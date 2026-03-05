  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Индия увеличила закупки российской нефти
    5 марта 2026, 07:31 • Новости дня

    Запрет на полеты над Катаром, Кувейтом и Бахрейном решили продлить

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиационные власти трех ближневосточных государств приняли решение сохранить запрет на полеты в своем воздушном пространстве, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

    Запрет на выполнение рейсов в зонах ответственности Катара, Кувейта и Бахрейна будет действовать до 16.00 по местному времени (19.00 мск), сказал собеседник ТАСС.

    Изначально предполагалось, что ограничения снимут сегодня утром, однако сроки были пересмотрены.

    Напомним, авиационные власти трех государств Ближнего Востока ранее продлевали ограничения на полеты гражданской авиации.

    5 марта 2026, 10:51 • Новости дня
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    Иран атаковал позиции готовивших вторжение с запада боевиков
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские спецслужбы и КСИР нанесли превентивный удар по сепаратистским формированиям, готовившим при поддержке США и Израиля нападение через западную границу страны.

    Тегеран нанес упреждающий удар по позициям боевиков, готовивших нападение, передает РИА «Новости».

    В министерстве разведки отметили: «Сепаратистские террористические группировки намеревались при поддержке американо-сионистского врага, злоупотребив военными условиями, перейти западную границу страны... Однако в ходе совместной превентивной наступательной операции... значительная часть позиций и объектов наемников была уничтожена».

    Обострение произошло после того, как США и Израиль начали бомбардировки иранской территории, включая столицу. Жертвами атак стали мирные жители, а также верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи. В связи с гибелью главы государства объявлен 40-дневный траур.

    Глава Центрального командования США Брэдли Купер заявил о поражении 2 тыс. целей на территории исламской республики.

    Между тем источник в силах безопасности Ирана опроверг информацию о наземном вторжении курдских отрядов.

    5 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Минобороны Азербайджана заявило о подготовке ответных шагов после атаки беспилотников Ирана на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыване.

    Министерство обороны Азербайджана изучает технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, которыми, по данным ведомства, Иран атаковал территорию Нахчыванской Автономной Республики, передает Report.

    В заявлении министерства отмечается, что 5 марта беспилотники, запущенные с территории Ирана, поразили Нахчыванский международный аэропорт и другие объекты гражданской инфраструктуры.

    «Ответственность за произошедшее полностью лежит на Исламской Республике Иран. Азербайджан, в свою очередь, готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также обеспечения безопасности гражданского населения и объектов инфраструктуры», – заявили в Минобороны.

    Министерство осудило удары по гражданским объектам, подчеркнув, что атаки были совершены вооруженными силами Ирана без какой-либо военной необходимости. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, и заверили, что будут приняты все меры для защиты населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник, упал на территорию аэропорта Нахичевани после запуска с территории Ирана. МИД Азербайджана выразил протест Ирану в связи с ударами беспилотников по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента получили ранения два мирных жителя.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    5 марта 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    Эксперт Дандыкин: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата

    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    @ Department of Defense/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США атакой на иранский фрегат IRIS Dena решили показать свою мощь и отыграться на относительно беззащитном судне. Но это не помешает Пентагону наградить командира подлодки за сомнительный героизм, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее подлодка США потопила корабль Ирана в Индийском океане.

    «Торпедирование подлодкой США иранского фрегата IRIS Dena в Индийском океане похоже на месть Ирану за гибель американских военных в ходе ответных действий Тегерана на американо-израильскую операцию. Очевидно, все идет не по плану Вашингтона. Такого количества жертв среди своих солдат в Белом доме не ожидали», – отметил Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

    «Другими словами, Пентагон решил показать свою мощь всему миру и отыграться на относительно беззащитном крейсере. Иранский корабль находился в международных водах и шел с учений. Технически он, возможно, мог бы засечь подлодку с помощью своего противолодочного оборудования, гидроакустических станций, но не делал этого, поскольку не ожидал атаки», – продолжил собеседник.

    «Не думаю, что атака была обоснована с военной точки зрения. Более того, заметьте: глава Пентагона Пит Хегсет не стал никак обосновывать произошедшее. В своем комментарии он просто заявил, что иранский корабль «думал, что находится в безопасности в международных водах». Впрочем, после удара по иранской школе для девочек действия американских военных могут быть непредсказуемыми», – указал собеседник.

    «Но как бы то ни было, это не помешает американскому руководству наградить командира подлодки какой-нибудь медалью за якобы героизм, который, если честно, сомнителен. Кстати, Хегсет заявил, что это первый случай со времен Второй мировой войны, когда подлодка США торпедировала военный корабль. Белый дом пытается придать инциденту еще и историческую значимость», – пояснил он.

    Эксперт также напомнил, что на самом деле последний в истории случай торпедирования АПЛ надводного корабля произошел в 1982 году, когда легкий крейсер военно-морских сил Аргентины General Belgrano был потоплен британской подлодкой Conqueror в ходе Фолклендской войны. «США гордиться нечем», – заключил спикер.

    Ранее иранский фрегат IRIS Dena был торпедирован и потоплен американской подводной лодкой в Индийском океане примерно в 74 км от Шри-Ланки. Пентагон сообщил, что атака была совершена с использованием торпеды Mark 48.

    В феврале IRIS Dena принимало участие в многонациональных военно-морских учениях MILAN 2026 и международном военно-морском параде 2026 в индийском Вишакхапатнаме, сообщает Reuters. Хегсет назвал произошедшее «тихой смертью». «США совершили преступление и горько пожалеют об атаке на иранский корабль», – пообещал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему у США нет никакого плана по действиям в отношении Ирана.

    5 марта 2026, 12:20 • Новости дня
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    Азербайджан выразил Ирану протест из-за ударов беспилотников
    @ Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило протест Ирану в связи с ударами беспилотных летательных аппаратов по территории Нахчыванской Автономной Республики. В результате инцидента два мирных жителя получили ранения.

    Азербайджан выразил официальный протест Ирану после удара беспилотников по Нахчыванской Автономной Республике, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

    По данным внешнеполитического ведомства, инцидент произошёл 5 марта днём, когда беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты в Нахчыване.

    Один из дронов упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со школой в селе Шекерабад. В результате атаки были ранены два мирных жителя, зданию аэропорта причинён ущерб.

    Баку резко осудил случившееся, отметив, что такие действия «противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряжённости в регионе». В МИД Азербайджана потребовали от Тегерана срочных объяснений и предотвращения подобных случаев в будущем.

    В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер. Посол Ирана Моджтаба Демирчилу был вызван в МИД, ему будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территорию аэропорта Нахичевани упал запущенный с территории Ирана беспилотник.

    Российское дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет возле российских представительств и потребовало исключить подобные случаи в будущем. Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса.

    5 марта 2026, 11:55 • Новости дня
    Запущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    Запущенный из Ирана дрон упал возле аэропорта Нахичевани в Азербайджане
    @ Public Domain

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дрон, запущенный с территории Ирана, упал на территорию аэропорта в Нахичеванской автономной республике в Азербайджане, сообщили СМИ.

    Как пишет азербайджанское агентство АПА, «запущенный с территории Ирана беспилотник упал на территорию аэропорта Нахичевани. В ближайшее время ожидается заявление официальных структур по поводу атаки Ирана на гражданскую инфраструктуру Азербайджана», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что один из дронов попал в терминал аэропорта, а еще несколько упали в других районах города. Один из беспилотников упал вблизи школы в Нахичевани.

    После падения дронов на территории аэропорта начался сильный пожар, сообщил местный сайт Axar.az. На месте происшествия работают пожарные расчеты.

    В четверг TWZ отметил резкое ослабление ракетных атак со стороны Ирана.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность взрывами ракет рядом с российскими представительствами и потребовало исключить подобные случаи в будущем.

    5 марта 2026, 10:43 • Новости дня
    Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном

    Politico: Правительство Стармера готовится к долгосрочному конфликту с Ираном

    Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британское правительство готовится к затяжному конфликту с Ираном, который уже отражается на оборонных возможностях страны и росте цен на энергоносители, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, подразделения чиновников перераспределяются между ключевыми министерствами, включая Министерство обороны, МИД и ведомства по вопросам энергетики и торговли, чтобы справиться с новыми вызовами.

    Как сообщили несколько представителей госслужбы на условиях анонимности, перестановки рассчитаны на период от трёх до четырёх месяцев. По словам третьего источника, внутренние оценки правительства не всегда столь конкретны, однако есть понимание, что последствия войны будут ощущаться долго. В центре внимания властей – защита британских военных объектов и персонала, а также обеспечение стабильности энергетического рынка и международной торговли.

    Министр финансов Джеймс Мюррей заявил в эфире Times Radio: «Я не собираюсь вдаваться в детали того, что произошло. Но могу сказать, что мы в последние недели наращивали оборонительные возможности». По словам чиновников, действия США и Израиля оказались масштабнее, чем ожидалось, как и реакция Ирана, которую в Лондоне назвали «хаотичной».

    Британские военные усилили меры безопасности из-за массовых протестов в Иране и увеличения военного присутствия США в Персидском заливе. Правительство также держит в фокусе вопрос поддержки Украины, подчёркивая связь ситуации на Ближнем Востоке с войной на Украине: эксперты из Украины помогут сбивать иранские беспилотники.

    Эксперт RAND Europe Джейкоб Паракилас считает, что конфликт не потребует огромных дополнительных ресурсов от Британии, однако призывает не терять бдительности. В то же время в МВД и службах безопасности страны отслеживают возможное усиление террористических угроз на фоне происходящего в регионе.

    Национальный центр кибербезопасности предупредил организации о необходимости пересмотреть системы защиты. Пока прямой киберугрозы с иранской стороны не зафиксировано, однако ситуация может быстро измениться. МИД, в свою очередь, координирует беспрецедентную эвакуацию сотен тысяч британцев из региона.

    Особое беспокойство вызывают энергетические риски. Starmer подчеркнул в парламенте: «Вопрос энергетических поставок сейчас очень серьёзен. Мы делаем всё возможное вместе с союзниками, чтобы сохранить стабильность». Если конфликт затянется, счета за энергию для британских семей могут вырасти более чем на 500 фунтов этим летом.

    Варианты сопровождения коммерческих судов в Ормузском проливе, а также переговоры с Катаром, Саудовской Аравией, BP и Shell обсуждаются на высшем уровне. Несмотря на действующий ценовой потолок на электроэнергию, в правительстве признают: при дальнейшем обострении кризиса могут понадобиться новые меры поддержки населения.

    Рост цен на энергоносители может вынудить Банк Англии приостановить снижение ключевой ставки, отмечают экономисты. В случае долговременного шока ставка может вновь превысить 4%, что осложнит борьбу с инфляцией и ударит по финансовым возможностям правительства.

    Ранее AP писало, что обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    Во вторник экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    5 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах Москвы и союзников создать атмосферу, исключающую возможность военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что речь идет о поддержке стратегических партнеров, которые страдают от действий Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Россия продолжит конструктивный диалог с этими странами и другими членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее, чтобы укрепить атмосферу, препятствующую агрессивным действиям против Ирана.

    Глава МИД также обратил внимание на политику Запада на Ближнем Востоке, отметив, что западные страны старались не допустить продвижения позитивной повестки дня в регионе. Лавров заявил:

    «Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» – «или с нами, или против нас», – заявил Лавров.

    Он добавил, что основной принцип Запада – «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».

    Лавров выступил с этими заявлениями в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины и безопасности на Ближнем Востоке.

    Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона.

    Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку на исламскую республику неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    5 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    Иран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана опроверг сообщения о запуске беспилотника по территории Азербайджана.

    «Исламская Республика Иран, уважая суверенитет всех стран, особенно мусульманских и соседних, опровергает запуск беспилотника вооружёнными силами в сторону Азербайджанской Республики», – говорится в официальном сообщении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг беспилотник, запущенный с территории Ирана, упал вблизи аэропорта Нахичевани на территории Азербайджана. При атаке дрона на аэропорт Нахичевани пострадали четыре человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Азербайджана пообещало ответить на удары иранских беспилотников. Азербайджан выразил официальный протест Ирану по данному инциденту.

    5 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    Иран пообещал отомстить США за уничтожение фрегата IRIS Dena

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон ждет неминуемое возмездие за то, что тот потопил иранский фрегат IRIS Dena у берегов Шри-Ланки, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    «Это зверство, о котором США горько пожалеют», – сказал Аракчи, пишет Bloomberg

    Удар был нанесен всего через несколько дней после того, как иранский корабль принял участие в крупных военно-морских учениях по приглашению Индии. Произошедшее ставит правительство Нарендры Моди в крайне затруднительное положение, поскольку Нью-Дели пытается избегать участия в расширяющемся конфликте на Ближнем Востоке.

    Эксперты подчеркивают, что Вашингтон своими действиями фактически превратил морские окрестности Индии в зону боевых действий. Инцидент в оживленном торговом коридоре создает серьезные стратегические риски для безопасности региона и ставит под сомнение авторитет Индии в собственных водах.

    Напомним, спасатели извлекли около 80 тел погибших после затопления иранского фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки. Индийское внешнеполитическое ведомство опровергло информацию об использовании американским флотом портов республики.

    5 марта 2026, 13:42 • Новости дня
    Стало известно о гибели высокопоставленных сотрудников ЦРУ после удара Ирана

    Mehr: Сотрудники ЦРУ погибли при ударе Ирана по одной из ближневосточных стран

    Tекст: Мария Иванова

    Несколько высокопоставленных сотрудников ЦРУ США погибли при ракетном ударе Ирана по их штаб-квартире в одной из ближневосточных стран, сообщило агентство Mehr.

    Группа сотрудников Центрального разведывательного управления США погибла после ракетной атаки по их командному пункту. Инцидент произошел в одном из ближневосточных государств, передает ТАСС.

    Согласно поступившим данным, среди убитых числятся высокопоставленные представители американской спецслужбы. Удар был нанесен иранскими силами непосредственно по штаб-квартире ведомства.

    Ранее сообщалось, что иранские военные уничтожили шесть офицеров ЦРУ в ходе ракетного удара по ОАЭ.

    5 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    В Тегеране разбомбили жилой комплекс со съемочной группой RT внутри

    RT сообщил о бомбардировке жилого комплекса Бруджерди в Тегеране

    Tекст: Мария Иванова

    Жилой массив в иранской столице, где базируются российские репортеры, оказался под ударом, однако сотрудники медиа не пострадали.

    Здание комплекса Бруджерди стало целью атаки, но находящиеся там сотрудники телеканала находятся в полной безопасности. Инцидент произошел в столице Ирана, где сейчас работают представители российских СМИ.

    В официальном заявлении вещателя приводятся подробности случившегося. «Жилой комплекс Бруджерди в Тегеране, где работает съемочная группа RT, подвергся бомбардировке. Наша группа в безопасности», – говорится в публикации Telegram-канала RT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее возле офиса телеканала RT в Тегеране уже произошел прилет.

    5 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Иран вычислил пилотов, атаковавших школу для девочек в Минабе

    Власти Ирана установили личности виновных в гибели 171 школьницы

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские власти заявили об установлении личностей пилотов и авиабаз, причастных к авиудару по школе в Минабе, где погибли не менее 171 школьницы.

    По данным осведомленных источников, иранским властям удалось полностью установить исполнителей удара по школе для девочек в Минабе, передает Fars.

    «Осведомленные источники сообщают, что удалось полностью установить исполнителей, участвовавших в убийстве детей Минаба», – говорится в сообщении агентства. Там уточняется, что точно установлены личности пилотов, авиабазы, с которых они вылетали, а также их подданство, передает РИА «Новости».

    Иранская сторона заявила о готовности к жесткому и решительному ответу на это преступление. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. В ответ Тегеран наносит удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

    В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор иранского города Минаб сообщил о гибели учеников в результате атаки на начальную школу.

    Представитель Минобрнауки исламской республики подтвердил информацию о 175 жертвах среди школьников и учителей за двое суток конфликта.

    5 марта 2026, 11:23 • Новости дня
    Axios: Курды сосредоточили тысячи бойцов на границе для атаки на Иран

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военизированные курдские формирования создали коалицию и перебросили силы к иранской границе для возможного начала масштабного наступления на северо-западе Ирана, сообщают СМИ.

    Курдские вооруженные группы, действующие вдоль ирано-иракской границы, готовятся к наземному наступлению на фоне продолжающихся ударов Вашингтона и Тель-Авива, передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    Несколько фракций заранее сформировали коалицию и располагают тысячами бойцов в приграничных районах.

    Часть участников формирований в последние недели перебросили из лагерей в Иракском Курдистане на иранскую сторону. Некоторые группы, предположительно, получают поддержку разведслужб Израиля и США для усиления давления на Тегеран и провоцирования внутренних волнений.

    В Белом доме ранее заявили, что президент Дональд Трамп не одобрял план оказания помощи курдским формированиям для нападения на Иран.

    Ранее в прессе сообщили о начале наземных военных действий курдских сил против Ирана. Источник в силах безопасности исламской республики опроверг сведения о проникновении тысяч бойцов через границу. Президент США Дональд Трамп ранее обсудил ход конфликта с лидерами курдских фракций Ирака.

    5 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Застрявшие в Дубае украинцы пожаловались на равнодушие дипломатов

    Застрявшие в Дубае украинцы пожаловались на бросивших их дипломатов

    Tекст: Вера Басилая

    Находящаяся в Дубае гражданка Украины пожаловалась, что украинский МИД ничего не делает для эвакуации украинских туристов или помощи с расселением.

    Гражданка Украины, находящаяся в Дубае, рассказала о сложной ситуации, в которой оказались украинские туристы в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По ее словам, после отмены всех рейсов люди не могут покинуть страну, а помощь от украинского МИД отсутствует. Она заявила: «Мы застряли... МИД... их надо закрыть, они не имеют никакого смысла».

    Туристы жалуются, что вынуждены доплачивать за проживание в отелях, поскольку срок их бронирования уже истек, и не понимают, как долго еще им придется оставаться в стране. Девушка отметила, что представителям МИД Украины было важно лишь собрать статистику для возможного учета погибших.

    Ранее российские туристы столкнулись с мошенническими схемами выселения из отелей в ОАЭ.

    Между тем 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов, которые не могут выехать из-за отмены авиарейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по оценкам официального представителя МИД Марии Захаровой, на данный момент в странах Ближнего Востока находятся около 50 тыс. российских туристов.

    5 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Лавров раскрыл цель ударов США по Ирану

    Лавров заявил о попытке США и Израиля поссорить регион

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона и могут привести к серьезным последствиям.

    По словам Лаврова, одной из целей военной операции США и Израиля против Ирана было стремление внести раскол между Тегераном и другими странами региона, передает РИА «Новости».

    «У меня нет сомнений, еще раз хочу к этому вернуться, что одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива», – заявил Лавров.

    Лавров отметил, что внутри самих США сейчас идут споры об истинных целях операции против Ирана. Он сообщил, что даже среди американских политиков нет единого мнения относительно задач, которые преследует проведение военных действий.

    Министр также предупредил о масштабных рисках текущего кризиса на Ближнем Востоке для всего мира и глобальной экономики. По его словам, действия Израиля и США несут «колоссальнейшие последствия» для международной стабильности и могут негативно повлиять на экономическое положение в мире.

    Россия выразила соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения на Ближнем Востоке из-за развивающегося кризиса. Лавров отметил, что Москва разделяет боль утраты среди всех пострадавших в этом конфликте мирных жителей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России.

