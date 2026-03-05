Интенсивные процессы релаксации начались на Камчатке после мегаземлетрясения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Интенсивные процессы релаксации продолжаются на Камчатке после мощного землетрясения, произошедшего 29 июля 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного федерального университета. Ученые ДВФУ и пекинского Института прогноза землетрясений подводят промежуточные итоги исследований геодинамической активности юго-востока России и северо-востока Китая, уделяя особое внимание реакции региона на сейсмические события.

По словам профессора департамента мониторинга и освоения георесурсов ДВФУ Николая Шестакова, «весь Дальний Восток испытал тогда встряску от прохождения сейсмических волн. В Приморье приборами было зафиксировано незначительное постоянное смещение. Сейчас основная «горячая точка» на карте региона – это именно Камчатка, где идут интенсивные процессы релаксации после июльского мегаземлетрясения».

Релаксация в сейсмологии – это естественный сброс накопленного тектонического напряжения, сопровождающийся сейсмическими волнами. На Камчатке продолжается фиксация афтершоков, то есть повторных подземных толчков, которые происходят ежедневно с момента основного события.

По словам ученого, повторения землетрясения магнитудой 8,8 в ближайшее время на Камчатке маловероятно, однако мониторинг остается усиленным. Шестаков также отметил, что геодинамическая ситуация в Приморье и на прилегающих территориях Китая оценивается как стабильная, и эти районы считаются сравнительно безопасными с точки зрения сейсмической угрозы.

Профессор подчеркнул, что самые опасные территории – это Камчатка и Курильские острова, за ними следует Сахалин. При этом в Приморье разрушительные землетрясения случаются намного реже, но исключать риск полностью нельзя, поскольку для долгосрочных прогнозов 170 лет наблюдений недостаточно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Магнитуда землетрясения у побережья полуострова достигла 8,5. На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой в четыре метра.