    Почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану
    Военный эксперт: США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата
    В Госдуме предостерегли Финляндию от снятия запрета на транзит ядерного оружия
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    Стало известно об остановке российского танкера с СПГ в Средиземном море
    Минобороны Азербайджана пообещало ответ на удары иранских дронов
    Российские войска освободили Яровую в ДНР
    Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты
    Индия увеличила закупки российской нефти
    5 марта 2026, 05:42 • Новости дня

    Китай захотел нарастить военный бюджет на 7%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти КНР намерены повысить финансирование национальной обороны до 1,9 трлн юаней (276 млрд долларов), такие данные содержатся в опубликованном проекте бюджета страны.

    В 2026 году Китай увеличит военный бюджет на 7%, до 1,909 трлн юаней, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Пекин планомерно наращивает оборонные ассигнования, что вызывает критику ряда стран, несмотря на заявления КНР о мирном характере военной доктрины. В 2023, 2024 и 2025 годах расходы неизменно росли на 7,2%, достигнув в прошлом году 245,5 млрд долларов.

    В сентябре президент США Дональд Трамп сообщал о намерении выделить более 1 трлн долларов на нужды вооруженных сил страны в 2026 году.

    В начале прошлого года суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордного уровня в 1,3 трлн долларов.

    4 марта 2026, 03:18 • Новости дня
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер «Арктический Метагаз»
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В Средиземном море произошел пожар на российском СПГ-танкере «Арктический Метагаз», который находится под санкциями США и Британии.

    Информация о пожаре на российском газовозе «Арктический Метагаз» (Arctic Metagaz) в Средиземном море опубликована агентством Reuters.

    Судно предназначено для перевозки сжиженного природного газа. По данным агентства, в последний раз оно передавало координаты 2 марта, когда находилось у берегов Мальты. Один из источников заявил, что танкер мог быть атакован беспилотником, однако доказательств этому не предоставил.

    Reuters отмечает, что танкер находится под санкциями США и Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенатский комитет по иностранным делам в Конгрессе США одобрил законопроект о санкциях против танкеров, якобы связанных с так называемым теневым флотом России.

    Объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа.

    4 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    TWZ: Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету «Изделие-30»
    @ ГУР министерства обороны Украины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные начали использовать новую крылатую ракету воздушного базирования, созданную на основе противокорабельного боеприпаса Х-35, сообщают американские СМИ.

    Анализ обломков подтвердил использование нового боеприпаса, пишет The War Zone.

    Ракета служит экономичной альтернативой имеющимся стратегическим вооружениям и лучше подходит для выполнения текущих боевых задач.

    Боеприпас оснащен складными крыльями размахом около трех метров и боевой частью весом примерно 800 килограммов. Он приводится в движение компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Дальность полета составляет не менее 1,5 тыс. километров.

    Эксперты отмечают конструктивное сходство новинки с противокорабельной ракетой Х-35 разработки КБ «Звезда». Некоторые компоненты, включая детали пневматической системы, идентичны используемым в авиационной версии Х-35У.

    Аналитики полагают, что снаряд создан как более простое дополнение к ракетам Х-101 и Х-555, которые несут бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

    «Изделие-30 вполне могло быть разработано как более дешевое дополнение к более крупным российским крылатым ракетам воздушного базирования», – заявил старший научный сотрудник IISS Дуглас Барри.

    Это позволяет российской авиации использовать полный потенциал полезной нагрузки бомбардировщиков.

    Ранее сообщалось, что «Изделие 30» обладает дальностью полета не менее 1,5 тыс. километров. Западные эксперты связывали падение эффективности украинской ПВО с применением Россией новых модификаций боеприпасов. Военные ВСУ ранее находили обломки экспериментальных реактивных аппаратов схемы «летающее крыло».

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 18:25 • Новости дня
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    Военные США рассказали про уязвимость американских ПВО перед иранскими Shahed
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские военные на брифинге в Капитолии указали на серьезные трудности при перехвате иранских беспилотников Shahed из-за особенностей их полета.

    Системы противовоздушной обороны США не способны перехватить все иранские ударные дроны Shahed, передает CNN. Об этом военные сообщили законодателям на закрытом брифинге в Капитолии. Представители администрации Трампа подчеркнули, что иранские беспилотники представляют значительную угрозу.

    Министр войны США Пит Хегсет и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн признали, что Shahed оказались опаснее, чем ожидали в Пентагоне. Причиной названы их малозаметность, низкий полет и небольшая скорость.

    Во вторник прошел брифинг для членов конгресса. Законодатели задали множество вопросов Пентагону и ЦРУ относительно целей и перспектив операции США против Ирана.

    Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер после брифинга выразил мнение, что страна рискует вновь оказаться втянутой в затяжной конфликт на Ближнем Востоке. По его словам, при этом отсутствует реальная угроза национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые задействовали дроны-камикадзе LUCAS, разработанные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    Ранее иранские военные нанесли удар ракетами Qadr и Talaiyeh по эсминцу США в Индийском океане. Эти удары повредили системы связи и радиолокации на семи американских базах в странах региона.

    А советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран больше не собирается вести переговоры с США и готов продолжать военные действия столько, сколько потребуется.


    3 марта 2026, 00:57 • Новости дня
    США заявили о уничтожении всех кораблей Ирана в Оманском заливе

    CENTCOM сообщил об уничтожении всех 11 кораблей Ирана в Оманском заливе

    Tекст: Денис Тельманов

    Центральное военное командование США заявило, что в Оманском заливе после их операции не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Командование США утверждает, что все 11 иранских кораблей, присутствовавшие в районе к началу атаки, были уничтожены в Оманском заливе в результате продолжающейся военной операции, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении CENTCOM говорится: «Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня их ноль». Американская сторона настаивает, что ни один иранский военный корабль больше не присутствует в этом районе.

    Оманский залив находится на северо-западе Аравийского моря и через Ормузский пролив соединяется с Персидским заливом. Иран располагает в этом районе тремя базами ВМФ, которые обеспечивают ему прямой выход в Индийский океан в обход Ормузского пролива. На конец 2025 года по разным оценкам к этим базам было приписано порядка 20 крупных и средних судов, включая субмарины, а также несколько десятков быстроходных катеров «москитного флота».

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по различным объектам на территории Ирана, включая столицу Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

    В ответ на эти действия Иран осуществляет удары по территории Израиля и по военным объектам США на Ближнем Востоке. Официальные лица Ирана пока не прокомментировали сообщения CENTCOM о потерях в Оманском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции заявил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками с территории Ирана.

    Американские военные применили дроны-камикадзе LUCAS, созданные по образцу иранского Shahed-136, в боевых действиях на Ближнем Востоке.

    4 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    США запустили МБР Minuteman III

    США провели испытательный запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

    США запустили МБР Minuteman III
    @ Staff Sgt. Joshua LeRoi/U.S. Space Force/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.

    Плановый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III был осуществлен с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что ракета не имела боевого оснащения и была оборудована двумя испытательными возвращаемыми аппаратами.

    Командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй заявила: «Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США».

    В ходе испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определенной цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные результаты будут использоваться для оценки точности и надежности системы Minuteman III, а также для дальнейшего совершенствования американских стратегических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме пообещали начать диалог с Россией о новом договоре, который должен заменить ДСНВ. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать вопросы по ДСНВ с Москвой. Эксперт-американист отметил, что Вашингтон до сих пор не определился с позицией по будущему стратегических соглашений.

    3 марта 2026, 01:30 • Новости дня
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные сосредоточились на уничтожении иранских баллистических ракет, не планируя наземную операцию против Ирана, уточнил Рубио.

    Как передает РИА «Новости», госсекретарь США Марко Рубио заявил о действиях американских военных, направленных на уничтожение запасов баллистических ракет Ирана. Рубио подчеркнул, что в данный момент не предпринимается развертывание наземных войск, а решение о такой операции остается за президентом Дональдом Трампом.

    «На данный момент мы не развертываем наземные войска, но у президента (Трампа – ред.), очевидно, есть такие варианты… Однако сейчас наше внимание сосредоточено на уничтожении пусковых установок, запасов и мощностей по производству баллистических ракет, а также их дронов-камикадзе и военно-морского флота», – заявил Рубио журналистам.

    США и Израиль с 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран, что привело к разрушениям и гибели мирных жителей. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное военное командование США заявило, что после их операции в Оманском заливе не осталось ни одного иранского военного корабля.

    Бывший руководитель МИ-6 Джон Сойерс считал, что надежды на смену власти в Иране после ударов США и Израиля выглядят нереалистично.

    3 марта 2026, 02:53 • Новости дня
    CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk у США

    CNN: у США уменьшились запасы Tomahawk из-за конфликта на Ближнем Востоке

    CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk у США
    @ U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman/dvidshub.net

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские резервы ракет Tomahawk оказались на критически низком уровне из-за военных действий в регионе Ближнего Востока.

    Ракетные запасы США, включая Tomahawk, истощаются, передает РИА «Новости». По данным телеканала CNN, высокопоставленный чиновник отметил, что особенно быстро сокращаются резервы ракет Tomahawk, предназначенных для поражения наземных целей, а также истребителей-перехватчиков SM-3.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения. В ответ Иран наносит удары по израильской территории и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

    CNN обращает внимание на то, что активное применение вооружения в текущем конфликте привело к истощению американских арсеналов, что вызывает беспокойство у командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что топливный танкер ATHE NOVA подвергся атаке двумя беспилотниками, запущенными с территории Ирана.

    Военный министр США Пит Хегсет заявил, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Американские эсминцы впервые применили крылатую ракету Tomahawk с черным покрытием при ударах по территории Ирана, что говорит о появлении новой модификации.

    2 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    Инсайдеры из Вашингтона заработали 1,2 млн долларов на ставках против Ирана
    @ Tasnim News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Анонимные пользователи криптоплатформы Polymarket заработали около 1,2 млн долларов на ставках о сроках начала военной операции США против Ирана.

    По данным аналитической компании Bubblemaps SA, шесть аккаунтов, созданных в феврале, сделали крупные ставки на то, что Вашингтон нанесет удар по Ирану до конца месяца. Все они ставили исключительно на этот сценарий. Ставки были сделаны всего за несколько часов до начала бомбардировок Тегерана, что принесло их владельцам совокупную прибыль около 1,2 млн долларов. Как отмечает Bloomberg, один из аккаунтов сначала ошибся, предположив более раннюю дату атаки, однако затем поставил более 26 тыс. долларов на удар в субботу и выиграл свыше 174 тыс. долларов.

    Это уже не первый подобный случай. Менее двух месяцев назад неизвестный пользователь Polymarket заработал более 400 тыс. долларов, точно предсказав вторжение администрации Трампа в Венесуэлу и операцию по похищению президента Николаса Мадуро. Тогда ставка была увеличена буквально за несколько часов до начала военной операции.

    Ситуация вызвала резкую реакцию американских законодателей. Сенатор от Коннектикута Крис Мерфи назвал происходящее «безумием» и заявил о намерении внести законопроект, который запретит подобные ставки. По его словам, «люди из окружения Трампа зарабатывают на войне и смерти».

    Интерес к ставкам на иранский конфликт оказался массовым. Объем торгов по одному из контрактов, связанному со сроками удара, приблизился к 90 млн долларов. Однако, как подчеркивают эксперты, основную выгоду получили именно те аккаунты, которые сделали крупные и точные ставки непосредственно перед атакой.

    Глава Bubblemaps Николя Вайман заявил, что рынки прогнозов позволяют напрямую спекулировать на геополитических событиях, а информация о готовящихся решениях в условиях войны может циркулировать в узком кругу до ее официального обнародования. По его словам, высокая анонимность торгов на Polymarket, где для участия достаточно криптокошелька, создает дополнительные стимулы для возможного использования инсайдерских данных.

    Для сравнения, основной конкурент Polymarket – платформа Kalshi – требует обязательной верификации личности пользователей. Недавно компания оштрафовала видеомонтажера Артема Каптура, сотрудничающего с блогером MrBeast, более чем на 20 тыс. долларов за использование инсайдерской информации. Глава Kalshi Тарек Мансур также сообщил, что компания аннулирует часть ставок, связанных с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи, так как платформа не допускает пари, напрямую завязанных на чьей-либо смерти.

    Polymarket формально не работает с клиентами из США после того, как в 2022 году регулятор оштрафовал компанию на 1,4 млн долларов как организатора незаконного рынка производных финансовых инструментов – деривативов. Однако расследования Минюста США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами были прекращены летом прошлого года без предъявления обвинений, что, по мнению критиков, создает условия для дальнейших спекуляций на военных конфликтах.

    Сейчас, считают аналитики, на кону стоит факт существования Ирана как государства, поэтому Тегеран будет биться до последнего. Газета ВЗГЛЯД рассказала, почему при сохранении нынешней тактики войны у иранцев есть шанс прийти к мирному соглашению на выгодных для себя условиях.

    3 марта 2026, 03:09 • Новости дня
    Взрыв вызвал пожар в посольстве США в Эр-Рияде

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице Саудовской Аравии после взрыва вспыхнул пожар в здании посольства США, о происшествии сообщили два независимых источника.

    Пожар произошел в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва, передает Reuters. Агентство ссылается на информацию, предоставленную двумя осведомленными источниками.

    В сообщении уточняется: «Пожар в посольстве США в Эр-Рияде после взрыва». Других подробностей о причинах инцидента и возможных пострадавших пока не приводится.

    На фоне этого события сохраняется напряженность в регионе из-за недавних атак США и Израиля по объектам на территории Ирана, а также ответных ударов Ирана по израильским и американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс зданий американского посольства в Кувейте подвергся атаке беспилотника.

    Иракские военные пресекли попытку проникновения беспилотника к периметру тюрьмы в Абу-Грейбе.

    Дипломатическое представительство США в Манаме, столице Бахрейна, прекратило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    2 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Пользователи соцсетей Франции назвали Макрона клоуном из-за речи

    Tекст: Денис Тельманов

    В сети появились сотни гневных комментариев, где Эммануэля Макрона обвинили в воинственной риторике и высмеяли его инициативы по ядерному сдерживанию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с программной речью о ядерном сдерживании, в которой анонсировал расширение ядерной доктрины и увеличение числа боеголовок, передает РИА «Новости».

    Он заявил о присоединении восьми европейских стран к новой французской доктрине и дал понять, что Париж готов делиться технологиями с союзниками.

    В ответ на это пользователи французских соцсетей массово обрушились на президента с критикой, назвав его «клоуном» и обвинив в предательстве национальных интересов.

    Один из комментаторов отметил: «Предатель Франции бесплатно делится нашим ядерным оружием с другими европейскими странами, которые покупают вооружения у США!!!! Клоун!».

    Другой пользователь написал: «Хватит играть в военачальника. Вы смешны».

    Некоторые пользователи сочли, что речь Макрона – не демонстрация силы, а прямая угроза другим странам. Прозвучало мнение, что «продвинутая» доктрина Макрона – это попытка оправдать превентивную войну.

    Один из французов задался вопросом: «Вы хотите нашей смерти?». По мнению многих, заявления президента только усугубляют напряженность в Европе и вызывают беспокойство среди граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция объявила об усилении военного присутствия и поддержке союзников на Ближнем Востоке после удара иранских дронов по французской базе в ОАЭ.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции в Париже заявил, что страна готова участвовать в защите государств Персидского залива в рамках международных соглашений и коллективной самообороны.

    Президент Франции Эммануэль Макрон распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    3 марта 2026, 07:15 • Новости дня
    Органы внутренних дел приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперская винтовка Чукавина принята на вооружение органов внутренних дел России, сообщили в концерне «Калашников».

    Снайперская винтовка Чукавина официально принята на вооружение органов внутренних дел России, сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Калашников». Согласно постановлению правительства, эта 7,62-мм винтовка предназначена для поражения живой силы, огневых точек и небронированных транспортных средств противника на дистанциях до 1000 м.

    Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, длина изделия с разложенным прикладом и пламегасителем – 1 170 мм, длина ствола – 620 мм. Ранее органы внутренних дел уже приняли на вооружение пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 калибра 9 мм.

    Первая серийная партия СВЧ была выпущена «Калашниковым» в декабре 2023 года. С 2024 года концерн наращивает производство этой винтовки, отмечая высокий спрос на нее в зоне проведения специальной военной операции. В компании сообщили, что портфель государственных и экспортных контрактов на 2026 год значительно вырос по этому оружию.

    В 2025 году авторский коллектив разработчиков винтовки Чукавина был удостоен государственной премии Удмуртии в области науки, технологий и производства. Разработчики также получили премию имени С. И. Мосина за научно-технические исследования и разработки в интересах обороноспособности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку снайперских винтовок Чукавина. Концерн получил премию ФСВТС за разработку этой винтовки. Компания также завершила выполнение годового контракта на производство винтовок Чукавина.

    3 марта 2026, 02:28 • Новости дня
    Россиянка из Абу-Даби рассказала, что жители ОАЭ прячутся в ванной во время атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Абу-Даби укрывались в ванных комнатах при тревогах, а туристы столкнулись с паникой и трудностями с возвращением домой.

    Многие жители Объединенных Арабских Эмиратов прячутся в ванных комнатах при звуках тревоги, рассказала Анна, россиянка, проживающая в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что атмосфера была напряженной, особенно для родителей, и что обстановка начала стабилизироваться только в понедельник.

    Анна сообщила, что туристы в Абу-Даби поддаются панике, чувствуют себя потерянными, поскольку не могут вернуться домой.

    Местные жители, по ее словам, делятся на две группы: одни относятся к ситуации с осторожностью, другие сохраняют спокойствие.

    В качестве альтернативного безопасного направления россиянка назвала соседний Оман, но подчеркнула, что немногие готовы к внезапному переезду.

    В то же время депутат Госдумы Сергей Кривоносов сообщил, что на фоне задержек и отмен рейсов в ОАЭ участились случаи мошенничества, когда аферисты связываются с жертвами через мессенджеры, уточняют детали перелета и предлагают билеты по заниженным ценам.

    Преступники требуют документы и принимают оплату в рублях или криптовалюте USDT.

    Кривоносов призвал россиян покупать билеты только через проверенные сервисы и рассматривать альтернативные маршруты через Азербайджан, Турцию, Катар и другие страны с устойчивым авиасообщением.

    Он подчеркнул, что комитет Госдумы держит связь с туристической отраслью для защиты прав граждан и их безопасного возвращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран.

    Первый за почти трое суток рейс из Абу-Даби в Москву прибыл в аэропорт Шереметьево после изменения маршрута из-за закрытия воздушного пространства на Ближнем Востоке.

    Путешественникам из России в эмиратском аэропорту вручили ваучеры на одну тыс. дирхамов в качестве извинения за длительное ожидание вылета.

    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    3 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    США приостановили работу генконсульств в Пакистане из-за протестов

    Стало известно о временной отмене выдачи виз в консульствах США Пакистана

    Tекст: Денис Тельманов

    Диппредставительства США в Пакистане приостановили оформление визовых встреч до шести марта из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

    Об этом сообщает РИА «Новости». Согласно заявлению, опубликованному в соцсети Х, посольство США в Исламабаде и генеральные консульства в Лахоре и Карачи отменили все назначенные встречи для получения виз до пятницы, шестого марта.

    По информации издания Geo, причиной решения стали столкновения между полицией и протестующими у здания консульства США в Карачи. Местные СМИ сообщают, что в результате беспорядков погибли не менее десяти человек.

    Уточняется, что протесты были связаны с недавними ударами США и Израиля, после которых, по сообщениям, погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в северных районах Пакистана был введен трехдневный комендантский час из-за массовых протестов после событий, связанных с убийством иранского лидера. Столкновения у американских консульств в Пакистане привели к гибели 24 человек и стали причиной введения комендантского часа.

    4 марта 2026, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: Преемник аятоллы Хаменеи попадет под прицел Израиля и США

    Политолог Ципис: США и Израиль попытаются ликвидировать нового верховного лидера Ирана

    Эксперт: Преемник аятоллы Хаменеи попадет под прицел Израиля и США
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Моджтаба Хаменеи в случае назначения новым верховным лидером Ирана будет проводить курс погибшего отца и не отступит от идеи обретения ядерного оружия, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. По его мнению, следующий месяц станет для Тегерана решающим. В среду в Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера.

    «Если новым верховным лидером Ирана станет Моджтаба Хаменеи, то возможны два варианта развития событий. Он либо помирится с США, либо продолжит радикальный курс своего отца, что более вероятно, поскольку Вашингтон и Тель-Авив непременно захотят его ликвидировать. От идеи приобретения ядерного оружия он не откажется», – считает Саймон Ципис.

    По словам эксперта, следующий месяц окажется решающим. «Иран либо будет вынужден капитулировать, либо продержится несколько недель до того момента, когда американской военно-морской группе придется покинуть Персидский залив», – уточнил Ципис. По его мнению, когда президент США Дональд Трамп говорил, что операция против Ирана продлится не более 28 дней, он имел в виду, что у американцев к этому времени иссякнут боеприпасы.

    «Впрочем, возможно, США решатся высадить десант на территорию Ирана», – добавил спикер, напомнив, что французский авианосец «Шарль де Голль» также направляется в восточную часть Средиземного моря. «То есть Франция вступит в эту войну», – допустил Ципис.

    В среду в Иране запустили процесс выбора нового верховного лидера. Окончательное решение о преемнике Али Хаменеи объявит секретариат Совета экспертов. Этот консультативный орган отвечает за назначение высшего руководителя государства. В его состав входят 88 богословов-правоведов, которых избирают на восемь лет.

    Ранее стало известно, что Моджтаба Хаменеи, сын погибшего верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, стал наиболее вероятным кандидатом в преемники власти. Об этом сообщила газета The New York Times. По информации источников издания, некоторые члены Совета экспертов выразили опасения, что это сделает его мишенью для ударов США и Израиля.

    Примечательно, что на фоне сообщений в прессе министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что любой новый лидер Исламской республики станет «целью для ликвидации». Кац поручил Армии обороны Израиля «подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения этой миссии».

    Трамп накануне отмечал, что худшим развитием событий в Иране станет приход к власти сторонников действующего политического режима. «Наверное, худший сценарий будет таким: мы сделали это (провели военную операцию в Иране), а потом придет кто-то такой же плохой, как и предыдущий... Такое может случиться. Мы этого не хотим», – сказал американский лидер.

    Моджтаба Хосейни Хаменеи родился 8 сентября 1969 года в иранском Мешхеде – одном из главных священных городов для мусульман-шиитов. Он является вторым сыном аятоллы Али Хаменеи и его жены Мансуры Ходжасте Багерзаде (оба убиты в результате нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года).

    Несмотря на то, что Хаменеи не занимал ранее официальных государственных должностей, западные СМИ нередко характеризовали его как одну из наиболее влиятельных фигур в иранской политической системе. Ему приписывают значительное влияние на структуры безопасности, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР) и добровольческие силы «Басидж».

