Иран заявил об уважении к соседям

Tекст: Катерина Туманова

«Ваши Величества, уважаемые главы дружественных государств и соседних стран, мы стремились дипломатическим путем предотвратить войну, но американо-сионистская военная агрессия не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться. Мы уважаем ваш суверенитет и считаем, что безопасность и стабильность региона должны быть достигнуты коллективными усилиями его стран», – написал он в соцсети Х.

Пезешкиан ранее заявлял, что убийство предводителя исламской нации аятоллы Али Хаменеи – это «открытый вызов и объявление войны против мусульман, особенно шиитов, во всех уголках мира».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пезешкиан пообещал отомстить за гибель Хаменеи. Матвиенко назвала убийство Хаменеи нарушением международного права. Иранский аятолла Ширази объявил священную войну США и Израилю.