специалисты.
По словам экспертов, для продления жизни важны не только спорт и питание, но и социальные связи. Современные условия позволяют обходиться без личного общения, что меняет привычный уклад. Многие люди начинают воспринимать взаимодействие с окружающими как обременительную обязанность.
Исследователи рекомендовали поддерживать даже нерегулярные «слабые связи» с соседями или знакомыми. Япония остается одной из самых «старых» стран мира, где 30% населения уже перешагнули рубеж в 65 лет. Средняя продолжительность жизни женщин там составляет 87 лет, а мужчин – 81 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Японии сообщили о превышении средней продолжительности жизни женщин отметки в 87 лет.
Всемирная организация здравоохранения связала недостаток социальных связей с сотнями тысяч смертей ежегодно.
Кандидат медицинских наук Михаил Болков назвал образ жизни главным фактором долголетия.