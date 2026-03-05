Берега турецкой Антальи захватили десятикилограммовые ядовитые медузы

Tекст: Катерина Туманова

Ученый предупредил о массовом появлении опасных для человека медуз Rhopilema nomadica у побережья Антальи. Эти медузы, достигающие веса до десяти кг и длины щупалец до 1,5 метров, ранее обитали в Красном море, но проникли в Средиземное через Суэцкий канал и теперь стали крупнейшим видом в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IHA.

Гёкоглу отметил, что перемещение большого количества медуз связано с сильным ветром, который уже десять дней царит в регионе. Это изменило направление течений и способствовало проникновению медуз в Анталийский залив. По словам ученого, данное явление продлится как минимум до начала мая, а к июню, с прогревом воды, медузы исчезнут и угроза спадет.

«Тем, кто будет купаться в море в апреле-мае, следует опасаться контакта с этой медузой – она размером с кастрюлю, до десяти кг, щупальца достигают полутора метров в длину. Если видите в воде белые образования – не приближайтесь и не трогайте, если медуз выбрасывает на берег. Если вы коснулись медузы, необходимо обработать это место аммиаком, а также горячей водой, если есть антигистаминный крем – используйте его», – посоветовал Гёкоглу.

