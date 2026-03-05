Росстандарт сообщил об отзыве более 33 тыс. автомобилей Kia в России

Tекст: Катерина Туманова

«Отзыву подлежат 33 013 автомобилей Kia Rio (Qb), реализованных в период с 2011 по 2018 гг. с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: возможное короткое замыкание в блоке предохранителей», – сообщил Росстандарт.

Там уточнили, что на всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя гидроэлектронного блока управления HECU и нанесен корректный стикер на крышку блока предохранителей.

Официальный представитель Kia – ООО «КИА РОССИЯ И СНГ» – уведомит владельцев подлежащих отзыву автомобилей по телефону или по и-мейл.

Владельцы смогут определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, самостоятельно, сопоставив VIN-код с перечнем, размещенным во вкладке «документы», или с помощью интерактивного поиска. Доступна также проверка через сервис на сайте Auto.ru, куда Росстандарт передает данные в рамках специального соглашения.

Если автомобиль попал в отзывную кампанию, владелец должен связаться с ближайшим дилерским центром для согласования времени визита. Все работы по замене дефектных деталей будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.

