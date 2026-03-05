МВД захотело ужесточить контроль за техосмотром

«Коммерсантъ»: МВД хочет ужесточить контроль за техосмотром

Tекст: Алексей Дегтярёв

Министерство внутренних дел разработало обновленную версию постановления правительства, направленного на усиление контроля за процедурой технического осмотра с 1 сентября 2026 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Документ призван искоренить практику выдачи «серых» диагностических карт на автомобили, которые фактически не проходят проверку.

Согласно новым правилам, правоохранительные органы смогут самостоятельно ограничивать доступ операторов к Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИСТО) при выявлении нарушений. Сейчас полиция вынуждена передавать материалы страховщикам, и только после лишения аккредитации компанию отключают от базы данных.

В доработанном проекте появился механизм обжалования блокировки, на котором настаивало Минэкономики. Юридическое лицо сможет подать электронную жалобу через сайт ведомства в течение 20 дней, подписав ее усиленной квалифицированной подписью.

Срок рассмотрения такого обращения составит 15 рабочих дней, после чего доступ либо восстановят, либо признают ограничение правомерным. В тексте проекта отмечается, что ГИБДД сможет признать решение об отключении от системы как «необоснованно принятое».

Ежегодно в стране оформляется более 9 млн карт, причем 64% из них приходится на легковые машины. Сейчас в России работают 3,5 тыс. операторов техосмотра.

