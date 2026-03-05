Москвичам пообещали облачный и теплый четверг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачная погода, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица и температура до плюс двух градусов ожидаются в Москве в четверг, передает ТАСС. Днем воздух в городе прогреется от нуля до плюс двух градусов, а ночью температура может опуститься до минус пяти.

Северный ветер будет дуть со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, атмосферное давление составит примерно 742 миллиметра ртутного столба. В Подмосковье днем температура будет колебаться от минус двух до плюс трех градусов, а ночью она может понизиться до минус восьми.

В Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, который сохранится до 21:00 по московскому времени 8 марта.

