Axios узнал о беспокойстве Нетаньяху из-за возможных переговоров США с Ираном

Axios узнал о беспокойстве Нетаньяху из-за возможного диалога США с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

«Источники сообщили, что израильская разведка получила на этой неделе информацию, которая вызвала подозрения в том, что между Ираном и администрацией Трампа имело место некое общение по поводу прекращения огня», – пишет портал Axios.

Обращение Нетаньяху свидетельствует о том, что израильское правительство обеспокоено сценарием, при котором США будут добиваться прекращения огня до достижения всех военных целей Израиля, отметили в материале.

В понедельник Нетаньяху позвонил представителям Белого дома и спросил, имели ли место подобные переговоры или обмен сообщениями.

«Белый дом сообщил Биби [как зовет Нетаньяху Трамп], что администрация Трампа не общается с иранцами за его спиной», – сказал один источник.

Американский чиновник заявил, что американская сторона тесно общается с Израилем и не ведет никаких переговоров с иранцами.

Несколько источников портала сообщили, что иранцы в последние несколько дней отправляли сообщения администрации Трампа через страны Персидского залива и другие страны региона, но США не ответили.

«Мы восприняли эти сообщения как чушь», – сказал американский чиновник Axios.

