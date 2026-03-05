В России впервые появился сертифицированный органический коньяк из Франции

Первый органический коньяк появился на российском рынке, сообщает РИА «Новости». Производитель напитка – французская компания SARL Les Vignobles L&G Arrive, прошедшая аккредитацию в органе «Роскачество-Органик».
В Роскачестве подчеркнули, что при производстве органического коньяка полностью исключается применение химических удобрений, пестицидов и гербицидов при выращивании винограда. Также, по их заверениям, в процессе перегонки и выдержки напитка не используются искусственные добавки, ароматизаторы и красители, что обеспечивает полную прослеживаемость продукции «от лозы до бутылки».
В ведомстве уточнили, что все сертифицированные производители органики в России обязаны пройти регистрацию в Едином государственном реестре производителей органической продукции Минсельхоза. Использовать обозначение «органический» разрешается только товарам, прошедшим сертификацию в аккредитованных органах, уполномоченных Росаккредитацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России зафиксировали резкое снижение потребления алкоголя. Во всем мире накопили нереализованный алкоголь на сумму 22 млрд долларов.