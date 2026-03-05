Суд отправил под домашний арест главу Бодайбо по делу о коммунальной аварии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд отправил под домашний арест до 26 апреля главу города Бодайбо Алексея Ботвина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает ТАСС. Решение связано с крупной коммунальной аварией, которая произошла в городе в конце января. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки региональной прокуратуры.

В прокуратуре пояснили, что, по версии следствия, с декабря 2023 года по январь 2024 года Ботвин, зная о сильной изношенности водоводов, не принял необходимых мер для их ремонта. «Домашний арест до 26 апреля», – сообщил собеседник агентства. Следователи считают, что бездействие главы и должностного лица администрации привело к невыполнению судебных решений о реконструкции жизненно важных коммунальных объектов.

В результате аварии более 1,5 тыс. жителей Бодайбо остались без тепла и воды при сильных морозах, что создало угрозу их жизни и здоровью. В городе был введен режим повышенной готовности, а затем – чрезвычайная ситуация регионального уровня. Первый этап восстановительных работ завершился 21 февраля, тепло вернулось во все дома, сейчас продолжается восстановление холодного водоснабжения и водоотведения.

В рамках расследования дела проведены обыски в администрации города и на предприятии, отвечающем за теплоснабжение. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении опасных коммунальных услуг, расследование продолжается и находится на контроле надзорных органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу города Бодайбо Евгения Ботвина задержали после крупной коммунальной катастрофы.