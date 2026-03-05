Туристы рассказали о схеме мошенничества в ресторанах острова Бали

Tекст: Катерина Туманова

Схема мошенничества с добавлением несуществующих блюд в счет распространилась на индонезийском острове Бали, причем вне зависимости от категории заведения. Российский предприниматель Айнур Гибатов рассказал, что даже в дорогих заведениях туристам стоит быть внимательными при оплате, передает РИА «Новости».

Он поделился личной историей, когда во время ужина с компанией на побережье Куты заметил, как в счет добавили два блюда, которых они не заказывали. Это увеличило сумму почти на две тысячи рублей.

После того как гости обратили внимание официанта на ошибку, администрация ресторана оперативно убрала лишние позиции и выставила новый счет.

«По их невербальным коммуникациям было понятно, что это нормальная практика для них. После этого мы начали везде проверять счет и несколько раз сталкивались с подобными случаями», – отметил Гибатов.

Позже, по его словам, подобные случаи повторялись в других заведениях, а в комментариях под его публикацией пользователи подтвердили, что с такой схемой сталкивались не только на Бали, но и в других странах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский посол сообщил о проживании 35 тыс. россиян на Бали. Россиянам на Бали раскрыли схемы обмана украинских мошенников. Полиция Индонезии подтвердила смерть россиянки в океане.