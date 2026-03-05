  • Новость часаИран опроверг запуск беспилотника по Азербайджану
    5 марта 2026, 05:31 • Новости дня

    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»

    Трамп обозвал лидеров Европы «сосунками»
    @ Kyle Mazza/imago-images/Global Look Pres

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями технологических компаний охарактеризовал власти европейских стран как «сосунков», которым Китай продает ветрогенераторы.

    Трамп заявил, что Вашингтон не намерен санкционировать строительство ветряных электростанций, поскольку все профильное оборудование производит КНР, передает ТАСС.

    «Но проблема в том, что у них нет ветряных электростанций», – заметил глава Белого дома. По его словам, Пекин производит генераторы и продает их «сосункам в Европе», которые закупают технику тысячами.

    Трамп добавил, что три года предупреждал партнеров о негативных последствиях такой политики. Теперь, по мнению американского лидера, в Европе начинают признавать его правоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о коллапсе энергетики ЕС из-за возобновляемых источников. Министры европейских государств собрались для согласования плана по наращиванию производства ветровой энергии. Глава Белого дома оценил происходящие в Европе изменения как крайне негативные.

    4 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом

    Макрон выразил поддержку Испании после угроз Трампа

    Макрон встал на сторону Испании в конфликте с Трампом
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции провел телефонный разговор с премьером Испании, выразив ему поддержку после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Испании в телефонном разговоре с премьер-министром Педро Санчесом, сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Глава французского государства подчеркнул солидарность Франции с Мадридом на фоне угроз президента США Дональда Трампа разорвать торговые соглашения с Испанией.

    Администрация Макрона передала слова президента, что он выразил «европейскую солидарность Франции с Испанией в ответ на недавние угрозы экономического принуждения, которым Испания подверглась вчера». Таким образом Франция обозначила поддержку позиций Мадрида в рамках Евросоюза.

    Причиной конфликта стали заявления Трампа, пригрозившего прекратить торговое сотрудничество с Испанией после того, как Мадрид отказался предоставить американским войскам базы Рота и Морон для проведения военной операции в Иране. Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес накануне заявил, что не ожидает негативных последствий для экономики страны после слов Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией из-за отказа Мадрида увеличить военные расходы. Также Трамп назвал правительство Испании «ужасным» и «недружественным» после запрета на использование американских авиабаз для атак на Иран.

    В ответ Педро Санчес заявил, что Испания не поддержит военные действия США и Израиля против Ирана, несмотря на угрозы Трампа.

    4 марта 2026, 23:24 • Новости дня
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану
    @ Alberto Ortega/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    «Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

    По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

    «Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

    Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    4 марта 2026, 13:24 • Видео
    Усик – новый конкурент Зеленского

    Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    4 марта 2026, 22:51 • Новости дня
    Белый дом: Испания согласилась помочь США в операции против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Испании решили поддержать американские войска в операции против Ирана после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    О согласии Мадрида сотрудничать сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС. По ее словам, испанская сторона правильно восприняла сигнал Вашингтона.

    «Что касается Испании, то полагаю, что они четко и ясно услышали вчера заявление президента, и, как я понимаю, несколько часов назад они согласились сотрудничать с военными США», – заявила Левитт.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с королевством из-за отказа довести военные расходы до 5% ВВП. Американский лидер также подчеркнул готовность использовать базы на Пиренейском полуострове для операций против Ирана вопреки мнению местных властей.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией.

    Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»

    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    4 марта 2026, 22:45 • Новости дня
    Пентагон начал расследование авиаудара по школе в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Пентагон ведет расследование инцидента, при котором по иранской школе был нанесен ракетный удар, повлекший более 150 жертв среди детей и их родителей, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на вопрос о причастности Израиля к этой трагедии.

    «Военное министерство в настоящее время расследует этот вопрос. Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», – процитировало Левитт РИА «Новости».

    Напомним, в среду в Иране прошли похороны погибших при ударе США школьниц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель министерства образования Ирана  заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

    Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке. Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом.

    5 марта 2026, 01:11 • Новости дня
    Израильские СМИ сообщили о начале наземной операции курдов в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Партии свободной жизни Курдистана (PJAK) заявил, что курдские вооруженные группировки, базирующиеся в Ираке, начали военное наступление против сил иранского режима, сообщил израильский телеканал i24News.

    По словам официального представителя, курдские бойцы, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали занимать боевые позиции на территории Ирана еще в понедельник.

    «Наземные военные операции курдских сил против Ирана начались уже с полуночи 2 марта», –  сообщил чиновник телеканалу i24NEWS.

    Он добавил, что иранские силы эвакуировали приграничный город Мариван 3 марта и начали создавать оборонительные позиции в этом районе и вокруг него. Тысячи солдат PJAK уже дислоцированы в горных районах Ирана, особенно в районе горного хребта Загрос.

    В состав PJAK входят два вооруженных формирования: YRK (Подразделения самообороны Восточного Курдистана) и HPJ (Отряды женской самообороны), которые, по словам чиновника, созданы по образцу курдских формирований в Сирии.

    Подобные заявления появились после высказываний в Вашингтоне о том, что США рассматривают курдские группировки в качестве потенциальных партнеров в усилиях по оказанию давления на иранский режим.

    По данным CNN, ЦРУ изучает планы по вооружению курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

    Тем временем издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с курдскими лидерами в Ираке, чтобы обсудить продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном и возможные дальнейшие шаги.

    Газета Wall Street Journal добавила, что администрация Трампа готова поддержать вооруженные группировки внутри Ирана.

    Халил Надири, представитель Партии свободы Курдистана (ПАК), базирующейся в полуавтономном курдском регионе на севере Ирака, заявил в среду, что часть их сил переместилась в районы вблизи иранской границы в провинции Сулеймания и находится в режиме ожидания, сообщает Arab News.

    Washington Post со ссылкой на Associated Press пишет, что курдские группировки заявляют о готовности присоединиться к борьбе против режима Ирана при поддержке США после того, как Вашингтон обратился к иракским курдам с просьбой поддержать их.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские силы готовились перебросить до 500 бывших сторонников и боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» из тюрем в Сирии на территорию соседнего Ирака. Нетаньяху заявил о создании условий для смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками.

    4 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    В результате атаки на газовоз России пострадали два члена экипажа

    Минтранс сообщил о двух пострадавших в результате атаки на газовоз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два члена экипажа российского газовоза были госпитализированы с ожогами после нападения у берегов Ливии, остальные отправились в Мурманск, сообщили в Минтрансе.

    В результате атаки на газовоз «Арктик Метагаз» пострадали два члена экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минтранса России Николая Шестакова. По его словам, пострадавшие получили ожоги, были эвакуированы с судна спасательным катером и доставлены в больницу Бенгази, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

    Оставшиеся 28 членов экипажа в настоящее время продолжают путь в Мурманск. Министерство транспорта России квалифицировало нападение на судно как акт международного терроризма и пиратства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии. Танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам.

    Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором атаки могли быть Британия или Франция, обладающие необходимыми техническими возможностями. При этом, он добавил, что инциденты такого рода ведут к росту стоимости газа для европейских потребителей.

    А другой эксперт Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что Украина такими действиями способствует увеличению цен на энергоресурсы и пытается привлечь внимание к себе в информационной повестке.

    5 марта 2026, 01:40 • Новости дня
    Дмитриев указал адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал адресатов, кому следует направлять вопросы, когда Россия прекратит поставки газа в Европу.

    «Россия может прекратить поставки газа в Европу. Если возникнут вопросы, спросите Урсулу [фон Дер Ляйен], Каю [Каллас] и других русофобов», – написал он в соцсети Х.

    Он приложил к посту видео, на котором российский президент Владимир Путин комментирует журналисту Павлу Зарубину ситуацию с атакой на российский газовоз. Российский лидер отметил, что в контексте намерения ЕС отказаться от российского топлива Москва может досрочно покинуть европейский рынок и переключиться на альтернативные варианты сбыта.

    Напомним, в среду, 4 марта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, цены на газ в Европе превысили 780 долларов за тысячу кубометров. Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз и поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    4 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    ОБСЕ проигнорировала планы по ядерному оружию для Киева

    ОБСЕ проигнорировала сообщения о планах по ядерному оружию для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники Форума ОБСЕ не отреагировали на данные о возможной передаче Киеву ядерного оружия Лондоном и Парижем, прозвучавшие на заседании, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Участники Форума ОБСЕ проигнорировали информацию российской Службы внешней разведки о предполагаемых планах Британии и Франции по передаче Киеву ядерного оружия, сообщила РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    По ее словам, на прошлом пленарном заседании российская сторона предоставила соответствующие данные, предупреждая об угрозах изменения безъядерного статуса Украины.

    Жданова напомнила о недавнем интервью Владимира Зеленского Sky News, где украинский лидер заявил, что не прочь получить оружие массового уничтожения для борьбы против России. По мнению дипломата, это заявление саморазоблачает киевские власти и западных покровителей, поскольку подтверждает их стремления нарушить действующие ограничения.

    «Здесь, на ФСОБ, наше заявление не захотели принять всерьез. А как теперь быть с признанием Зеленского? Он не ведает, что говорит? Или не ведает, что творит? Любой ответ явно не в пользу подопечного западных кураторов. Он говорит и делает ровно то, что ему сказано», – заявила Жданова на 1129-м заседании форума в среду. Она подчеркнула, что игнорирование этих фактов ставит под сомнение искренность западных участников в вопросах безопасности.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал намерения передать ядерное оружие Киеву нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие на Украину.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 февраля Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.


    4 марта 2026, 22:25 • Новости дня
    В Белом доме оценили возможность наземной операции США в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Возможность проведения наземной операции США в Иране есть, заявила на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

    «На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду исключать военные варианты решения от имени президента США или главнокомандующего», – цитирует ее РИА «Новости».

    Левитт добавила, что Дональд Трамп мудро поступает, «делая то же самое», имея в виду допущение любых вариантов развития ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы за первые три дня конфликта нанесли  серьезный ущерб коммуникационным системам на семи базах Пентагона. Трамп  заявил, что США располагают почти неограниченными запасами боеприпасов. Газета New York Times выяснила, что Иран готов завершить конфликт.

    5 марта 2026, 09:01 • Новости дня
    Таможня Германии разъяснила запрет ЕС на вывоз предметов роскоши в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Таможенные органы Германии разъяснили порядок применения санкций Евросоюза при вывозе предметов роскоши в Россию.

    В пресс-службе федеральной таможни Германии уточнили: «Запрещается прямо или косвенно продавать, поставлять, перевозить или экспортировать предметы роскоши физическим или юридическим лицам, организациям или структурам в России либо для использования в России. Если иное не указано в перечне, запрет распространяется на товары стоимостью более 300 евро за штуку», передает РИА «Новости».

    Таможенники разъясняют, что под косвенными поставками понимаются передачи через третьих лиц и отправки товаров с расчетом, что они в итоге окажутся в России. Перечень запрещенной к экспорту продукции закреплен в приложении к санкционному регламенту Евросоюза. Туда входят ювелирные изделия, часы, кожа, сумки, одежда, аксессуары, дорогостоящие вина и другие товары, стоимость которых превышает пороговые значения.

    Кроме предметов роскоши, под ограничения попадает высокотехнологичная продукция, электроника, IT-компоненты, товары и технологии двойного назначения, оборудование для авиационной и морской отраслей, а также отдельные промышленные и химические товары.

    Как сообщили в таможенной службе Австрии, россиянам, вылетающим из этой страны с предметами роскоши дороже 300 евро за штуку, может грозить изъятие товаров и судебное разбирательство. При выявлении таких покупок пассажира могут не допустить к вылету и привлечь к ответственности.

    В конце декабря таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям.

    Ранее Земельный суд Марбурга приговорил 56-летнего гражданина Германии к пяти годам лишения свободы за контрабанду автомобилей класса люкс в Россию на сумму примерно 5 млн евро.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    Axios узнал о беспокойстве Нетаньяху из-за возможных переговоров США с Ираном

    Axios узнал о беспокойстве Нетаньяху из-за возможного диалога США с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе обратился в Белый дом за разъяснениями после того, как стало известно, что представители администрации президента США Дональда Трампа, возможно, общаются с иранской стороной.

    «Источники сообщили, что израильская разведка получила на этой неделе информацию, которая вызвала подозрения в том, что между Ираном и администрацией Трампа имело место некое общение по поводу прекращения огня», – пишет портал Axios.

    Обращение Нетаньяху свидетельствует о том, что израильское правительство обеспокоено сценарием, при котором США будут добиваться прекращения огня до достижения всех военных целей Израиля, отметили в материале.

    В понедельник Нетаньяху позвонил представителям Белого дома и спросил, имели ли место подобные переговоры или обмен сообщениями.

    «Белый дом сообщил Биби [как зовет Нетаньяху Трамп], что администрация Трампа не общается с иранцами за его спиной», – сказал один источник.

    Американский чиновник заявил, что американская сторона тесно общается с Израилем и не ведет никаких переговоров с иранцами.

    Несколько источников портала сообщили, что иранцы в последние несколько дней отправляли сообщения администрации Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона, но США не ответили.

    «Мы восприняли эти сообщения как чушь», – сказал американский чиновник Axios.

    5 марта 2026, 11:50 • Новости дня
    Лавров раскрыл цель ударов США по Ирану

    Лавров заявил о попытке США и Израиля поссорить регион

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана направлены на раскол между странами региона и могут привести к серьезным последствиям.

    По словам Лаврова, одной из целей военной операции США и Израиля против Ирана было стремление внести раскол между Тегераном и другими странами региона, передает РИА «Новости».

    «У меня нет сомнений, еще раз хочу к этому вернуться, что одной из целей было внести раскол между странами региона, между странами Персидского залива», – заявил Лавров.

    Лавров отметил, что внутри самих США сейчас идут споры об истинных целях операции против Ирана. Он сообщил, что даже среди американских политиков нет единого мнения относительно задач, которые преследует проведение военных действий.

    Министр также предупредил о масштабных рисках текущего кризиса на Ближнем Востоке для всего мира и глобальной экономики. По его словам, действия Израиля и США несут «колоссальнейшие последствия» для международной стабильности и могут негативно повлиять на экономическое положение в мире.

    Россия выразила соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения на Ближнем Востоке из-за развивающегося кризиса. Лавров отметил, что Москва разделяет боль утраты среди всех пострадавших в этом конфликте мирных жителей.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку Вашингтона и Иерусалима неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, когда конфликт на Ближнем Востоке станет опасным для России.

