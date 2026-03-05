Китай пообещал «решительно бить» по сепаратистам Тайваня

«Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед великое дело воссоединения Родины», – приводит РИА «Новости» выдержку из доклада.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и Тайванем были прерваны в 1949 году после победы Компартии Китая в гражданской войне, когда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров.
Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. В 1990-х годах стороны взаимодействовали через неправительственные организации, такие как пекинская Ассоциация за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы поддержать Китай в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе. Трамп пообещал скоро решить вопрос поставок оружия Тайваню. Китайский МИД предостерег США от попыток отколоть Тайвань.