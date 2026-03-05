Нефть подорожала на фоне ограничений мирового энергоснабжения

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent по состоянию на 7.49 увеличивалась на 2,96% относительно закрытия, до 83,81 доллара за баррель, а апрельских фьючерсов на нефть марки WTI – на 3,43%, до 77,22 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, Иран на фоне конфликта с США и Израилем в ночь на среду объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив. В среду министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым сообщил, что Ирак испытывает трудности с экспортом нефти из-за закрытия пролива. Перебои грозят серьезными последствиями мировому энергорынку,
«Рынок продолжает торговаться на основе новостей с Ближнего Востока, вероятно, нас ждет дальнейшая волатильность, – цитирует Reuters лондонского экономиста ANZ Генри Рассела. – Мы видим, что энергоснабжение по-прежнему сталкивается с ограничениями, производственные мощности выводятся из эксплуатации, если конфликт затянется, ситуация, скорее всего, ухудшится», – предупредил он.