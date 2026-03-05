Врачи получили возможность закрывать больничные листы в мессенджере Max

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно обновленному Минздравом порядку экспертизы временной нетрудоспособности, лечащий врач получил право оценивать состояние здоровья пациента с применением телемедицинских технологий. Это значит, что врач может в том числе принимать решение о закрытии больничного, например, при помощи национального мессенджера Мах», – сказал Леонов РИА «Новости».

Через мессенджер Мах можно дистанционно закрывать больничные листы по уходу за членом семьи, а также при карантине или угрозе распространения опасных заболеваний.

Леонов отметил, что новая возможность позволит пациентам избежать повторного посещения поликлиники после выздоровления, что снизит риск повторного заражения.

Кроме того, дистанционное закрытие больничных снизит нагрузку на терапевтов и даст им возможность уделять больше внимания лечению новых пациентов.

