    5 марта 2026, 06:00 • Новости дня

    Семь российских аэропортов вернулись к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил в Telegram-канале об отмене временных ограничений и возвращении к штатной работе аэропортов в семи российских городах.

    «Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский), Беслана, Магаса, Грозного, Сочи и Волгограда: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в среду сбили 34 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Вечером того же дня силы ПВО уничтожили более 45 дронов ВСУ над регионами России за три часа.


    4 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей

    МВД и ФСБ предотвратили незаконный вывоз из России боеприпасов на один млрд рублей

    Предотвращена попытка вывоза боеприпасов из России на миллиард рублей
    @ Daniel Vogl/ dpa/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Деятельность коммерческой фирмы, которая пыталась незаконно вывести из России боеприпасы на сумму свыше одного млрд рублей, была пресечена МВД совместно с ФСБ.

    Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что преступная схема была раскрыта в июне 2025 года, передает ТАСС. По его словам, злоумышленники действовали «ничего не боясь».

    По данным МВД, подозреваемые оформляли фиктивные контракты с российским оборонным предприятием от лица подконтрольных зарубежных компаний. Согласно документам, патроны к нарезному оружию должны были отправиться в третьи страны, однако на деле часть партии планировалось морским путем доставить в государство, куда действует запрет ООН на любые поставки вооружений.

    Для реализации схемы подозреваемые предоставили ложные сведения об адресате. Оперативники МВД и ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза 75 млн боеприпасов. Аналогичная схема была использована и ранее: в 2020 году было вывезено 9 млн патронов стоимостью более 243 млн рублей.

    В отношении участников схемы возбуждены уголовные дела по статье 226.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за контрабанду вооружения. Обвиняемые заключены под стражу, следствие продолжает устанавливать детали и всех причастных к противоправной деятельности.

    Ранее президент России Владимир Путин призвал вскрывать преступления в оборонной промышленности.

    5 марта 2026, 02:40 • Новости дня
    Подполье заявило о ненависти к Зеленскому у жителей Харькова, Одессы и Николаева

    Tекст: Катерина Туманова

    Во многих областях Украины жители связывают тяжелую жизненную ситуацию с пребыванием в оккупированном Киевом режиме и обвиняют Владимира Зеленского в предательстве, рассказали в пророссийском подполье.

    «В Харькове, Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Николаеве – ненависть к Зеленскому – абсолютный мейнстрим. Люди считают, что они в оккупации у киевского режима. Они прямо обвиняют Зеленского в том, что он их сдал, бросил под обстрелы, а сам отсиживается», – рассказал ТАСС представитель пророссийского подполья.

    В центре страны, например, в Киеве, Черкассах, Полтаве и Виннице, наблюдается раскол в общественных настроениях. Источник утверждает, что отключения света, холод и мобилизация заставили многих жителей этих городов изменить мнение о власти.

    Примером этого стало видео из Киева, где Зеленскому пожелали «сгореть в крематории», что, по словам информатора, отражает реальное настроение в народе.

    На западе Украины, в таких городах, как Львов, Ивано-Франковск и Тернополь, влияние радикальных националистических групп по-прежнему ощущается, однако и там поступают сообщения о недовольстве.

    Представитель подполья сообщил, что матери мобилизованных солдат проклинают Зеленского и его правительство. Кроме того, даже среди радикалов есть те, кто ненавидит Зеленского за то, что, по их мнению, он намерен уступить территории и не даст победить.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана. Эксперты назвали обоснованными опасения Киева насчет дефицита комплексов «Патриот» и боеприпасов к ним. Военэксперт Марочко сообщал, что ВСУ боятся дефицита снарядов из-за войны против Ирана.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    5 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»

    Лавров заявил о намерении Украины уничтожить «Голубой поток» и «Турецкий поток»

    Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что подобные действия могут быть направлены на нанесение ущерба мировой экономике и свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.

    Министр напомнил, что президент России Владимир Путин также упоминал эти угрозы накануне. Ранее Россия уже сталкивалась с диверсиями на стратегических энергетических объектах, что негативно сказалось на стабильности поставок энергоресурсов.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в нападении на российский газовоз у берегов Мальты украинский след даже не пытались скрыть.

    Президент России сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    4 марта 2026, 22:39 • Новости дня
    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Сийярто: Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти

    Россия и Венгрия договорились искать альтернативные пути поставок нефти
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия и Россия рассматривают возможность доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Венгрия и Россия готовы совместно искать запасные пути для поставок нефти и газа, если существующие маршруты станут недоступны, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    «Например, если транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба» будет по-прежнему затруднена, мы рассмотрим варианты транспортировки морским путем», – заявил Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

    По словам министра, вопрос энергетического сотрудничества между двумя странами остается приоритетным.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    Президент России Владимир Путин отметил, что отношения между Россией и Венгрией сохраняют устойчивость и развиваются положительно.

    Путин дал поручение проработать переход с газового рынка Европы на новые открывающиеся рынки.

    4 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    МИД заявил о праве России ответить на атаку газовоза

    МИД заявил о праве на ответные меры после атаки на «Арктик Метагаз»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия может принять политико-дипломатические меры после атаки на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, в результате которой пострадала окружающая среда, сообщили в МИДе.

    Россия оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в ответ на атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, сообщает МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия».

    По заявлению Минтранса России, нападение на газовоз было совершено безэкипажными катерами Украины. Захарова отметила, что такие действия, если они подтвердятся, считаются актом терроризма и грубым нарушением международного права, а также представляют прямую угрозу безопасности морского судоходства. Она подчеркнула, что последствия нападения, учитывая характер груза судна, могут привести к колоссальному ущербу окружающей среде.

    Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать развитие ситуации и при необходимости готовы оказать содействие российским гражданам. Все 30 членов экипажа были спасены, двоим из них оказывается медицинская помощь после полученных ожогов. В операции участвуют МИД, загранпредставительства и компетентные ведомства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором нападения могли быть Британия или Франция и заявил, что подобные инциденты приводят к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    После нападения два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.


    5 марта 2026, 12:00 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах Москвы и союзников создать атмосферу, исключающую возможность военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».

    Лавров подчеркнул, что речь идет о поддержке стратегических партнеров, которые страдают от действий Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Россия продолжит конструктивный диалог с этими странами и другими членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее, чтобы укрепить атмосферу, препятствующую агрессивным действиям против Ирана.

    Глава МИД также обратил внимание на политику Запада на Ближнем Востоке, отметив, что западные страны старались не допустить продвижения позитивной повестки дня в регионе. Лавров заявил:

    «Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» – «или с нами, или против нас», – заявил Лавров.

    Он добавил, что основной принцип Запада – «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».

    Лавров выступил с этими заявлениями в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины и безопасности на Ближнем Востоке.

    Сергей Лавров заявил, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона.

    Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку на исламскую республику неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    4 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Медсестра убита ножом в больнице на Урале

    Медсестра погибла при нападении с ножом в больнице Урала

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Рефтинский Свердловской области медсестра погибла от ножевых ранений прямо на рабочем месте в больнице, подозреваемый – ее бывший супруг, сообщили в региональном управлении СК России.

    Медицинская сестра погибла в результате нападения с ножом в больнице поселка Рефтинский Свердловской области, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области. Инцидент произошел днем 4 марта, когда бывший супруг жертвы напал на нее с ножом прямо на рабочем месте. Женщина 1988 года рождения скончалась на месте от полученных ран.

    Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался мужчина 1984 года рождения, ранее судимый по ряду статей, включая кражи, причинение вреда здоровью и нарушение правил дорожного движения.

    Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, после совершения преступления мужчина попытался скрыться и направился к своему гаражу, но был задержан полицией по приметам. На левой руке у задержанного имеется татуировка «Роза ветров», что также помогло его опознать.

    Полковник Горелых отметил, что задержанный хладнокровно объяснил свой поступок обидой на бывшую супругу из-за их расставания. Шестеро дочерей подозреваемого, оставшихся без матери, переданы сотрудниками полиции сестре погибшей.

    Ранее Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал мужчину, который удерживал в заложницах свою сожительницу и угрожал ей гранатой.

    До этого директор магазина в Екатеринбурге признался в убийстве знакомой и нападении на двух человек, объяснив поступок чрезмерным употреблением алкоголя.

    А в ноябре житель Свердловской области убил своего знакомого ножом после выигрыша в игре «Камень, ножницы, бумага».

    5 марта 2026, 01:40 • Новости дня
    Дмитриев указал адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал адресатов, кому следует направлять вопросы, когда Россия прекратит поставки газа в Европу.

    «Россия может прекратить поставки газа в Европу. Если возникнут вопросы, спросите Урсулу [фон Дер Ляйен], Каю [Каллас] и других русофобов», – написал он в соцсети Х.

    Он приложил к посту видео, на котором российский президент Владимир Путин комментирует журналисту Павлу Зарубину ситуацию с атакой на российский газовоз. Российский лидер отметил, что в контексте намерения ЕС отказаться от российского топлива Москва может досрочно покинуть европейский рынок и переключиться на альтернативные варианты сбыта.

    Напомним, в среду, 4 марта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров. Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз и поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    4 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Захарова заподозрила Зеленского в употреблении гуталина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала предложение Владимира Зеленского отправить украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками, предположив, что он «перешел на гуталин».

    Она подчеркнула, что многие слышали различные заявления Зеленского и догадываются, «на каких он там препаратах», передает РИА «Новости».

    Ранее агентство Bloomberg опубликовало интервью с Зеленским, в котором он заявил о намерении направить «лучших экспертов» с Украины в ближневосточные страны для противодействия иранским беспилотникам. Также он допустил, что лидеры монархий Персидского залива могли бы использовать свои «прекрасные отношения с Россией», чтобы убедить Москву объявить месячное прекращение огня.

    Захарова обратила внимание, что Зеленский манипулирует темой перемирия на Украине. По словам украинского лидера, перемирие позволило бы Киеву перебросить «лучших операторов-перехватчиков беспилотников» в регион для защиты мирного населения. Итогом своих рассуждений Захарова задалась вопросом: «Чего больше – неадекватности или вот этой сатанинской лжи?».

    Ранее Захарова сочла трагикомичной и показательной готовность украинского лидера направить военных специалистов для участия в ближневосточном противостоянии.

    Зеленский поддержал нанесение ударов по Ирану со стороны Израиля и США.

    4 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Украинский солдат сравнил обращение в плену и в ВСУ

    Пленный ВСУ: ВС России обращаются с нами лучше, чем инструкторы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

    Российские военные относятся к украинским пленным лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах, заявил пленный из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Охрименко. По его словам, после пленения на краснолиманском направлении бойцы группировки «Запад» выдали им одежду, пищу, воду и сигареты, передает ТАСС.

    Охрименко подчеркнул: «В плену одели, кормят, поят, сигареты дают. Относятся хорошо, лучше, чем наши сержанты и эти инструкторы. Если есть возможность, идите в СЗЧ (самовольное оставление части). Если уже на позиции, бросайте оружие и сдавайтесь. Не обижают».

    Он отметил, что сдался в плен добровольно вместе с сослуживцем. По словам Охрименко, когда они приняли решение сдаться, другие украинские военнослужащие попытались уничтожить их с помощью FPV-дронов.

    Ранее другой украинский военнопленный заявил, что подразделения ВСУ с помощью дронов уничтожают своих бойцов, решивших сдаться российским военным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские десантные подразделения потеряли статус элитных из-за набора неподготовленных новобранцев с плохим здоровьем. До этого Владимир Зеленский признал падение боевого духа и усталость в рядах ВСУ.


    5 марта 2026, 04:55 • Новости дня
    Финансист Белянчикова разъяснила новые правила снятия наличных

    Tекст: Катерина Туманова

    Введенные ограничения на снятие наличных до 50 тыс. рублей в сутки действуют при подозрительных операциях, связанных с возможным мошенничеством, предупредила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

    Банки усилили контроль над операциями с наличными деньгами. Новые правила безопасности были закреплены Федеральным законом № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, отдельные положения которого уже вступили в силу. Система может временно блокировать снятие наличных до 48 часов при подозрительных операциях, если алгоритмы выявят необычное поведение клиента.

    «Уже несколько месяцев действуют различные ограничения на снятие наличных, а также имеется возможность временной блокировки ваших операций, если система выявит что-то подозрительное. Эти меры, разработанные законодательными органами совместно с Банком России, призваны лучше защитить деньги граждан от действий мошенников», – сообщила она агентству «Прайм».

    Временные ограничения вводятся при подозрениях на несанкционированные действия, например, при резкой смене привычек клиента, получении крупных переводов от самого себя или смене устройств для входа в онлайн-банк. В рамках этих ограничений клиент может снять не более 50 тыс. рублей в сутки, а банк обязан уведомить его о причинах таких мер.

    С 1 января 2025 года список признаков мошенничества расширился, и при выявлении хотя бы одного из них банк обязан приостановить операции. Постоянные ограничения распространяются на счета, внесенные в специальную базу Банка России, а их снятие возможно только через суд или исключение из «черного списка».

    Также с 1 марта блокировки применяются, если получатель денег фигурирует в государственной системе противодействия правонарушениям, совершенным с использованием информационных технологий. Через кассу банка операции с наличными доступны без ограничений, ограничения касаются только онлайн-переводов. Обновленная информация размещена на сайте регулятора в разделе «Блокировка карт».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ЦБ решил обязать банки отчитываться о выдаче наличных без согласия клиентов. Прокуратура предупредила о схеме аферистов с проверкой подлинности наличных. Аксаков поддержал право банков блокировать снятие наличных клиентами.

    5 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о гуманитарной катастрофе в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Город Константиновка в ДНР оказался без электричества, газа, воды и мобильной связи, что создало катастрофическую гуманитарную ситуацию для оставшихся мирных жителей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник придерживается излюбленной тактики, прикрываясь  мирными жителями, как живым щитом.

    «В некоторых районах Константиновки, где укрываются в подвальных помещениях мирные граждане, располагаются вооружение и военная техника украинских боевиков. Более того, пункты временной дислокации также находятся в местах, где расположены мирные граждане. <…> Касаемо гуманитарной обстановки, в целом она катастрофическая в Константиновке. Нет никаких благ цивилизации», – сказал Марочко ТАСС.

    Он добавил, что люди постепенно эвакуируются из Константиновки в северо-западном направлении. Те, кто остается, вынуждены прятаться в подвалах, где  лишены элементарных условий для жизни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России отрезали от снабжения ВСУ в западной части Константиновки. Военный эксперт рассказал о ситуации под Константиновкой в ДНР. Оборона ВСУ в Константиновке рухнула под ударами ВС России.

    5 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты в 2026 году
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банки обязаны внедрить поддержку универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг с сентября, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций.

    «Внедрение универсального QR кода – в этом году. Люди получат, когда он будет внедрен, реальную возможность отсканировать QR-код в любой торговой точке, независимо от того, клиентом какого банка они являются, и смогут оплачивать», – сказала Набиуллина, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что это даст гражданам свободу выбора способа оплаты и предотвратит доминирование крупнейших игроков рынка.

    Набиуллина также отметила, что правила внедрения универсального QR-кода планируется опубликовать уже в этом месяце.

    В июле прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о введении для оплаты цифрового рубля и универсального QR-кода.

    5 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    При атаке дронов ВСУ три человека пострадали в Саратовской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время атаки дронов ВСУ в ночь на четверг в Саратовской области пострадали три человека, а также были повреждены гражданские объекты, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

    «В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. <...>По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он.

    Бусаргин уточнил, что специалисты незамедлительно реагируют на поступающие вызовы, все профильные службы работают на местах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Саратова вечером среды были введены временные ограничения полетов. Силы ПВО уничтожили более 45 дронов ВСУ над регионами России за три вечерних часа в среду.


